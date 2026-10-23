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Vụ Petimex bị đề nghị khởi tố: Hé lộ 'sức khỏe' doanh nghiệp hiện nay

Phạm Thanh

TPO - Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra một số sai phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex), chuyển hồ sơ sang cơ quan công an đề nghị khởi tố điều tra. Petimex là doanh nghiệp nhà nước, do UBND tỉnh Đồng Tháp nắm cổ phần chi phối.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra và chỉ ra một số sai phạm tại Công ty Petimex, như: Bán hơn 16 triệu lít xăng dầu trước kỳ tăng giá, gây thiệt hại hơn 58 tỷ đồng; bán trái quy định 5,9 triệu lít dầu diesel gây thiệt hại ước hơn 41 tỷ đồng; bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu (giá trị hơn 2.841 tỷ đồng) không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc; bán xăng dầu tạm nhập tái xuất thấp hơn chi phí kế toán ước thiệt hại khoảng 322 tỷ đồng…

Các sai phạm trên của Petimex có dấu hiệu của tội trốn thuế, buôn lậu, vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí… Do đó, cơ quan thanh tra đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Tháp kiến nghị khởi tố điều tra theo quy định.

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Cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống của công ty Petimex.

Petimex có vốn điều lệ 873 tỷ đồng, trong đó UBND tỉnh Đồng Tháp nắm giữ hơn 98,6% cổ phần.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán cho thấy, Petimex có tổng tài sản hơn 8.205 tỷ đồng. Trong đó, tổng tài sản ngắn hạn thời điểm cuối năm 2025 hơn 6.398 tỷ đồng (tiền mặt hơn 778 tỷ, các khoản tương đương tiền hơn 1.233 tỷ đồng). Công ty có lượng tiền gửi ngân hàng hơn 1.678 tỷ đồng.

Ngoài ra, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 1.032 tỷ đồng, hàng tồn kho hơn 1.362 tỷ đồng.

Tổng tài sản dài hạn hơn 1.807 tỷ đồng, tài sản cố định hơn 1.583 tỷ đồng. Petimex đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết hơn 136 tỷ đồng, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác hơn 23 tỷ đồng.

Thời điểm cuối năm 2025, Petimex có tổng nợ hơn 6.926 tỷ đồng, trong đó chủ yếu nợ ngắn hạn (6.696 tỷ đồng). Đáng chú ý, công ty nợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu 461 tỷ đồng.

Cũng năm 2025, Petimex đạt tổng doanh thu hơn 17.052 tỷ đồng, lợi nhuận về bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 805 tỷ đồng; thu từ hoạt động tài chính 180 tỷ đồng; lãi từ công ty liên doanh, liên kết 17 tỷ đồng… Lợi nhuận trước thuế đạt 146 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 117 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ phát hiện Petimex có những “ưu ái” cho Công ty CP Thương mại Dầu khí Cửu Long. Cụ thể, Petimex nâng định mức nợ cho Công ty Dầu khí Cửu Long tăng dần qua các năm, cho nợ không cần tài sản thế chấp và không có bảo lãnh ngân hàng. Việc này được kết luận là sai quy định pháp luật, quy chế của công ty. Số tiền thiệt hại cho Petimex ước hơn 86 tỷ đồng. Hành vi có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đáng chú ý, Công ty CP Thương mại Dầu khí Cửu Long là 1 trong 5 công ty liên kết của Petimex, trong đó Petimex đầu tư vào công ty này hơn 22 tỷ đồng, nắm hơn 37,6% vốn. Theo báo cáo tài chính, Petimex còn phải thu của Công ty Dầu khí Cửu Long hơn 151 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính các năm trước đó cho thấy hoạt động của Petimex khá ổn định, từ năm 2020 tới nay đều có lãi. Dù doanh thu lớn, nhưng mức lợi nhuận của công ty không quá cao.

Về kế hoạch năm nay, Petimex dự kiến đạt tổng doanh thu hơn 19.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 132 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 109 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức ở mức 7%.

Doanh nghiệp cũng đặt kế hoạch thoái vốn tại 4 công ty thành viên, liên doanh, liên kết, gồm: Công ty CP Âu Lạc (nắm vốn hơn 4 tỷ đồng); Công ty CP Du Lịch Đồng Tháp (hơn 2 tỷ đồng). Tuy nhiên, công ty này thừa nhận, việc thoái vốn khó khăn, kéo dài, do khó tìm nhà đầu tư, hoặc có công ty trong trạng thái thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu, chờ phá sản.

Petimex được thành lập năm 1992, thực hiện cổ phần hóa và chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần năm 2018. Hiện Petimex có 4 công ty thành viên và 5 công ty liên doanh liên kết.

Petimex chuyên nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ xăng, dầu, nhớt, khí hóa lỏng; khách sạn, du lịch, nhà hàng…

Giai đoạn 2019-2022, công ty từng niêm yết trên thị trường chứng khoán với mã cổ phiếu PDT, tuy nhiên năm 2023 bị hủy niêm yết. Lý do vì Petimex chỉ là công ty cổ phần, chưa phải công ty đại chúng.

Về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, theo công bố của Petimex tính tới ngày 22/10, số dư quỹ tại công ty 297 tỷ đồng, số dư quỹ tạm ứng từ ngân sách nhà nước 39 tỷ đồng.

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#Petimex #thanh tra #khởi tố #xăng dầu #doanh nghiệp nhà nước #đồng tháp #vi phạm

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