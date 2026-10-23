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Thủ tướng: Làm rõ đề xuất đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết sẽ chỉ đạo rà soát, làm rõ đề xuất quy định về thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, bảo đảm xác định rõ đối tượng, thời điểm áp dụng và tránh chồng chéo với các quy định thuế hiện hành.

Đất ở chưa xây dựng có bị áp thuế 0,2%?

Chiều 23/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Liên quan đến chính sách thuế, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định áp dụng thuế suất 0,2%, không áp dụng hạn mức đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Đây cũng là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận.

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Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: Như Ý.

Tán thành việc sử dụng công cụ thuế để góp phần chống lãng phí đất đai, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng, lưu ý quy định cần đủ rõ để phân biệt hành vi giữ đất, chậm triển khai với những trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng do nguyên nhân khách quan hoặc vẫn đang thực hiện đúng tiến độ được phê duyệt.

Theo đại biểu, dự thảo bổ sung mức thuế suất 0,2%, không áp dụng hạn mức, trong khi Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành đã quy định mức thuế suất 0,15% đối với đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định, cùng quy định riêng đối với các dự án đầu tư phân kỳ.

Nếu bổ sung quy định mới mà không xử lý mối quan hệ với các quy định hiện hành, có thể dẫn đến cách hiểu một diện tích đất đồng thời thuộc hai mức thuế suất. Vì vậy, đại biểu đề nghị cần chỉnh lý trực tiếp trong dự thảo luật, xác định rõ từng trường hợp áp dụng từng mức thuế suất.

Bên cạnh đó, đại biểu Nga cũng đề nghị làm rõ phạm vi áp dụng của quy định mới, trong đó có bao gồm đất ở hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân chưa xây dựng hay không.

“Đây là vấn đề tác động trực tiếp đến người dân, không nên để phát sinh cách hiểu khác nhau khi triển khai”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nói.

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Đại biểu Đoàn Thu Hà. Ảnh: Như Ý.

Cùng quan tâm đến vấn đề này, đại biểu Đoàn Thu Hà (Lạng Sơn) đề nghị quy định cần được dẫn chiếu chặt chẽ với Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời, cần làm rõ thời điểm tính thuế suất 0,2%: tính từ ngày bắt đầu không sử dụng đất, ngày hết hạn đưa đất vào sử dụng hay ngày cơ quan có thẩm quyền xác định vi phạm.

Ngoài ra, đại biểu đề nghị quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý đất đai trong việc cung cấp thông tin về tình trạng pháp lý của đất cho cơ quan thuế. Đồng thời, cần có quy định cụ thể về cơ chế xử lý đối với những trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng không do lỗi của người sử dụng đất.

Quy định rõ thế nào là đất bỏ hoang

Phát biểu tại phiên thảo luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng tán thành với các ý kiến của đại biểu Quốc hội và cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát để quy định rõ thế nào là đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng, bảo đảm các quy định dễ áp dụng và có tính khả thi trong thực tế.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: Như Ý.

Thủ tướng cũng lưu ý cần tránh chồng chéo về thuế suất, bởi pháp luật hiện hành đã có quy định về các loại đất không đưa vào sử dụng và mức thuế suất tương ứng.

Vì vậy, cần tính toán, phân định rõ mức thuế suất áp dụng đối với từng đối tượng, thời điểm áp dụng và mức thuế cụ thể, qua đó bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Liên quan đến đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn cho các cơ sở giáo dục và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết số thu thuế từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này không lớn.

Hiện Bộ Tài chính đang rà soát, đánh giá cụ thể số thu. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, ý nghĩa và tác động tích cực của chính sách này lớn hơn nhiều so với số thu ngân sách bị giảm.

Thủ tướng khẳng định, việc kiểm soát chi phí không quá phức tạp; các cơ sở giáo dục và cơ sở y tế cũng hoàn toàn có thể phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

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