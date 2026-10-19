PV GAS tiên phong dẫn dắt ngành công nghiệp khí

là một trong những đơn vị đóng vai trò chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), trải qua 36 năm hình thành và phát triển (1990-2026), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã đặt nền móng, dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam phát triển vững mạnh, tự tin bước vào kỷ nguyên năng lượng mới.

Xây đắp nền tảng

Với nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và chế biến nguồn khí đồng hành trong những ngày đầu thành lập, đến nay PV GAS đã sở hữu hạ tầng công nghiệp khí hoàn chỉnh ở tất cả các khâu, từ thu gom, vận chuyển, chế biến, tồn trữ đến kinh doanh và xuất nhập khẩu khí cùng các sản phẩm khí.

Kho cảng LNG Thị Vải 1 triệu tấn của PV GAS

Từ dòng khí đầu tiên vào bờ năm 1995, PV GAS đã từng bước định hình và hoàn thiện hạ tầng công nghiệp khí hiện đại suốt chiều dài đất nước, với các công trình tiêu biểu như Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố, hệ thống đường ống Nam Côn Sơn, PM3 - Cà Mau, Hàm Rồng - Thái Bình, cụm kho chứa LPG lạnh Thị Vải, Nhà máy Xử lý khí Cà Mau và Kho cảng LNG Thị Vải 1 triệu tấn... Hệ thống công trình khí của PV GAS không ngừng được mở rộng, nâng cấp, hoàn thiện ngày càng hiện đại và quy mô.

Đến nay, PV GAS đã đóng góp hơn 1,5 triệu tỷ đồng doanh thu, gần 257 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và nộp ngân sách Nhà nước hơn 120 nghìn tỷ đồng. Năm 2025 đánh dấu bước tăng trưởng mạnh mẽ của PV GAS với doanh thu thuần trên 135 nghìn tỷ đồng, tương đương 1,1% GDP Việt Nam. 8 tháng đầu năm 2026, PV GAS tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng, hứa hẹn những kỷ lục mới sẽ được thiết lập.

Nguồn nguyên nhiên liệu của PV GAS hiện bảo đảm sản xuất khoảng 8% sản lượng điện quốc gia, đáp ứng 70% nhu cầu phân đạm và chi phối khoảng 70% thị phần LPG nội địa, giữ vững tỷ trọng đóng góp 18% doanh thu và 25% lợi nhuận toàn Tập đoàn… Mỗi công trình khí được đưa vào vận hành an toàn, mỗi mét khối khí được cung cấp ổn định không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Cùng với việc phát triển hệ thống, công trình khí, đội ngũ cán bộ, công nhân viên PV GAS không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm, làm chủ hầu hết các khâu của lĩnh vực khí, cả các khâu/lĩnh vực trước đây chỉ do chuyên gia, nhân sự nước ngoài đảm nhiệm.

Ghi tên trên bản đồ năng lượng toàn cầu

Trong giai đoạn chuyển dịch năng lượng, PV GAS tiếp tục khẳng định sứ mệnh tiên phong khi hoàn tất xây dựng và đưa vào vận hành Kho cảng LNG Thị Vải 1 triệu tấn - kho cảng LNG đầu tiên tại Việt Nam (năm 2023). Công trình mang tính bước ngoặt này đưa Việt Nam vào bản đồ kinh doanh LNG toàn cầu, đồng thời đáp ứng xu thế giảm phát thải, nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng của đất nước.

Để tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong trên thị trường, PV GAS đang tích cực mở rộng hệ thống kho cảng LNG tại các khu vực chiến lược miền Bắc và Bắc Trung bộ. Tháng 7-2026, tại Hà Tĩnh, PV GAS ghi dấu ấn mới khi ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước, góp phần hiện thực hóa đề án phát triển các trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái quy mô lớn theo định hướng của PetroVietnam. Mô hình này hướng tới sự kết hợp hoàn chỉnh giữa hạ tầng năng lượng sạch, công nghiệp và hạ tầng số.

