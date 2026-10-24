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Thế giới

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bất ngờ đi qua cầu mới sang Trung Quốc

Bình Giang

TPO - Sáng nay (24/10), Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un sang thăm Trung Quốc, đi qua cây cầu mới khánh thành giữa hai nước, một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết.

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Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: KCNA)

Theo quan chức giấu tên, ông Kim đi qua cây cầu bắc qua sông Áp Lục để tới thành phố Đan Đông.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã gặp ông Kim tại thành phố biên giới này. Chuyến thăm của ông Kim diễn ra 1 ngày trước dịp kỷ niệm Trung Quốc tham chiến trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950 -1953.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa trả lời đề nghị bình luận.

Sau thời gian dài trì hoãn, trong tháng này Trung Quốc và Triều Tiên khánh thành và lưu thông cầu sông Áp Lục mới, dài 3 km. Đây là cửa khẩu đường bộ quan trọng nhất giữa 2 nước.

Hai bên kỳ vọng công trình sẽ thúc đẩy thương mại và hoạt động giao thương, sau nhiều năm quan hệ căng thẳng và gián đoạn do đại dịch.

Theo ông Lu Chao, chuyên gia về quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên tại Viện Khoa học Xã hội Liêu Ninh, một tổ chức nghiên cứu thuộc chính phủ Trung Quốc ở thành phố Thẩm Dương, chuyến thăm lần này của ông Kim phù hợp với giai đoạn hiện nay, khi quan hệ kinh tế giữa hai nước ngày càng gắn kết và các cuộc trao đổi cấp cao diễn ra thường xuyên hơn.

“Việc mở cửa cây cầu đã giải quyết nút thắt lớn trong hoạt động hậu cần thương mại Trung Quốc - Triều Tiên. Khi những hạn chế về hậu cần được tháo gỡ, thương mại song phương nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng”, ông Lu nói.

Cây cầu sẽ tạo thuận lợi cho việc vận chuyển các thiết bị hạng nặng, nguyên liệu thô và sản phẩm năng lượng mà Triều Tiên cần cho quá trình phát triển.

Việc đưa cây cầu vào hoạt động là dấu hiệu mới nhất cho thấy quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng nồng ấm hơn, sau hai cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước trong hơn 1 năm qua.

Lần gần nhất ông Kim thăm Trung Quốc là tháng 9/2025, khi ông tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Bắc Kinh và có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập có chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên vào tháng 6 năm nay.

“Hiện vẫn còn quá sớm để xác định ý định của ông Kim, bởi ông ấy mới chỉ có mặt tại Đan Đông. Liệu có diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Tập và ông Kim hay không? Có lẽ là có, sẽ rất bất ngờ nếu điều đó không xảy ra. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, chưa có gì là chắc chắn”, ông Christopher Green, chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Leiden ở Hà Lan, nhận định.

Yonhap dẫn nguồn tin cho biết, ông Kim đã trở về nước sau chuyến thăm tới Đan Đông.

Trung Quốc là chỗ dựa kinh tế và ngoại giao chủ yếu của Bình Nhưỡng, đồng thời chiếm phần lớn hoạt động thương mại chính thức của nước này.

Tuy nhiên, Triều Tiên xích lại gần Nga hơn kể từ khi điều lực lượng hỗ trợ Mátxcơva trong cuộc xung đột với Ukraine. Theo các nhà phân tích, hoạt động này làm giảm mức độ phụ thuộc của Bình Nhưỡng vào Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây thể hiện mong muốn khởi động lại đàm phán với Triều Tiên. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ và Hàn Quốc nhận định rằng cơ hội để ông Trump gặp ông Kim trong năm nay đang ngày càng giảm dần.

Trung Quốc sẽ đăng cai hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến trong tháng 11 tới. Ông Trump dự kiến sẽ tham dự sự kiện này.

Theo Reuters, Yonhap

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#Triều Tiên #Kim Jong Un #Trung Quốc #sông Áp lục

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