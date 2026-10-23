Cô giáo mầm non tường trình sau clip ‘tác động’ vào mặt bé gái 3 tuổi

TPO - Sau khi clip ghi lại cảnh hai giáo viên có hành vi không phù hợp với bé gái 3 tuổi trong giờ học mỹ thuật lan truyền trên mạng xã hội, nữ giáo viên thừa nhận bản thân đã sai, ân hận vì phút nóng giận và mong có cơ hội sửa sai.

Liên quan vụ việc hai giáo viên tại Trường Mầm non Hậu Lộc - phân hiệu Lộc Tân (xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), có hành vi tác động vào mặt học sinh ngay trong lớp học, lãnh đạo nhà trường cho biết đã báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tạm đình chỉ giảng dạy hai giáo viên một tuần để phục vụ việc xác minh, xử lý.

“Đây là sự việc đáng tiếc đối với nhà trường. Sau khi có kết quả xác minh, chúng tôi sẽ có hình thức xử lý nghiêm theo quy định”, đại diện nhà trường thông tin.

Theo lãnh đạo nhà trường, sức khỏe và tâm lý của bé gái trong sự việc hiện ổn định, cơ thể không có vết bầm tím hay thương tích. Cháu đã trở lại lớp học bình thường. Nhà trường cũng bố trí cô giáo khác đứng lớp thay trong thời gian 2 giáo viên liên quan vụ việc bị đình chỉ công tác.

Chia sẻ sau sự việc, cô N.T.T.L., người có gần 9 năm công tác tại trường, bày tỏ sự ân hận khi nhìn lại hành vi của mình. Nữ giáo viên cho biết bản thân không nghĩ rằng trong lúc nóng giận lại có thể hành xử thiếu kiềm chế với học sinh như vậy.

Hình ảnh cô giáo "tác động" vào mặt bé gái trong lớp học. Ảnh cắt từ clip

Theo cô L., môi trường giáo dục mầm non có những đặc thù riêng, giáo viên phải chăm sóc trẻ từ sáng đến chiều, đồng thời tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi. Áp lực trong quá trình giảng dạy cùng những yếu tố tác động tại thời điểm xảy ra sự việc khiến cô không làm chủ được cảm xúc.

Nữ giáo viên kể, bé T.T.L. (3 tuổi) khá hiếu động, thường chạy nhảy và đôi khi chưa nghe theo hướng dẫn của cô. Trước giờ học mỹ thuật sáng 16/10, cháu có hành vi đẩy ghế, leo lên ghế, trò chuyện và đùa nghịch với bạn nên được giáo viên nhắc nhở, yêu cầu ngồi ngay ngắn để tham gia hoạt động.

Thời điểm đó, lớp có 19 trẻ, được chia thành ba nhóm. Khi giáo viên đang hướng dẫn một nhóm, các nhóm còn lại vẫn đùa nghịch, gây ồn ào. “Các cô cũng chỉ mong trẻ tập trung, hoàn thành sản phẩm thiệp chúc mừng để tặng mẹ nhân dịp 20/10. Tuy nhiên, thay vì bình tĩnh hướng dẫn các bé, chúng tôi đã không kiềm chế được cảm xúc và có hành vi bộc phát, không phù hợp như vậy”, cô L. lý giải.

Nữ giáo viên cho biết các hoạt động nổi bật của trẻ ở lớp thường được giáo viên tự ghi hình để chia sẻ với phụ huynh trong nhóm lớp. Khi quay video và gửi đi, cô không nhận ra những hành động của mình xuất hiện trong clip.

“Xem lại video, chúng tôi rất xót cháu, không dám xem lại và cũng không hiểu vì sao mình lại có thể hành động như vậy. Dù vì lí do gì thì bản thân và đồng nghiệp hoàn toàn sai, không có ý định phủ nhận những gì đã xảy ra”, nữ giáo viên chia sẻ.

Theo cô L., sau sự việc, hai cô đã gặp gỡ người thân của bé T.L. để xin lỗi và nhận mọi trách nhiệm. Phụ huynh cũng thông cảm, mong các cô rút kinh nghiệm và cho cơ hội sửa sai; đồng thời tiếp tục cho con đến lớp.

Trường Mầm non Hậu Lộc - phân hiệu Lộc Tân, nơi xảy ra vụ việc.

Nữ giáo viên bày tỏ mong muốn nhận được sự chia sẻ từ phụ huynh và cộng đồng để có cơ hội khắc phục sai lầm, tiếp tục công việc giảng dạy, chăm sóc trẻ.

Trước đó, khoảng 9h ngày 16/10, tại lớp 3-4 tuổi C5, Trường Mầm non Hậu Lộc - phân hiệu Lộc Tân, các giáo viên tổ chức hoạt động trải nghiệm làm thiệp chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Theo thông tin xác minh ban đầu, do bé T.T.L. chưa tập trung vào bài học, cô N.T.B. đã thiếu kiềm chế, dùng tay "tác động" hai lần vào người cháu và có lời nói thiếu chuẩn mực. Cô N.T.T.L., giáo viên phụ trách lớp cũng có hành vi dùng tay tác động hai lần vào bé gái.

Cơ quan chức năng xác định cô L. là người trực tiếp quay lại hoạt động trong giờ học, sau đó gửi video vào nhóm Zalo của lớp. Sáng 21/10, người thân của bé đăng tải clip lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sau sự việc, Công an xã Hậu Lộc cũng vào cuộc, xác minh, làm rõ hành vi người liên quan.