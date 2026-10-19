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Kinh tế

Doanh nghiệp

Khách hàng Đồng Nai có thêm hai kênh dịch vụ điện lực

PHỤC LỄ ​

Tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 và ứng dụng EVN CSKH của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mới được đưa vào hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Qua đó, khách hàng sử dụng điện tại Đồng Nai có thêm hai kênh để thực hiện dịch vụ điện lực.

Hỗ trợ khách hàng 24/7

Được đưa vào hoạt động từ ngày 15/8/2026, Tổng đài 1558 tiếp nhận cuộc gọi 24/7. Khách hàng có thể gọi bất cứ lúc nào khi cần báo sự cố điện, phản ánh nguy cơ mất an toàn điện, tra cứu thông tin sử dụng điện, điện năng tiêu thụ, hóa đơn và tình trạng thanh toán, lịch ngừng, giảm cung cấp điện; đồng thời yêu cầu hướng dẫn về thủ tục, dịch vụ điện hoặc phản ánh, kiến nghị về chất lượng phục vụ.

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Nhân viên Công ty Điện lực Đồng Nai hướng dẫn khách hàng sử dụng điện cài ứng dụng EVN CSKH﻿

Với 660 đồng/phút, Tổng đài 1558 có cước phí thấp hơn đáng kể so với 1000 đ/phút của tổng đài cũ (19001006 – 19009000). Đầu số này cũng có thể được sử dụng để kiểm tra, xác minh khi khách hàng nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn tự xưng là nhân viên điện lực có dấu hiệu bất thường.

Chủ động dịch vụ điện ngay trên điện thoại

Cùng thời điểm đưa tổng đài 1558 vào vận hành, EVN triển khai ứng dụng EVN CSKH trên điện thoại thông minh, hỗ trợ các nền tảng iOS và Android. Ứng dụng giúp khách hàng chủ động quản lý thông tin sử dụng điện và thực hiện nhiều dịch vụ ngay trên thiết bị di động.

Thông qua EVN CSKH, khách hàng có thể liên kết và quản lý các hợp đồng điện; theo dõi điện năng tiêu thụ theo ngày, tuần, tháng; tra cứu hóa đơn và lịch sử thanh toán; thanh toán tiền điện; báo sự cố, gửi ý kiến phản hồi; tra cứu giá bán điện, lịch ngừng, giảm cung cấp điện và các thông tin hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

MÃ QR TẢI VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG EVN CSKH

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Đối với hệ điều hành iOS (cấu hình 15.1 trở lên)
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Đối với hệ điều hành Android (cấu hình 7.0 trở lên)

Khách hàng có thể tìm kiếm “EVN CSKH” trên App Store hoặc CH Play, tải ứng dụng và đăng nhập theo hướng dẫn. Mã QR (hình kèm theo) có thể được sử dụng để truy cập nhanh đến ứng dụng.

Trải nghiệm của khách hàng

Ông Trần Ngọc Kinh, một khách hàng sử dụng điện tại phường Bình Phước, TP. Đồng Nai chia sẻ, việc có thêm tổng đài 1558 và ứng dụng EVN CSKH giúp ông có thêm lựa chọn trong quá trình theo dõi và sử dụng dịch vụ điện. Trước đây ông thường sử dụng ứng dụng CSKH EVNSPC để theo dõi tình hình sử dụng và thanh toán tiền điện; khi cần tìm hiểu hoặc phản ánh vấn đề liên quan đến điện, ông liên hệ các số tổng đài chăm sóc khách hàng hiện hữu. Sau khi biết EVN đưa tổng đài 1558 và ứng dụng EVN CSKH vào vận hành, ông liền sử dụng thử và cho rằng cả hai kênh liên hệ mới này rất thuận tiện, hiệu quả. Ông đánh giá rất tích cực về mức cước tổng đài mới thấp hơn so với tổng đài trước đây.

Khách hàng Đồng Nai có nhiều kênh lựa chọn

Việc thống nhất đầu số 1558 giúp khách hàng dễ ghi nhớ và thuận tiện hơn khi cần liên hệ với ngành Điện để được tư vấn, giải đáp hoặc hỗ trợ các vấn đề liên quan đến dịch vụ điện.

Cùng với việc bổ sung các kênh chăm sóc khách hàng, Công ty Điện lực Đồng Nai khuyến nghị khách hàng sử dụng điện nâng cao cảnh giác trước các website, ứng dụng, số điện thoại hoặc hình thức liên hệ giả mạo, mạo danh ngành Điện.

Bên cạnh 1558, khách hàng sử dụng điện tại Đồng Nai vẫn có thể tiếp tục liên hệ qua các số điện thoại chăm sóc khách hàng hiện tại của Tổng công ty Điện lực miền Nam là 19001006 – 19009000 và các kênh riêng của Công ty Điện lực Đồng Nai như website, fanpage, Zalo OA và các phòng giao dịch trên địa bàn.

Ứng dụng EVN CSKH và Tổng đài 1558 là hai kênh tăng thêm để khách hàng chủ động hơn trong việc sử dụng dịch vụ điện và xác minh những vấn đề phát sinh. Tùy nhu cầu, khách hàng có thể lựa chọn cách phù hợp: gọi 1558 khi cần được hỗ trợ trực tiếp; sử dụng ứng dụng EVN CSKH khi muốn chủ động tra cứu, theo dõi việc sử dụng điện; hoặc tiếp tục sử dụng các kênh chăm sóc khách hàng hiện hữu.

#dịch vụ điện #EVN CSKH #tổng đài 1558 #điện lực Đồng Nai #quản lý điện #ứng dụng điện

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