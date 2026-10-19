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Kinh tế

Doanh nghiệp

PEGASUS REALTY: CHUYỂN MÌNH CÙNG THỜI ĐẠI, GIỮ BẢN SẮC VIỆT LÀM NỀN TẢNG

PV

Sau tám năm phát triển trong lĩnh vực bất động sản, Pegasus Realty đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mới. Với doanh nghiệp này, chuyển đổi không chỉ là đưa AI hay công nghệ vào vận hành, mà còn là thay đổi cách con người làm việc, cách tổ chức xây dựng năng lực cạnh tranh và cách một thương hiệu Việt định vị mình trong quá trình hội nhập.

Tám năm để trưởng thành và chuyển mình

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Đội ngũ của Pegasus

Trong bối cảnh đất nước đang thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, CEO Nguyễn Hồng Nhã cho rằng đây không chỉ là câu chuyện ở tầm vĩ mô. Với mỗi doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, đây còn là thời điểm phải nhìn lại chính mình để trả lời một câu hỏi quan trọng: Điều gì từng giúp doanh nghiệp phát triển trong quá khứ, điều gì sẽ giúp doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh trong tương lai?

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CEO Nguyễn Hồng Nhã

Tám năm chưa phải hành trình quá dài đối với một doanh nghiệp, nhưng đủ để Pegasus đi qua nhiều giai đoạn khác nhau của thị trường bất động sản, chứng kiến những thời kỳ tăng trưởng mạnh cũng như những giai đoạn đầy thử thách. Theo anh Nguyễn Hồng Nhã, chính những biến động đó khiến doanh nghiệp nhận ra rằng phát triển không đơn thuần là mở rộng quy mô hay tăng số lượng nhân sự. “Có một thời gian mình nghĩ doanh nghiệp lớn lên nghĩa là phải có thật nhiều người, làm thật nhiều dự án và mở rộng thật nhanh. Nhưng càng làm lâu, mình càng nhận ra điều quan trọng hơn là tổ chức đó có vận hành hiệu quả hay không, con người có được trao đúng công cụ để phát triển năng lực hay không và doanh nghiệp có khả năng thích nghi nhanh đến mức nào khi thị trường thay đổi” – anh Nhã chia sẻ.

Từ suy nghĩ ấy, Pegasus bắt đầu một quá trình chuyển đổi từ bên trong. Doanh nghiệp từng bước xây dựng lại hệ thống làm việc, chuẩn hóa quy trình, số hóa dữ liệu, ứng dụng AI và công nghệ vào quản trị cũng như đào tạo nhân sự. Với Pegasus, đây không phải một chiến dịch ngắn hạn mà là sự chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới. “Học hỏi thế giới nhưng phải biết điều gì phù hợp với mình” – anh Nhã nói.

Trong quá trình làm việc, Pegasus có cơ hội tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp và đối tác đến từ Trung Quốc, Đài Loan…Điều khiến anh Nhã ấn tượng không chỉ là tốc độ phát triển của những doanh nghiệp này, mà còn là khả năng đưa công nghệ vào rất sâu trong hoạt động quản trị thực tế. Từ quản lý công việc, dữ liệu khách hàng, đào tạo nhân sự đến theo dõi tiến độ, nhiều quy trình đều được hệ thống hóa rõ ràng. “Điều mình học được không phải là họ đang sử dụng phần mềm gì hay công nghệ nào đang thịnh hành. Điều mình quan tâm hơn là tại sao họ sử dụng nó, nó giải quyết được vấn đề gì và mình có thể học được điều gì phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam” – anh Nhã bày tỏ.

Tinh thần đó dần trở thành một cách tiếp cận trong quá trình chuyển đổi của Pegasus. Doanh nghiệp không ứng dụng công nghệ chỉ để có hình ảnh của một công ty hiện đại. Mỗi công cụ được đưa vào đều phải trả lời được một trong những bài toán cụ thể: tiết kiệm thời gian, giảm công việc lặp lại, minh bạch trách nhiệm, lưu giữ dữ liệu...

Theo anh Nhã, AI không thể thay thế hoàn toàn kinh nghiệm, khả năng xây dựng quan hệ hay sự thấu hiểu khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản cao cấp. Tuy nhiên, AI có thể giúp con người xử lý nhanh hơn nhiều công việc mang tính lặp lại, tổng hợp thông tin và hỗ trợ quá trình ra quyết định.

“Khi công nghệ giúp mình tiết kiệm được một giờ cho những công việc không thực sự cần con người làm, thì một giờ đó có thể được dành cho khách hàng, cho việc học hoặc cho những công việc tạo ra giá trị cao hơn” – anh Nhã cho hay.

