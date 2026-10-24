Săn quà, mua sắm ưu đãi tại Sóng Festival 2026

TP - Đồ uống Starbucks đồng giá 30.000 đồng, trò chơi tương tác nhận quà và gần 70 gian hàng trải nghiệm công nghệ là những điểm hút khách tại Sóng Festival 2026, diễn ra ngày 24-25/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội). Các phiên livestream cùng KOL cũng mở rộng cơ hội khám phá sản phẩm, ưu đãi và tiện ích thanh toán số.

Mua sắm, săn quà tại gần 70 gian hàng

Là hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Ngày Thanh Toán Số Việt Nam 2026 với chủ đề “Chạm số – Sống xanh”, Sóng Festival mang đến không gian kết hợp mua sắm, ẩm thực, vui chơi và trải nghiệm công nghệ. Chương trình do báo Tiền Phong phối hợp Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong hai ngày 24-25/10, gần 70 gian hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và các giải pháp thanh toán hiện đại. Khách tham quan không chỉ tìm hiểu công nghệ mà còn có thể trực tiếp sử dụng phương thức thanh toán số khi mua sắm, thưởng thức đồ uống và tham gia các hoạt động tương tác.

Đáng chú ý, khách tham dự có cơ hội mua đồ uống Starbucks đồng giá 30.000 đồng/ly khi thanh toán bằng các hình thức được áp dụng tại sự kiện, gồm thẻ NAPAS vật lý, Tap & Pay, Apple Pay và VietQRPay/VietQRGlobal.

Khách hàng còn có thể tham gia vòng quay may mắn khi đáp ứng điều kiện mua từ hai hóa đơn đồ uống Starbucks trở lên. Các mức thưởng gồm một ô 0 đồng, ba ô 10.000 đồng và năm ô 20.000 đồng, tạo thêm cơ hội nhận ưu đãi trong thời gian diễn ra lễ hội.

Tại gian hàng NAPAS, khách tham quan có thể chụp ảnh check-in, đăng tải lên Facebook cá nhân kèm hashtag #NAPAS và #NgayThanhtoanso2026 để tham gia hoạt động gắp thú bông hoặc nhận quà theo thể lệ.

Các hình thức thanh toán qua VietQRPay/VietQRGlobal cũng được kết hợp với chương trình tương tác nhận quà. Theo thể lệ được giới thiệu, mỗi 10.000 đồng thanh toán qua các phương thức này tương ứng hai lượt chơi.

Những phần quà như bình giữ nhiệt, quạt cầm tay 50.000 đồng mỗi sản phẩm, túi tote NAPAS 40.000 đồng và túi phụ kiện 20.000 đồng là những lựa chọn dành cho người tham gia theo điều kiện chương trình. Đáng chú ý, số tiền thu được từ hoạt động này sẽ được ủng hộ từ thiện, kết hợp trải nghiệm công nghệ với tinh thần sẻ chia cộng đồng.

Bên cạnh đó, khách tham quan có thể tìm hiểu các giải pháp thanh toán số, trong đó có việc mở thẻ ảo NAPAS trên ứng dụng Vietcombank Digi hoặc qua các tổ chức phát hành cung cấp dịch vụ tương ứng.

Livestream cùng KOL, kết nối trải nghiệm trực tiếp và trực tuyến

Bên cạnh các hoạt động tại gian hàng, Sóng Festival 2026 tổ chức livestream cùng các KOL trong ba khung giờ trong 2 ngày diễn ra sự kiện, giúp khán giả theo dõi không khí lễ hội, khám phá sản phẩm và cập nhật chương trình ưu đãi.

Thông qua các phiên phát trực tiếp, hoạt động tại các gian hàng được giới thiệu sinh động hơn, tạo thêm kênh tiếp cận cho những người chưa có điều kiện đến trực tiếp. Người xem có thể tìm hiểu sản phẩm, lựa chọn gian hàng quan tâm và chủ động sắp xếp thời gian tham gia sự kiện.

Lịch trình hoạt động Sóng Festival

Việc kết hợp livestream với trải nghiệm tại chỗ cũng phản ánh xu hướng mua sắm đa kênh, khi tương tác trên môi trường số ngày càng gắn với hoạt động tiêu dùng trực tiếp. Sự tham gia của các KOL góp phần thu hút giới trẻ, nhóm khách hàng thường xuyên tiếp cận xu hướng mua sắm và công nghệ qua các nền tảng trực tuyến.

Thông qua các hoạt động mua sắm, thanh toán và trò chơi tương tác, chương trình đưa công nghệ vào những tình huống quen thuộc, giúp người dân trực tiếp trải nghiệm sự tiện lợi của thanh toán không dùng tiền mặt.

Với gần 70 gian hàng cùng chuỗi hoạt động mua sắm, giải trí và livestream, Sóng Festival 2026 được kỳ vọng trở thành điểm hẹn cuối tuần hấp dẫn tại Hà Nội, đồng thời góp phần lan tỏa thói quen thanh toán số an toàn, thuận tiện trong đời sống.