Điện lực Lai Châu đưa Nghị quyết 57 vào thực tiễn bằng chuyển đổi số

Từ số hóa quy trình quản trị, vận hành lưới điện đến cung cấp dịch vụ trực tuyến, Công ty Điện lực Lai Châu đang từng bước cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Những kết quả bước đầu cho thấy chuyển đổi số không chỉ thay đổi cách làm việc mà còn hướng tới nâng cao chất lượng cung cấp điện, phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Hướng dẫn khách hàng các dịch vụ điện trực tuyến và giới thiệu tổng đài CSKH 1558 của EVN

Chỉ với những thao tác trên hệ thống điện tử, nhiều quy trình trước đây cần xử lý bằng hồ sơ giấy, trao đổi trực tiếp nay đã có thể thực hiện trên môi trường số. Tại Công ty Điện lực Lai Châu, chuyển đổi số đang được triển khai từ công tác điều hành, quản lý kỹ thuật đến kinh doanh và dịch vụ khách hàng, gắn với yêu cầu thực tế của địa bàn miền núi, biên giới.

Theo báo cáo công tác chuyển đổi số 9 tháng năm 2026, Công ty đã thực hiện ký số 5.329/5.330 văn bản đi, đạt 99,98%; tiếp nhận 4.398 văn bản điện tử và tổ chức 236 cuộc họp trực tuyến. Các kết quả này góp phần rút ngắn quy trình xử lý công việc, tăng tính minh bạch, đồng thời giảm thời gian và chi phí hành chính.

Ông Trần Kim Long, bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu cho biết: “Thực hiện Nghị quyết 57 không dừng ở việc ứng dụng phần mềm hay đưa hồ sơ lên môi trường điện tử. Điều quan trọng là phải thay đổi phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả công việc và tạo ra giá trị cụ thể cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công ty xác định chuyển đổi số phải gắn với nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và phục vụ khách hàng tốt hơn”.

Từng bước hiện đại hóa lưới điện

Đối với một tỉnh miền núi có địa hình chia cắt như Lai Châu, quản lý vận hành lưới điện đặt ra nhiều yêu cầu về nhân lực, thời gian và khả năng tiếp cận hiện trường. Vì vậy, ứng dụng công nghệ, số hóa dữ liệu và tăng cường tự động hóa có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, phát hiện và xử lý sự cố.

Hiện Công ty duy trì vận hành không người trực tại 4/4 trạm biến áp 110kV. Dữ liệu lưới điện 110kV và trung áp đã được chuẩn hóa 100%, tạo cơ sở cho việc quản lý kỹ thuật và khai thác dữ liệu đồng bộ hơn. Cùng với đó, hệ thống giám sát, điều khiển từ xa tiếp tục được quan tâm, hướng tới nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57 của Đảng ủy Công ty, nhiệm vụ thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh số hóa dữ liệu, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý lưới điện và tăng cường tự động hóa. Trong năm 2026, Công ty đặt mục tiêu triển khai hệ thống thông tin địa lý (GIS), số hóa toàn bộ lưới điện 110kV, trung áp và hạ áp theo kế hoạch; đồng thời hướng tới duy trì độ sẵn sàng của hệ thống SCADA ở mức 99,99%.

Trung tâm Điều Khiển xa Lai Châu

Bà Nguyễn Thị Lựu, Kỹ sư SCADA phòng Điều độ Công ty Điện lực Lai Châu chia sẻ: “Dữ liệu được chuẩn hóa giúp cán bộ kỹ thuật tra cứu thông tin thiết bị, xác định vị trí và nắm bắt hiện trạng lưới điện thuận lợi hơn. Khi kết hợp với giám sát, điều khiển từ xa, công tác quản lý vận hành có điều kiện chủ động hơn, giảm thời gian xử lý và hạn chế những thao tác thủ công không cần thiết”.

Việc hiện đại hóa lưới điện không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Dữ liệu hạ áp vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện theo lộ trình; hạ tầng công nghệ, chất lượng dữ liệu và năng lực khai thác của đội ngũ cán bộ, công nhân viên cũng là những yếu tố cần được quan tâm đồng bộ. Đây là cơ sở để Công ty tiếp tục chuyển từ số hóa từng phần sang quản trị dựa trên dữ liệu và vận hành ngày càng thông minh.

Dịch vụ điện thuận tiện hơn trên môi trường số

Một trong những kết quả rõ nét của chuyển đổi số là việc mở rộng cung cấp dịch vụ điện trực tuyến, giảm yêu cầu giao dịch trực tiếp và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử đạt 100%. Toàn bộ nhóm khách hàng thuộc các dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06 được thực hiện qua dịch vụ điện tử cấp độ 4, đạt 100%. Tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt cũng đạt 100%, trong đó thanh toán qua kênh của Ngân hàng chiếm 52,3% số khách hàng, thanh toán qua ví điện tử của các tổ chức trung gian chiếm 47,7% số khách hàng.

