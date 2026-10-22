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Giáo dục

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Bộ GD&ĐT đề xuất tăng tiết dạy giáo viên cả 3 cấp phổ thông

Đỗ Hợp

TPO - Bộ GD&ĐT đề xuất tăng định mức tiết dạy của giáo viên ở cả ba cấp phổ thông. Cụ thể, giáo viên tiểu học tăng từ 23 lên 24 tiết/tuần; giáo viên trung học cơ sở từ 19 lên 20 tiết/tuần; giáo viên Trung học phổ thông từ 17 lên 19 tiết/tuần.

Đây là điểm mới đáng chú ý trong hai dự thảo thông tư liên quan đến chế độ làm việc và định mức nhân sự trong các cơ sở giáo dục vừa được Bộ GD&ĐT công bố để lấy ý kiến.

Điều chỉnh định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông

Dự thảo điều chỉnh định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông, cụ thể như sau: Tăng định mức tiết dạy của giáo viên cấp tiểu học lên 01 tiết tức là từ 23 tiết/tuần thành 24 tiết/tuần; tăng định mức tiết dạy của giáo viên cấp THCS lên 1 tiết tức là từ 19 tiết/tuần thành 20 tiết/tuần; tăng định mức tiết dạy của giáo viên cấp THPT lên 2 tiết tức là từ 17 tiết/tuần thành 19 tiết/tuần.
Việc điều chỉnh này nhằm phản ánh đúng sự phát triển về năng lực chuyên môn, trình độ của đội ngũ giáo viên, đồng thời phát huy tối đa lợi thế từ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giúp tối ưu hóa thời gian và năng suất lao động trong nhà trường.

Điều chỉnh định mức tiết dạy của giáo viên giảng dạy tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú bằng với định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp tại các trường thường. Tuy nhiên, trường hợp giáo viên các trường này được phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý học sinh, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù của nhà trường được quy đổi ra tiết dạy; số tiết dạy được quy đổi do hiệu trưởng quyết.

Điều chỉnh định mức tiết dạy của Tổng phụ trách đội theo hướng quy định trong khoảng từ 6-8 tiết, do hiệu trưởng quyết định số tiết để bảo đảm phù hợp với quy mô trường, lớp, khối lượng công việc. Đồng thời, bỏ quy định giáo viên làm tổng phụ trách đội các trường có quy mô lớn chỉ dạy 2 tiết/tuần như hiện hành.

Điều chỉnh định mức tiết dạy đối phó hiệu trưởng công tác tại trường có phân hiệu từ 04 tiết/tuần xuống 3 tiết/tuần. Đồng thời, bổ sung việc quy đổi ra tiết dạy để thay thế cho định mức tiết dạy đối với các nhiệm vụ tiếp tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, báo cáo viên, dạy minh họa, chủ trì sinh hoạt chuyên môn, biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng, tài liệu giảng dạy. Trong đó, tổng số tiết được quy đổi ra tiết dạy để thay thế cho định mức tiết dạy không được vượt quá 50% định mức tiết dạy trong 01 năm học.

Dự thảo bổ sung quy định về việc giảm 03 tiết/tuần cho giáo viên được giao phụ trách hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Bổ sung quy định về việc quy đổi ra tiết dạy đối với giáo viên dạy các môn học không phải ngoại ngữ, cụ thể mỗi tiết dạy bằng tiếng nước ngoài (tỷ lệ từ 30% trở lên thời lượng dạy bằng tiếng nước ngoài) thì được quy đổi tối đa không quá 02 tiết định mức.

Bổ sung quy định về việc quy đổi ra tiết dạy đối với giáo viên dạy tại lớp khuyết tật tại trong trường phổ thông (không phải trường dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập) thì 01 tiết dạy được quy đổi tối đa không quá 02 tiết định mức.

Điều chỉnh định mức giáo viên/lớp đối với cơ sở giáo dục phổ thông

Dự thảo Thông tư giữ nguyên định mức giáo viên đối với cơ sở giáo dục mầm non; riêng đối với cơ sở giáo dục phổ thông, định mức giáo viên/lớp được điều chỉnh tương ứng theo định mức tiết dạy mới của giáo viên. Cụ thể như sau:

Đối với cấp tiểu học: Dạy 01 buổi/ngày được tối đa 1,2 giáo viên/lớp (giữ nguyên như quy định hiện hành); Dạy 02 buổi/ngày (trừ trường phổ thông dân tộc bán trú, trường, lớp dành cho người khuyết tật) được tối đa 1,5 giáo viên/lớp (giữ nguyên như quy định hiện hành); Trường phổ thông dân tộc bán trú, trường, lớp dành cho người khuyết tật được tối đa 1,65 giáo viên/lớp. Ngoài định mức trên trường chính và mỗi phân hiệu được bố trí 01 giáo viên phụ trách hoạt động Đội. Trong đó có 01 người làm Tổng phụ trách đội.

Đối với cấp trung học cơ sở: Trường trung học cơ sở được tối đa 1,8 giáo viên/lớp; Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú được tối đa 2,1 giáo viên/lớp; Trường, lớp dành cho người khuyết tật được tối đa 2,2 giáo viên/lớp. Ngoài định mức trên trường chính và mỗi phân hiệu được bố trí 01 giáo viên phụ trách hoạt động Đội. Trong đó có 01 người làm Tổng phụ trách đội.

Đối với cấp trung học phổ thông: Trường trung học phổ thông được tối đa 2,15 giáo viên/lớp; Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường, lớp dành cho người khuyết tật được tối đa 2,2 giáo viên/lớp. Trường trung học phổ thông chuyên: Lớp chuyên được tối đa 3,0 giáo viên/lớp.

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#giáo dục #giáo viên #tiết dạy #phổ thông #bộ GD&ĐT #chính sách

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