Phối cảnh Dự án Kho LNG Vũng Áng (Hà Tĩnh) do PV GAS làm chủ đầu tư

Cụ thể, PV GAS, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh và Nebula Energy (Hoa Kỳ) ký thỏa thuận nghiên cứu đầu tư Trung tâm Dữ liệu tại Khu kinh tế Vũng Áng, khai thác nguồn nhiệt lạnh từ quá trình tái hóa LNG để phục vụ vận hành trung tâm dữ liệu. Mô hình này mở ra hướng phát triển mới, kết nối hạ tầng năng lượng sạch với hạ tầng số và gia tăng giá trị cho chuỗi LNG.

Cùng với đó, PV GAS và MobiFone ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu phát triển trung tâm dữ liệu và hạ tầng số, hướng tới hình thành hệ sinh thái kết nối giữa năng lượng và dữ liệu. PV GAS và PV Power cũng đã ký Biên bản ghi nhớ về mua bán khí LNG tái hóa cho Dự án Nhà máy Điện LNG Vũng Áng III. Với công suất thiết kế 1.500 MW, dự án sẽ bổ sung nguồn điện nền cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời hoàn thiện chuỗi giá trị LNG từ nhập khẩu, tái hóa khí đến phát điện.

Tiếp tục giữ vai trò xương sống

Năm 2026 được xem là năm bản lề cho giai đoạn phát triển mới, PV GAS đặt mục tiêu phát triển bền vững theo chiều sâu với các ưu tiên chiến lược rõ ràng. Tổng công ty sẽ tập trung mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống quản trị hiện đại, đồng thời tìm kiếm các cơ hội đầu tư thượng nguồn và thực hiện các thương vụ mua bán và sáp nhập phù hợp nhằm gia tăng khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu.

Với quyết tâm “Tiếp lửa khát vọng – Vững bước tương lai”, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, cùng tinh thần “Một đội ngũ – Một mục tiêu”, PV GAS nỗ lực tăng trưởng 2 con số, phấn đấu lọt vào Top 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 30) trong giai đoạn 2026-2030, góp phần đưa Petrovietnam tiến vào Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu (Fortune Global 500) vào năm 2030, tiếp tục củng cố nền tảng hạ tầng năng lượng quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trong chiến lược này, đầu tư hạ tầng tiếp tục giữ vai trò xương sống. Giai đoạn 2026-2030, PV GAS dự kiến đẩy mạnh quy mô đầu tư với tổng giá trị 60.000-100.000 tỷ đồng. Riêng trong năm 2026, doanh nghiệp tăng tốc giải ngân hơn 8.300 tỉ đồng nhằm bảo đảm tiến độ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, bao gồm Dự án mở rộng, nâng công suất kho LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm; Dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng; Dự án kho LNG Bắc Trung Bộ (Kho LNG Vũng Áng); Dự án Kho cảng PV GAS Hải Phòng… Song song với việc hoàn thiện hạ tầng truyền thống, PV GAS tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào chế biến sâu và triển khai các dự án năng lượng xanh, chuẩn bị cho một thị trường năng lượng bền vững trong tương lai.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến khẳng định sẽ tiếp tục chủ động đổi mới để phát triển, gắn tăng trưởng với hiệu quả, mở rộng quy mô với năng lực cạnh tranh, đầu tư với giá trị thực chất và hội nhập với năng lực tự chủ. “Đổi mới cần trở thành tư duy và hành động thường xuyên của mỗi đơn vị, cán bộ và người lao động PV GAS”, ông Tiến nói.

Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của PV GAS trong thời gian tới, Chủ tịch Bùi Minh Tiến xác định bốn trọng tâm cốt lõi: Một là, tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị năng lượng khí từ thượng nguồn - trung nguồn đến hạ nguồn. Hai là, tập trung đầu tư hạ tầng khí và LNG theo mô hình các trung tâm năng lượng sinh thái tích hợp (LNG Hubs). Ba là, đẩy mạnh kinh doanh quốc tế với mục tiêu chiếm tối thiểu 30% doanh thu. Bốn là, tiên phong phát triển các nguồn năng lượng xanh như hydrogen, amoniac xanh, nhiệt lạnh, khí công nghiệp, nguyên liệu cho hóa dầu…

Trong bối cảnh Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, PV GAS được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả, vừa thực hiện tốt sứ mệnh chính trị bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.