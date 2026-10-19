Chủ tịch Mavin David John Whitehead: "Việt Nam là nơi chúng tôi đặt niềm tin dài hạn”

“Sau hơn 22 năm đầu tư tại Việt Nam, Mavin từ một doanh nghiệp sản xuất đơn ngành đã phát triển thành tập đoàn nông nghiệp – thực phẩm hoạt động theo chuỗi giá trị tích hợp”, ông David John Whitehead, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mavin nói với Tiền Phong. Ông cũng nhận định rằng: Việt Nam là nơi chúng tôi đã xây dựng doanh nghiệp và tiếp tục đặt niềm tin vào sự phát triển dài hạn.

Thưa ông, những thay đổi nào của nền kinh tế Việt Nam đang tác động lớn nhất đến cách ông lãnh đạo, định hướng Mavin?

Sau nhiều năm gắn bó với Việt Nam, điều tôi cảm nhận rõ nhất là môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng cởi mở và thuận lợi hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong khoảng một thập niên trở lại đây.

Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm các quy trình không cần thiết đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, nguồn lực và tự tin hơn khi đưa ra những quyết định đầu tư dài hạn. Những thay đổi gần đây trong tổ chức bộ máy chính quyền, cùng việc sắp xếp, hợp nhất một số bộ, ngành, cũng đang giúp quá trình phối hợp và phản hồi với doanh nghiệp nhanh chóng, hiệu quả hơn. Đây là những thay đổi mà chúng tôi đánh giá rất tích cực.

Chủ tịch David John Whitehead

Từ góc nhìn của một nhà đầu tư nước ngoài đã hoạt động lâu năm tại Việt Nam, tôi cho rằng, một môi trường kinh doanh tốt không chỉ nằm ở chính sách mà còn ở tốc độ và sự nhất quán trong thực thi. Những chuyển biến đó củng cố niềm tin của chúng tôi vào triển vọng dài hạn của Việt Nam.

Tập đoàn Mavin bắt đầu tại Việt Nam từ năm 2004 với một dự án liên doanh trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. Hơn hai thập kỷ sau, chúng tôi đã phát triển từ một doanh nghiệp sản xuất đơn ngành thành một tập đoàn nông nghiệp – thực phẩm hoạt động theo chuỗi giá trị tích hợp. Vì vậy, với Mavin, Việt Nam không chỉ là một thị trường đầu tư. Đây là nơi chúng tôi đã xây dựng doanh nghiệp và tiếp tục đặt niềm tin vào sự phát triển dài hạn.

Theo ông, khi ngành nông nghiệp Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, đâu là những cơ hội và thách thức đáng chú ý nhất?

Tôi cho rằng, một trong những thay đổi quan trọng nhất đến từ chính người tiêu dùng. Người Việt ngày càng quan tâm đến chất lượng, an toàn và nguồn gốc sản phẩm, đồng thời sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho những sản phẩm đáp ứng tốt các yêu cầu đó.

Điều này đang làm thay đổi cuộc chơi. Trong quá khứ, lợi thế cạnh tranh có thể chủ yếu đến từ sản lượng và giá thành. Trong giai đoạn mới, doanh nghiệp còn phải cạnh tranh bằng chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc, an toàn, tính minh bạch và niềm tin của người tiêu dùng.

Cùng với đó, các yêu cầu về môi trường (E), trách nhiệm xã hội (S) và Quản trị (G) doanh nghiệp cũng ngày càng cao. Đây vừa là áp lực, vừa là động lực thúc đẩy doanh nghiệp nông nghiệp Việt

nâng chuẩn để có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong “cuộc chơi mới” đó, theo ông, điều gì sẽ quyết định khả năng đi đường dài của một doanh nghiệp nông nghiệp?

Theo tôi, có ba yếu tố rất quan trọng: khả năng kiểm soát chất lượng và chuỗi sản xuất; năng lực công nghệ và quản trị và khả năng thích ứng với những tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng cao.

Doanh nghiệp cần hiểu những tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến lĩnh vực mình hoạt động và xây dựng hệ thống đủ tốt để đáp ứng các tiêu chuẩn đó, đồng thời vẫn phải vận hành hiệu quả và luôn hướng đến nhu cầu thực sự của khách hàng. Chuyển đổi số, quản lý năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và các giải pháp sản xuất hiệu quả hơn cũng sẽ ngày càng quan trọng. Đó cũng là hướng Mavin đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm.

