TPHCM dự kiến mở trường chất lượng cao: Giáo viên, học sinh 'bắn' tiếng Anh như gió

TPO - TPHCM đang lấy ý kiến về mô hình trường chất lượng cao, đề xuất nâng yêu cầu về giáo viên, ngoại ngữ và điều kiện học tập; đồng thời đặt nguyên tắc tự nguyện khi tham gia dịch vụ giáo dục.

Sở GD&ĐT TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chí, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và dịch vụ giáo dục đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở thực hiện liên kết giáo dục và mô hình trường tiên tiến, hiện đại.

TPHCM dự kiến mở trường công chất lượng cao, học sinh đạt chuẩn ngoại ngữ B1–B2 như sinh viên.

Theo dự thảo, trường chất lượng cao được đánh giá trên nhiều phương diện, từ đội ngũ, quản trị, tổ chức dạy học đến kết quả giáo dục và sự phát triển toàn diện của người học.

Theo dự thảo, ở bậc THCS và THPT, dự kiến toàn bộ giáo viên có thể giao tiếp tiếng Anh, ít nhất 30% đạt trình độ B2. Tỷ lệ giáo viên có trình độ sau đại học tương ứng là ít nhất 85% và 60%.

Học sinh THCS được yêu cầu đạt tiếng Anh B1, còn THPT đạt B2; trong đó 50% có chứng chỉ quốc tế. Hai bậc học dự kiến tổ chức lớp 30 học sinh, học hai buổi/ngày và phổ cập bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho toàn bộ học sinh.

Ở tiểu học, sĩ số dự kiến 35 học sinh/lớp; trường có phòng riêng cho Âm nhạc, Mỹ thuật, Ngoại ngữ, Tin học. Ít nhất 80% học sinh được học bơi an toàn, 60% đạt chuẩn hoặc chứng chỉ tiếng Anh, Tin học quốc tế.

Với mầm non, ít nhất 70% giáo viên được đề xuất có trình độ đại học trở lên. Trẻ được làm quen tiếng Anh tích hợp, tham gia các hoạt động tạo môi trường giao tiếp ngoại ngữ.

Về điều kiện cơ sở, mô hình mầm non chất lượng cao dự kiến áp dụng cho lớp mẫu giáo, trẻ từ 3–6 tuổi, tại trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trở lên. Trường tiểu học và trung học phải đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên, đồng thời đáp ứng bộ tiêu chí riêng.

Việc theo học phải tự nguyện, đáp ứng yêu cầu tuyển sinh. Dự thảo cũng đề xuất chỉ phát triển mô hình tại địa bàn bảo đảm công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; quá trình chuyển đổi phải giữ ổn định cho học sinh đang học.

Không dùng dịch vụ tự nguyện làm điều kiện xếp lớp

Bên cạnh các yêu cầu chất lượng, dự thảo đặt ra trách nhiệm công khai và bảo vệ quyền lợi người học. Theo kế hoạch, trường không được lấy việc tham gia dịch vụ ngoài nội dung bắt buộc làm điều kiện tuyển sinh, xếp lớp hoặc hưởng quyền lợi giáo dục khác.

Trước khi cung cấp dịch vụ, trường phải công khai nội dung, thời lượng, người dạy, điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng cam kết và mức thu. Nhà trường cần có cơ chế xử lý phản ánh, phương án bảo đảm quyền lợi học sinh khi dịch vụ thay đổi hoặc ngừng cung cấp.

Theo quy trình đề xuất, trường xây dựng đề án, được đánh giá hằng năm; khi đủ điều kiện sẽ qua thẩm định để trình UBND TPHCM công nhận. Quyết định công nhận dự kiến có giá trị 5 năm.