Những con số này phản ánh sự thay đổi trong phương thức giao dịch giữa ngành điện với khách hàng. Việc đăng ký, tiếp nhận và xử lý yêu cầu qua kênh điện tử góp phần giảm thời gian đi lại, tạo điều kiện để khách hàng chủ động lựa chọn phương thức giao dịch phù hợp.

Trong 9 tháng năm 2026, thời gian trung bình cấp điện cho khách hàng là 2,77 ngày làm việc, thấp hơn 2,23 ngày so với quy định. Đây là một trong những chỉ số cho thấy nỗ lực cải tiến quy trình cung cấp dịch vụ của đơn vị.

Nhân viên Công ty Điện lực Lai Châu hướng dẫn khách hàng cài đặt APP EVN CSKH

Ông Lê Văn Phương, tổ 26, phường Tân Phong nhận định “Việc thực hiện các thủ tục và thanh toán tiền điện qua phương thức điện tử giúp chúng tôi chủ động thời gian, không phải đi lại nhiều lần. Mong muốn của khách hàng là các dịch vụ tiếp tục đơn giản, dễ sử dụng và được giải quyết nhanh chóng”.

Hiệu quả chuyển đổi số cũng cần được nhìn nhận từ khả năng tiếp cận của người dân ở vùng sâu, vùng xa. Bởi vậy, bên cạnh hoàn thiện nền tảng công nghệ, ngành điện cần tiếp tục hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ trực tuyến, hỗ trợ những người chưa quen thao tác trên thiết bị thông minh và bảo đảm thông tin được cập nhật chính xác.

Đổi mới sáng tạo từ những việc cụ thể

Nghị quyết 57 đặt ra yêu cầu thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển. Với Công ty Điện lực Lai Châu, việc thực hiện nghị quyết không chỉ nằm ở đầu tư hạ tầng mà còn đòi hỏi khuyến khích cán bộ, công nhân viên phát hiện vấn đề từ thực tiễn, đề xuất sáng kiến và cải tiến quy trình làm việc.

Trong 9 tháng năm 2026, Công ty có 6 sáng kiến cấp Công ty được công nhận; 2 sáng kiến được đề xuất Hội đồng sáng kiến Tổng công ty Điện lực miền Bắc xem xét. Năm 2026, đơn vị đặt mục tiêu có tối thiểu 25 sáng kiến cấp Công ty, ít nhất 2 sáng kiến cấp Tổng công ty và phấn đấu có một sáng kiến cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ông Phạm Minh Châu, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Lai Châu chia sẻ “Muốn chuyển đổi số hiệu quả, mỗi cán bộ, công nhân viên cần chủ động học hỏi, làm chủ công nghệ và mạnh dạn đề xuất cách làm mới. Những sáng kiến xuất phát từ công việc hằng ngày, nếu được đánh giá và nhân rộng phù hợp, sẽ góp phần tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất và chất lượng phục vụ”.

Xí nghiệp lưới điện cao thế Lai Châu kiểm tra vận hành TBA 110 kV bằng camera nhiệt

Bên cạnh các chỉ tiêu về công nghệ, kết quả sản xuất, kinh doanh tiếp tục là căn cứ quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị. Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng điện thương phẩm đạt 216,79 triệu kWh, tăng 6,42% so với cùng kỳ; doanh thu tiền điện đạt 495,38 tỷ đồng, tăng 9,59%. Sản lượng điện tiết kiệm đạt 12,69 triệu kWh, tương đương 5,9% sản lượng điện thương phẩm.

Các chỉ số trên phản ánh kết quả hoạt động chung của Công ty, không chỉ riêng tác động của chuyển đổi số. Tuy nhiên, việc cải tiến quy trình, khai thác dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý là những yếu tố có thể hỗ trợ đơn vị sử dụng nguồn lực hợp lý hơn, đồng thời nâng cao chất lượng điều hành.

Từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ đặt ra là tiếp tục thực hiện các mục tiêu trong chương trình hành động của Đảng ủy Công ty; hoàn thiện dữ liệu lưới điện, nâng cao hiệu quả khai thác các hệ thống công nghệ, thúc đẩy sáng kiến và lấy trải nghiệm khách hàng làm thước đo cải tiến dịch vụ.

Có thể thấy, đưa Nghị quyết 57 vào thực tiễn không chỉ là cuộc chuyển đổi về công nghệ mà còn là quá trình đổi mới tư duy và phương thức làm việc. Với Công ty Điện lực Lai Châu, hiệu quả cuối cùng cần được thể hiện ở lưới điện vận hành an toàn hơn, quy trình quản lý minh bạch hơn, dịch vụ thuận tiện hơn và khả năng đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.