Hệ thống pin trên mái nhà xưởng - Dự án điện năng lượng mặt trời nhà máy Dược Thú y Cai Lậy

Từ một nhà máy thức ăn chăn nuôi đầu tiên năm 2004, chúng tôi từng bước phát triển các lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, con giống và chăn nuôi, dược thú y và chế biến thực phẩm, hình thành chuỗi giá trị “Từ Nông trại tới Bàn ăn”.

Việc xây dựng chuỗi không đơn thuần nhằm mở rộng quy mô. Giá trị lớn hơn là giúp chúng tôi kiểm soát chất lượng và rủi ro trong toàn bộ quá trình sản xuất. Mavin đồng thời đầu tư vào công nghệ, chuyển đổi số và hệ thống quản trị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Trong những năm gần đây, chúng tôi cũng đặt ESG vào chiến lược phát triển dài hạn. Với tôi, phát triển bền vững không nên được hiểu đơn giản là yêu cầu tuân thủ hay một hoạt động truyền thông. Nó phải trở thành một phần trong cách doanh nghiệp đầu tư, sản xuất và quản trị.

Nhìn lại hành trình kinh doanh của mình, ông có tiếc nuối khi đã ra quyết định nào đó mà nếu được làm lại, ông sẽ lựa chọn khác?

Nhìn lại quá khứ với những gì chúng ta biết ngày hôm nay, chắc chắn ai cũng có thể nghĩ rằng mình đã có thể làm một số việc khác đi. Nhưng kinh doanh luôn diễn ra trong một môi trường thay đổi rất nhanh. Điều quan trọng là doanh nghiệp phải có khả năng thích ứng, linh hoạt và đủ sức chống chịu trước những biến động.

Tôi không có quyết định nào thực sự khiến mình tiếc nuối. Nếu có, điều mà nếu được làm lại, tôi nghĩ chúng tôi có thể làm khác, có lẽ là Mavin đã quá thận trọng trong một số thời điểm.

Chúng tôi thường lựa chọn cách tiếp cận khá an toàn, kiểm soát rủi ro kỹ trước khi mở rộng. Điều đó giúp Mavin xây dựng được một nền tảng tương đối vững chắc, nhưng điều đó cũng khiến chúng tôi có thể đã bỏ lỡ một số cơ hội để tăng trưởng nhanh hơn.

Tất nhiên, kinh doanh luôn là câu chuyện của sự đánh đổi. Chấp nhận nhiều rủi ro hơn

có thể tạo ra tốc độ tăng trưởng cao hơn, nhưng cũng có thể dẫn đến những khó khăn lớn hơn.

Điều gì ông cho là quan trọng hơn doanh thu và

lợi nhuận?

Doanh thu và lợi nhuận chắc chắn rất quan trọng. Chúng tôi có trách nhiệm với các cổ đông, phải sử dụng hiệu quả nguồn vốn và đảm bảo doanh nghiệp có sức khỏe tài chính tốt.

Nhưng một doanh nghiệp không thể chỉ được đánh giá qua kết quả tài chính của một vài năm.

Trang trại lợn (heo) Mavin tại tỉnh Gia Lai đạt tiêu chuẩn toàn cầu Global S.L.P

Điều tôi luôn mong muốn là xây dựng một công ty tạo ra môi trường làm việc lành mạnh, tích cực và có tinh thần học hỏi, nơi nhân viên có cơ hội phát triển. Đây là một điều rất quan trọng đối với tôi. Đồng thời, doanh nghiệp phải có trách nhiệm với môi trường, xã hội và hoạt động một cách có đạo đức.

Sau hơn hai thập kỷ gắn bó với Mavin và ngành nông nghiệp Việt Nam, ông kỳ vọng Mavin sẽ trở thành một doanh nghiệp như thế nào trong giai đoạn phát triển tiếp theo?

Điều tôi mong muốn là Mavin tiếp tục là một doanh nghiệp được quản trị tốt, hoạt động có đạo đức và trách nhiệm, đồng thời có khả năng phát triển bền vững trong dài hạn.

Giai đoạn tiếp theo không chỉ là câu chuyện Mavin sẽ lớn đến đâu, mà quan trọng hơn là Mavin sẽ trở thành một doanh nghiệp như thế nào.

Mavin sẽ tiếp tục nâng cao các tiêu chuẩn về công nghệ, chất lượng, quản trị và phát triển bền vững; tạo ra cơ hội cho nhân viên; mang lại giá trị cho khách hàng, đối tác và cổ đông; đồng thời đóng góp tích cực cho cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.

Cảm ơn ông!