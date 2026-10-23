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Kinh tế

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Chủ tịch Lâm Đồng: 'Không còn chỗ cho sự chờ đợi'

Thái Lâm

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nêu rõ: "Không còn chỗ cho sự chờ đợi. Đây là lúc hành động thay vì thảo luận giải pháp. Với tinh thần quyết liệt và sòng phẳng, mỗi đơn vị, địa phương lập tức cam kết mốc thời gian hoàn thành cụ thể, định rõ bước đi tiếp theo và quy trách nhiệm rõ ràng đến từng cá nhân".

Sáng 23/10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 10 và 10 tháng năm 2026; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

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Toàn cảnh hội nghị sáng 23/10.

Tại hội nghị, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - nhấn mạnh: Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn và áp lực rất cao. Các nhiệm vụ đều đòi hỏi triển khai khẩn trương, tạo kết quả cụ thể. Nếu không quyết tâm và quyết liệt, tỉnh sẽ gặp khó khăn trong hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

"Không còn chỗ cho sự chờ đợi. Đây là lúc hành động thay vì thảo luận giải pháp. Với tinh thần quyết liệt và sòng phẳng, mỗi đơn vị, địa phương lập tức cam kết mốc thời gian hoàn thành cụ thể, định rõ bước đi tiếp theo và quy trách nhiệm rõ ràng đến từng cá nhân", ông Mười nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhiệm vụ lớn nhất, có tính quyết định trong thời gian còn lại của năm là thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số. Muốn đạt mục tiêu này, tỉnh phải tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và tập trung xử lý các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng và năng lực nhà thầu.

Để thực hiện mục tiêu đó, ông Mười yêu cầu các địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ, trong đó lấy mốc ngày 30/10 để kiểm điểm trách nhiệm đối với địa phương không hoàn thành nhiệm vụ hoặc thiếu định hướng xử lý.

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Ông Hồ Văn Mười phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đối với các nhà thầu yếu kém, dù đã có chuyển biến sau khi tỉnh triển khai các giải pháp quyết liệt, chủ đầu tư vẫn phải tăng cường giám sát và đôn đốc và kiên quyết xử lý những trường hợp không đáp ứng yêu cầu.

Về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách, đến nay, toàn tỉnh đã tháo gỡ được 206/365 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 93.400 tỷ đồng và tổng diện tích đất 10.265 ha. Trên kết quả đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, theo sát từng dự án và tập trung xử lý đến kết quả cuối cùng.

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Hội nghị kết nối trực tuyến đến 124 xã, phường và đặc khu.

Đối với thu ngân sách nhà nước, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đánh giá kết quả đạt được khá cao nhưng chưa ổn định, nhất là nguồn thu từ đất đai. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vẫn còn bất cập. Đối với tài sản công dôi dư, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương xác định rõ trách nhiệm, khẩn trương phân loại cơ sở cần đấu giá, cho thuê hoặc chuyển đổi công năng, không để tài sản bỏ trống, gây lãng phí.

“Công việc nhiều, áp lực rất lớn. Các đơn vị, địa phương đổi mới, sáng tạo trong tư duy, cách làm. Tất cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng hành, chia sẻ để quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội”, ông Mười nhấn mạnh.

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#Lâm Đồng #tăng trưởng hai con số #GRDP #Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng #ông Hồ Văn Mười #quy rõ trách nhiệm

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