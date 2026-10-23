Người dân háo hức ngắm cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sau hợp long

TPO - Sau khi tháo khung thép giá đỡ, cầu đi bộ gần 1.000 tỷ đồng qua sông Sài Gòn lộ dáng vòm độc đáo, thu hút người dân đến ngắm nhìn, chụp ảnh.

Sau khi hợp long nhịp vòm thép chính và tháo dỡ khung thép giá đỡ, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dần lộ diện với đường cong mềm mại, thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng lá dừa nước.

Ghi nhận chiều 22/10, dù chưa hoàn thiện, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã thu hút nhiều người dân đến ngắm cảnh, chụp ảnh, kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của TPHCM.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Tiến

Bà Hồng Loan (ngụ phường Bến Thành, TPHCM) cho biết đã theo dõi tiến độ xây dựng cây cầu qua báo chí nên cùng bạn bè đến tận nơi tham quan.

“Hôm qua, tôi đến đây và biết tin cây cầu đã hợp long, tôi rất mừng. Hôm nay, tôi quay lại, thấy khung thép bên dưới nhịp chính đã được tháo dỡ, cây cầu hiện lên rõ nét hơn, trông rất ấn tượng”, bà Loan chia sẻ.

Theo bà Loan, thiết kế vòm cong của cây cầu tạo cảm giác mềm mại, hiện đại và trở thành điểm nhấn mới giữa sông Sài Gòn. Bà mong công trình sớm hoàn thành để cùng gia đình đến chụp ảnh, ngắm cảnh, đặc biệt vào buổi tối khi hệ thống chiếu sáng được vận hành.

Bà Hồng Loan (ngụ phường Bến Thành, TPHCM) thích thú trước dáng vòm độc đáo của cây cầu. Ảnh: Nguyễn Tiến



Cùng chung sự mong đợi, anh Minh Hoàng (ngụ phường Sài Gòn, TPHCM) cho rằng cây cầu sẽ bổ sung một không gian công cộng đặc sắc bên sông Sài Gòn.

“Cây cầu có dáng vòm thép lớn, đường nét mềm mại và vị trí rất đẹp. Khi hoàn thành, đây có thể trở thành một biểu tượng kiến trúc mới của TPHCM, nơi người dân đến tản bộ, ngắm hoàng hôn, chụp ảnh và nhìn thành phố lên đèn”, anh Hoàng nói.

Người dân thích thú ngắm nhìn dáng vòm cong mềm mại của cầu đi bộ trong những ngày công trình dần lộ diện sau hợp long. Ảnh: Nguyễn Tiến

Công trình cầu đi bộ được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng lá dừa nước, mang nét mềm mại giữa không gian đô thị hiện đại. Ảnh: Nguyễn Tiến

Hình dáng tổng thể của cầu đi bộ hiện lên rõ nét hơn sau khi tháo khung thép.

﻿Ảnh: Nguyễn Tiến

Trong nhiều năm qua, diện mạo hai bờ sông Sài Gòn thay đổi mạnh mẽ với sự xuất hiện của hàng loạt công trình kết nối như hầm vượt sông Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm và cầu Ba Son. Những công trình này góp phần mở rộng kết nối giữa khu vực trung tâm thành phố với khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời tạo nên diện mạo đô thị hiện đại dọc hai bờ sông.

Nếu các cây cầu hiện hữu chủ yếu phục vụ giao thông, cầu đi bộ được xây dựng hướng đến nhu cầu tản bộ, ngắm cảnh và trải nghiệm không gian đô thị. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng trở thành điểm kết nối cảnh quan, giúp người dân có thêm không gian tiếp cận và tận hưởng vẻ đẹp sông Sài Gòn.