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Giáo dục

Các nhà khoa học người Việt có tầm ảnh hưởng nhất thế giới 2026

P.V

Vừa qua, Bảng Xếp hạng các Nhà khoa học có Ảnh hưởng nhất Thế giới 2026 do GS. John P. A. Ioannidis cùng các cộng sự tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ) và Elsevier đã chính thức được công bố đầu tháng 10/2026. Có 9 nhà khoa học Việt Nam lọt Top 10.000 Nhà Khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới.

Bảng xếp hạng được xây dựng từ dữ liệu Scopus của Elsevier với trên hơn 7 triệu nhà khoa học toàn cầu. Các nhà khoa học được phân vào 20 lĩnh vực và 174 ngành hẹp. Chỉ những người thuộc top 2% dẫn đầu của ngành hoặc 100.000 người có c-score cao nhất mới có tên trong danh sách. Theo công bố vừa qua, Việt Nam có 280 nhà khoa học thuộc 70 cơ sở giáo dục và nghiên cứu góp mặt trong Xếp hạng theo Năm 2025 và 121 nhà khoa học thuộc 40 cơ sở giáo dục có mặt trong Xếp hạng theo Thành tựu Trọn đời.

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Đại học Duy Tân, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Phenikaa, Trường Đại học VinUni

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