Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thông tin mới vụ cô giáo bị nam sinh hành hung ở Hà Nội

Đỗ Hợp

TPO - Gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc của Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục Nguyễn Thị Hạnh cho biết: Đây là sự việc đáng tiếc xảy ra trong ngành Giáo dục

Ngày 23/10, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã đến thăm hỏi, động viên cô giáo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội) tại nhà riêng sau vụ việc bị nam sinh hành hung trên bục giảng.

Gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc của Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục Nguyễn Thị Hạnh cho biết: Đây là sự việc đáng tiếc xảy ra trong ngành Giáo dục, gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội. Sự việc gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tinh thần của cô giáo cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh, sự tôn vinh cao quý của người thầy.

Theo Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hạnh, Bộ GD&ĐT luôn quan tâm tới sự an toàn và bằng các chính sách, hoạt động cụ thể để bảo vệ nhà giáo.

Bộ GD&ĐT cũng đã chỉ đạo Sở GD&ĐT khẩn trương, nghiêm túc làm rõ, xử lí nghiêm minh sự việc bảo đảm công bằng, lẽ phải và giữ vững sự tôn nghiêm đối với nhà giáo, nghề giáo.

2026-10-23-03-19-531.jpg
Đại diện Bộ GD&ĐT đến thăm cô giáo bị học sinh hành hung.

Trước đó, sáng 19/10, trong giờ học môn Toán ở lớp 12A5, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, nam sinh L.H.V bất ngờ đấm vào đầu, mặt cô giáo chủ nhiệm. Lý do, học sinh này cùng một số bạn khác không làm bài tập về nhà, bị cô giáo phạt đứng ở góc lớp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp trung tâm Pháp y Hà Nội giám định thương tích đối với cô H. Kết quả, tỉ lệ tổn hại sức khỏe của cô giáo là 12%.

Ngày 19/10, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ khẩn cấp đối với nam sinh trong vụ việc. Ngày 21/10, Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.H.V về tội cố ý gây thương tích Khoản 2 điều 134 Bộ Luật hình sự.

Xem thêm

#Bộ GD&ĐT #giáo viên #hành hung #Hà Nội #ngành giáo dục #đấu tranh #Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

Cùng chuyên mục

Các nhà khoa học người Việt có tầm ảnh hưởng nhất thế giới 2026

Các nhà khoa học người Việt có tầm ảnh hưởng nhất thế giới 2026

Vừa qua, Bảng Xếp hạng các Nhà khoa học có Ảnh hưởng nhất Thế giới 2026 do GS. John P. A. Ioannidis cùng các cộng sự tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ) và Elsevier đã chính thức được công bố đầu tháng 10/2026. Có 9 nhà khoa học Việt Nam lọt Top 10.000 Nhà Khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới.

Từ vụ nam sinh đánh cô giáo: Trò ứng xử thế nào khi bất đồng với thầy cô?

Từ vụ nam sinh đánh cô giáo: Trò ứng xử thế nào khi bất đồng với thầy cô?

TPO - Học sinh có quyền bày tỏ sự không đồng tình với giáo viên, nhưng không thể dùng tức giận để biện minh cho hành vi xúc phạm hay bạo lực. Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo tại Sóc Sơn (Hà Nội) đặt ra yêu cầu giáo dục người trẻ biết kiểm soát cảm xúc, giải quyết bất đồng và chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Học sinh lớp 12 ôn luyện tăng cường chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT Ảnh: HOA BAN

Chấm dứt tình trạng mỗi trường một kiểu đánh giá

TP - Sở GD&ĐT sẽ xây dựng đề kiểm tra định kì chung cho học sinh lớp 5, 9 và 12 ở một số môn học. Quy định mới được kì vọng tạo mặt bằng đánh giá thống nhất, giúp nhận diện sát hơn chất lượng dạy và học, nhất là với học sinh cuối cấp.

Trường Quốc tế VERTA sẽ dạy trẻ điều gì trong thời đại AI có thể viết luận, giải toán cực nhanh?

Trường Quốc tế VERTA sẽ dạy trẻ điều gì trong thời đại AI có thể viết luận, giải toán cực nhanh?

Là thương hiệu mới hoàn toàn trong hệ thống giáo dục Vingroup, Trường Quốc tế VERTA theo đuổi định hướng giáo dục Learn. Make. Matter., hướng tới phát triển những học sinh có nền tảng học thuật vững chắc, khả năng tư duy độc lập, biết ứng dụng AI và công nghệ để mở rộng năng lực, giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị cho người khác. Bà Phan Hà Thủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Quốc tế VERTA chia sẻ về lý do lựa chọn cách thiết kế giáo dục theo hướng hoàn toàn mới này.

Thi lớp 10 năm học 2026-2027 ở Hà Nội Ảnh: DUY PHẠM

Hồi hộp chờ phương án tuyển sinh lớp 10

TP - Năm học mới trôi qua được nửa học kì, nhưng phương án tuyển sinh vào lớp 10 vẫn đang chờ quyết định cuối cùng từ Bộ GD&ĐT. Năm 2027, số lượng thí sinh tại các đô thị lớn dự kiến tăng đột biến, khiến các bậc phụ huynh, học sinh và nhà trường thấp thỏm ngóng đợi.

Vụ nam sinh đánh cô giáo gãy mũi: Khi giáo dục nhân cách bị đặt trước phép thử nghiệt ngã

Vụ nam sinh đánh cô giáo gãy mũi: Khi giáo dục nhân cách bị đặt trước phép thử nghiệt ngã

TPO - Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, nhà nghiên cứu tội phạm học, cho rằng điều khiến ông trăn trở không chỉ là việc một học sinh dám đánh cô giáo, mà là tại sao những giới hạn đạo đức, ý thức về hậu quả và khả năng tự kiểm soát lại không ngăn được hành vi ấy. "Nguyên nhân cụ thể của vụ việc phải được xác định bằng chứng cứ, nhưng từ góc độ phòng ngừa, câu hỏi này cần được đặt ra một cách nghiêm túc”, ông chia sẻ

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe