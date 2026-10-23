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Người trẻ TPHCM xếp hàng háo hức chờ 'đập hộp' iPhone gập đầu tiên

Phương Vy

TPO - Hàng loạt khách hàng háo hức chờ nhận iPhone Duo trong ngày đầu mở bán. Sức hút của mẫu iPhone gập đầu tiên từ Apple khiến nhiều phiên bản nhanh chóng hết suất, người mua phải chờ thêm thời gian mới có máy.

Ngày 23/10, không khí tại các đại lý chính hãng ở TPHCM trở nên sôi động khi những chiếc iPhone Duo đầu tiên đến tay khách hàng. Nhiều người đến từ sớm, troing đó hầu hết là người trẻ, nóng lòng được trực tiếp cầm trên tay mẫu iPhone màn hình gập đang thu hút sự chú ý của thị trường.

Vừa nhận máy, anh Nhật Quang (ngụ xã Bình Hưng) đã hào hứng “đập hộp”, tranh thủ selfie để ghi lại khoảnh khắc trở thành một trong những người sở hữu sớm sản phẩm đặc biệt này. Anh cho biết đã đăng ký mua ngay hai chiếc từ khi hệ thống cửa hàng mở bán, một chiếc dành cho mình và chiếc còn lại tặng người thân.

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iPhone Duo - điện thoại nắp gập đầu tiên của Apple cháy hàng khi vừa mở bán tại TPHCM

“Tôi rất vui vì được sở hữu sớm siêu phẩm này. Tôi đã nhận được máy màu trắng, còn chiếc màu xanh đang chờ trong thời gian tới”, anh Quang chia sẻ.

Niềm vui nhận máy của những khách hàng đầu tiên càng cho thấy sức nóng của iPhone Duo. Không cần chờ đến ngày mở bán chính thức, mẫu điện thoại này đã tạo nên cuộc đua đặt hàng ngay từ những phút đầu tiên.

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Khách hàng tranh thủ đến sớm để trải nghiệm siêu phẩm

Từ 16/10, khi Apple mở cổng đặt hàng trước, nhiều khách hàng nhanh chóng đăng ký nhưng không ít người nhận được thông báo phải chờ thêm 2-3 tháng mới có thể nhận máy. Chị Minh Thùy (ngụ phường Vườn Lài) cho biết, đã truy cập website để đặt hàng nhưng tất cả phiên bản iPhone Duo đều hiển thị tình trạng “hết suất”.

Nhu cầu vượt xa nguồn cung

Theo đại diện Di Động Việt, chỉ trong vài phút đầu mở đặt trước, hệ thống đã ghi nhận lượng lớn khách hàng quan tâm và đặt cọc. Các phiên bản dung lượng cao như 1TB và 2TB cũng nhanh chóng "cháy hàng".

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Anh Nhật Quang (bên phải) đặt mua 2 máy ngay khi hệ thống vừa mở đăng ký

Lượng máy trong đợt mở bán đầu tiên còn khá hạn chế so với nhu cầu thị trường. Theo thống kê sơ bộ của Di Động Việt, số máy dự kiến được phân bổ chỉ đáp ứng khoảng 2,5% tổng nhu cầu của khách hàng quan tâm.

Trong các phiên bản, bản 256GB được lựa chọn nhiều nhất, chiếm 72% tổng đơn hàng tại hệ thống này. Bản 512GB chiếm 20%, trong khi hai phiên bản 1TB và 2TB lần lượt chiếm 5% và 3%.

Tại TopZone, hệ thống dự kiến giao tổng cộng 1.800 chiếc iPhone Duo cho khách hàng trên toàn quốc trong ngày 23/10. Phiên bản 256GB tiếp tục chiếm ưu thế khi chiếm 60% tổng số đơn đặt hàng. Về màu sắc, Trắng Ánh Sao là lựa chọn nổi bật nhất, chiếm tới 70% lượng khách hàng đặt mua.

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Mẫu iPhone mới gây sốt giới trẻ

Trong khi đó, Minh Tuấn Mobile ghi nhận tổng lượng đơn đặt trước các dòng sản phẩm thế hệ mới vượt mốc 4.000 đơn tính đến hết ngày 22/10. Riêng iPhone Duo, phiên bản 256GB và màu Trắng Ánh Sao tiếp tục là những lựa chọn được khách hàng ưu tiên.

Sức hút của iPhone Duo càng gây chú ý khi sản phẩm có mức giá không hề dễ tiếp cận. Apple chào bán phiên bản 256GB với giá khởi điểm 65 triệu đồng. Bản 512GB có giá 71,5 triệu đồng, bản 1TB giá 84,5 triệu đồng, trong khi phiên bản 2TB lên tới 104 triệu đồng.

Dù mức giá cao, nhiều phiên bản vẫn nhanh chóng rơi vào tình trạng khan hàng ngay trong giai đoạn đầu nhận đặt trước. Điều này cho thấy sự quan tâm đáng kể của người dùng đối với mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

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Nhu cầu tăng cao, các hệ thống đều chỉ có thể giao máy trước cho những khách đặt sớm

Trong ngày đầu mở bán, cuộc đua sở hữu iPhone Duo không chỉ thể hiện qua những khách hàng háo hức nhận máy tại cửa hàng, mà còn qua lượng đơn đặt trước lớn và tình trạng khan hàng trên các hệ thống bán lẻ. Với nguồn cung ban đầu còn hạn chế, không phải khách hàng nào cũng có thể sở hữu sản phẩm ngay trong đợt giao máy đầu tiên.

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#iPhone Duo #iPhone 18 #cháy hàng #TPHCM #siêu phẩm #đại lý

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