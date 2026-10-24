Ca sĩ Hà Đức Tâm khuấy động Sóng Festival ở phố đi bộ Trần Nhân Tông

TPO - Chỉ 13 tuổi, 9 cô gái của nhóm A2O Lite trải qua thời gian khắc nghiệt để tập luyện và được "debut". Một số khán giả lo ngại có sự bóc lột sức lao động từ công ty quản lý. Song, với Kpop, đây là chuyện bình thường.