Pegasus xây dựng hệ thống đào tạo E-learning để từng bước số hóa kiến thức, kinh nghiệm và quy trình bán hàng. Từ kiến thức bất động sản nền tảng, phân tích dự án, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, xử lý tình huống, xây dựng thương hiệu cá nhân đến những chuẩn mực khi phục vụ nhóm khách hàng cao cấp đều được hệ thống hóa thành nội dung đào tạo.

Song song với đào tạo, Pegasus cũng hướng tới việc đưa các đầu việc, dữ liệu và trách nhiệm lên hệ thống quản lý rõ ràng hơn. Anh Nhã cho rằng sự minh bạch trong vận hành không chỉ giúp lãnh đạo quản trị tốt hơn mà còn tạo ra môi trường công bằng hơn cho nhân sự.

Bất động sản cũng là một cách giới thiệu Việt Nam với thế giới

Anh Nguyễn Hồng Nhã vốn dành nhiều sự quan tâm cho văn hóa Việt và văn hóa phương Đông. Trong quá trình phát triển ngôn ngữ thương hiệu, Pegasus bắt đầu nghiên cứu những chất liệu như mỹ thuật truyền thống, con dấu cổ, văn tự Việt và đặc biệt là chữ Nôm.

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Logo phong cách chữ Nôm của Pegasus

Với Pegasus, việc nghiên cứu những chất liệu này không nhằm biến thương hiệu thành một hình ảnh hoài cổ. Đó là cách doanh nghiệp đặt ra câu hỏi về bản sắc của một thương hiệu Việt trong thời đại toàn cầu hóa. “Chúng ta có thể học công nghệ của thế giới, học cách quản trị của những doanh nghiệp đi trước, sử dụng AI và những nền tảng quốc tế. Nhưng học hỏi không có nghĩa là trở thành phiên bản của người khác. Mình nghĩ một doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể rất hiện đại nhưng vẫn có một bản sắc riêng” – anh Nhã khẳng định.

Pegasus muốn từng bước đưa những yếu tố văn hóa Việt vào các ấn phẩm mang tính thương hiệu như quà tặng, lịch, sổ tay hay những thiết kế đặc biệt… Theo anh Nhã, trong một thế giới mà công nghệ ngày càng dễ tiếp cận, nhiều doanh nghiệp có thể sử dụng cùng một phần mềm, cùng một nền tảng AI và thậm chí học cùng những phương pháp quản trị. Khi đó, điều tạo ra khác biệt lâu dài chính là con người, văn hóa và tư duy của tổ chức.

Một trong những điều anh Nhã cảm thấy ý nghĩa nhất khi làm việc với các đối tác quốc tế là cơ hội được giới thiệu Việt Nam. Với đặc thù của lĩnh vực bất động sản, câu chuyện đó trở nên rất trực quan.

“Khi làm việc với đối tác nước ngoài, mình rất vui khi có thể đưa họ đi để thấy một Việt Nam đang phát triển. Có những công trình, những khu đô thị hay những dự án mà mình giới thiệu, họ thực sự bất ngờ. Những lúc như vậy mình cảm thấy rất tự hào” – anh Nhã bày tỏ.

Đối với anh, người làm bất động sản không chỉ giới thiệu một sản phẩm để bán. Ở góc nhìn rộng hơn, họ đang giới thiệu một khu vực, một môi trường sống, một cơ hội đầu tư và đôi khi là hình ảnh của Việt Nam với những người lần đầu tìm hiểu thị trường. Đó cũng là lý do Pegasus đặt mục tiêu từng bước mở rộng khả năng kết nối với cộng đồng doanh nghiệp và khách hàng quốc tế.

Theo anh Nhã, sau nhiều biến động của nền kinh tế và thị trường bất động sản, đây cũng là thời điểm người làm doanh nghiệp cần tự nhìn lại chính mình. “Pegasus chưa là một doanh nghiệp lớn. Còn rất nhiều thứ đội ngũ mình phải học, phải sửa và phải xây dựng. Nhưng có một điều mình luôn giữ là tư duy không ngại khó. Có vấn đề thì tìm giải pháp. Chưa biết thì học. Công nghệ mới thì tìm hiểu. Thế giới có điều gì tốt thì mình học hỏi. Nhưng càng đi xa, mình càng muốn thương hiệu của mình có một phần rất Việt Nam” – CEO Nguyễn Hồng Nhã khẳng định.

#Pegasus Realty #bất động sản #chuyển đổi số #văn hóa Việt #AI

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