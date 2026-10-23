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Kinh tế

HĐQT SeABank phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2026 và bầu Chủ tịch HĐQT mới

P.V

Thực hiện nghiêm túc và quyết liệt các chỉ đạo, định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hạ lãi suất và thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã cổ phiếu: SSB) đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh giảm 15% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 về mức 6.008 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng thông qua Nghị quyết chấp thuận đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Lê Văn Tần, và triển khai gửi hồ sơ trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xin phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Văn Tần giữ chức vụ Tổng Giám đốc, thay thế cho ông Lê Quốc Long chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 03 năm (11/2023 - 11/2026), đồng thời thống nhất bầu bà Trần Thị Thanh Thủy - Thành viên HĐQT đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Ngân hàng nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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Chủ động giảm lợi nhuận đồng hành cùng nền kinh tế

Nhằm đảm bảo sự phát triển an toàn, ổn định trong bối cảnh mới đồng thời thực hiện nghiêm túc và quyết liệt các chỉ đạo, định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, giảm lãi suất huy động và cho vay, chấp nhận giảm lợi nhuận để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển kinh tế, SeABank chủ động tái thiết lập mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 ở mức 6.008 tỷ đồng. Đây là bước đi chiến lược, thể hiện sự cẩn trọng và chủ động của Ngân hàng trong việc chú trọng chất lượng tăng trưởng thay vì quy mô đơn thuần và đồng hành cùng nền kinh tế, với các hành động cụ thể:

  • Thực thi chính sách giảm lãi suất, hỗ trợ khách hàng: Tuân thủ định hướng của Chính phủ và NHNN, SeABank xác định việc hỗ trợ doanh nghiệp và người dân là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và tiên phong điều chỉnh giảm 0,5% - 0,7%/năm lãi suất huy động ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; qua đó tạo dư địa giảm lãi suất cho vay đối với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh được ưu tiên phát triển, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), các dự án xanh…. Song song đó, Ngân hàng kết hợp với việc siết chặt quản trị nguồn vốn và tối ưu chi phí vận hành.
  • Cơ cấu danh mục tín dụng & Quản trị rủi ro: SeABank tập trung rà soát toàn bộ danh mục khách hàng, ưu tiên nguồn vốn cho các doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, có phương án kinh doanh hiệu quả và các lĩnh vực ưu tiên phát triển.
  • Đẩy mạnh khai thác hệ sinh thái: Đẩy mạnh khai thác chuỗi giá trị và hệ sinh thái khách hàng sẵn có, cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện (tín dụng, quản lý dòng tiền, thanh toán số) nhằm tối ưu hóa trải nghiệm và gia tăng mức độ gắn kết với người dùng.

Việc tự nguyện giảm mục tiêu lợi nhuận năm 2026 là bước đi chủ động, cẩn trọng nhưng cần thiết, phản ánh tầm nhìn chiến lược của HĐQT SeABank tuân thủ theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, hỗ trợ tối đa cho nền kinh tế; không chạy theo tăng trưởng nóng bằng mọi giá mà tập trung xây dựng nền móng vững chắc, trích lập dự phòng đầy đủ và tập trung nguồn lực đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ số cũng như hạ tầng quản trị.

Bầu tân Chủ tịch HĐQT, kiện toàn nhân sự cấp cao

Bên cạnh việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, HĐQT đã họp và thống nhất bầu bà Trần Thị Thanh Thủy – Thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT SeABank kể từ ngày 22/10/2026.

Quyết định này được đưa ra sau khi HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Lê Văn Tần về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Hiện tại SeABank đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục xin phê chuẩn từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để bổ nhiệm ông Lê Văn Tần giữ chức vụ Tổng Giám đốc, thay thế cho ông Lê Quốc Long chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 03 năm (11/2023 - 11/2026). Việc chủ động chuẩn bị nhân sự cấp cao cho Ban Điều hành khẳng định tính nhất quán và tính chuyển tiếp ổn định trong bộ máy quản trị - điều hành của Ngân hàng.

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Tân Chủ tịch HĐQT Trần Thị Thanh Thủy sinh năm 1965, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế tại Học viện Ngân hàng với gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi tham gia công tác quản trị cấp cao tại SeABank, bà đã có hơn 26 năm làm việc và đảm nhiệm các vị trí chuyên môn, quản lý trọng yếu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), tích lũy kinh nghiệm chuyên sâu trong các mảng kinh doanh ngoại hối, ngân hàng đại lý và dịch vụ khách hàng ưu tiên.

Gia nhập SeABank từ năm 2015, bà Thủy tiếp tục khẳng định năng lực điều hành trên cương vị Phó Tổng Giám đốc với nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngân hàng. Đến ngày 17/4/2024, bà chính thức được bầu làm Thành viên HĐQT SeABank nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sự thấu hiểu sâu sắc về vận hành ngân hàng cùng nền tảng quản trị dày dạn kinh nghiệm của tân Chủ tịch Trần Thị Thanh Thủy được kỳ vọng sẽ cùng với các thành viên HĐQT SeABank tiếp tục định hướng Ngân hàng phát triển mạnh mẽ, an toàn, ổn định và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế cao nhất.

Hiện tại, HĐQT SeABank bao gồm 08 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập và 03 thành viên là người nước ngoài. Các thành viên đều có thâm niên công tác và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, giúp SeABank tiếp tục kích hoạt các động lực tăng trưởng mới, bứt phá mạnh mẽ trong lộ trình chuyển đổi số, tối ưu hóa chuẩn mực rủi ro quốc tế và nâng tầm giá trị dài hạn cho cổ đông cùng đối tác.

#SeABank #Kế hoạch kinh doanh #Chủ tịch mới #Lợi nhuận 2026 #Ngân hàng Nhà nước #Tài chính #Chuyển đổi số

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