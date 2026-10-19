Vinamilk: Từ khát vọng tự chủ đến thương hiệu toàn cầu

Khởi đầu trong bối cảnh đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, nền kinh tế còn nhiều khó khăn, qua nửa thế kỷ, Vinamilk đã song hành cùng sự phát triển của đất nước và không ngừng nỗ lực đưa ngành sữa Việt Nam vươn tầm thế giới.

Hiện nay, Vinamilk có 16 nhà máy và 15 trang trại quy mô lớn đạt chuẩn quốc tế, trong đó có 1 trang trại ở Lào và 2 nhà máy ở Mỹ và Campuchia. Từ năm 1976 đến tháng 05/2026, Vinamilk và các công ty thành viên đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 71.260 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương và sinh kế cho hàng ngàn hộ nông dân chăn nuôi bò sữa, canh tác nông nghiệp liên kết trong suốt nhiều năm, giúp cho người dân có thu nhập ổn định và phát triển bền vững.

Vinamilk đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Hành trình ấy có thể được nhìn từ những con số: doanh thu hợp nhất tăng hơn 15 lần trong giai đoạn 2004 - 2025, lên 63.724 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng hơn 18 lần, đạt 9.414 tỉ đồng. Vốn điều lệ đến cuối năm 2025 đạt gần 20.900 tỉ đồng, tăng khoảng 14 lần so với thời điểm cổ phần hóa năm 2003.

Đó cũng là câu chuyện về một doanh nghiệp đi cùng sự phát triển của đất nước và những thay đổi của đời sống người Việt, từ những năm tháng thiếu thốn dinh dưỡng đến thời kỳ người tiêu dùng đòi hỏi sản phẩm chất lượng cao, chuyên biệt, tiện lợi và ngày càng quan tâm đến sức khỏe, môi trường.

Từ những nhà máy sau chiến tranh…

Ra đời năm 1976, trong những ngày đầu, doanh nghiệp tiếp nhận 3 nhà máy sản xuất còn dang dở và đã ngừng hoạt động, nguyên liệu sản xuất thiếu, công nghệ hạn chế, thị trường còn nhỏ và điều kiện kinh tế của phần lớn người dân còn khó khăn. Trong bối cảnh ấy, việc khôi phục các nhà máy và đưa sản phẩm sữa đến người tiêu dùng đã là một nhiệm vụ không đơn giản. Chính những năm tháng đầu tiên đó đặt nền móng cho một mục tiêu lớn hơn: người Việt có thể tự sản xuất những sản phẩm dinh dưỡng phục vụ chính người Việt.

Vinamilk được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai Ảnh: Vi Nam

Năm 1989, Vinamilk sản xuất thành công lô sữa bột trẻ em “Made in Vietnam” đầu tiên, ngành sữa Việt Nam bắt đầu từng bước làm chủ năng lực sản xuất. Đến đầu thập niên 1990, Vinamilk theo đuổi bài toán khó hơn: xây dựng vùng nguyên liệu sữa tươi trong nước trong thời điểm ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam còn rất nhỏ bé và cũng không phải quốc gia có lợi thế tự nhiên về chăn nuôi bò sữa. Lãnh đạo doanh nghiệp đã táo bạo khởi xướng cuộc “Cách mạng trắng”, từng bước phát triển vùng nguyên liệu và xây dựng hệ thống trang trại. Quyết định này đã đặt nền móng cho mục tiêu tự chủ nguồn nguyên liệu sữa tươi trong nước, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.

Sau hơn ba thập kỷ, quy mô của vùng nguyên liệu ngày ấy đã thay đổi đáng kể. Đến nay, Vinamilk có 15 trang trại trong và ngoài nước, trong đó 13 trang trại đạt Global G.A.P. và ISO 9001:2015, 2 trang trại đạt chuẩn Organic; quản lý đàn bò sữa quy mô khoảng 130.000 con và có năng lực cung ứng khoảng 1,1 triệu lít sữa tươi mỗi ngày (tính cả nguồn cung từ nông hộ liên kết).

Trong hành trình 50 năm phụng sự, Vinamilk luôn kiên định tự chủ từ nguồn nguyên liệu đến sản xuất.

Đến khẳng định thương hiệu sữa Việt Nam trên toàn cầu

Năm 1997, Vinamilk lần đầu tiên xuất khẩu sản phẩm sữa bột trẻ em ra nước ngoài. Lũy kế đến nay sản phẩm Vinamilk đã vươn ra 67 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế tính đến hết quý 2/2026 là gần 3,9 tỷ USD.

Tại lễ kỷ niệm 50 năm, Vinamilk đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai theo Quyết định 1168/QĐ-CTN ngày 20-7-2026 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. bà Mai Kiều Liên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk, cũng được trao Huân chương Độc lập hạng Ba.

Sản phẩm sữa Việt Nam bước vào thị trường nước ngoài có nghĩa phải tuân thủ loạt yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, khẩu vị, bao bì, logistics, thương hiệu và năng lực cạnh tranh… Vì thế, hành trình xuất khẩu cũng là quá trình Vinamilk liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ và đạt chuẩn quốc tế.

Doanh nghiệp đưa khoa học dinh dưỡng quốc tế vào đổi mới sản phẩm, phát triển các công nghệ mới như kép hút chân không, siêu vi lọc, xay nguyên hạt và công thức 6 HMO,… Nhiều sản phẩm tiên phong tại Việt Nam và nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận. Các sản phẩm của Vinamilk đã đạt được nhiều tiêu chuẩn và giải thưởng quốc tế như Monde Selection, Clean Label Project, Purity Award, First 1.000 Day Promise Certification…

Những chứng nhận và giải thưởng này đã minh chứng quá trình chuyển đổi từ tư duy “sản xuất được sản phẩm” sang “sản xuất sản phẩm có thể cạnh tranh ở những thị trường khó tính”.

Không ngừng nâng chuẩn và đổi mới, các sản phẩm Vinamilk đã gắn bó với nhiều thế hệ người tiêu dùng Ảnh: Vi Nam

“Luôn cầu tiến”, Vinamilk bước vào giai đoạn đổi mới toàn diện từ năm 2023, với sự thay đổi về nhận diện thương hiệu, chuyển đổi số và tái cấu trúc hệ thống kinh doanh.

Có những thế hệ người Việt từng uống sữa Vinamilk khi còn nhỏ, sau đó trở thành cha mẹ và tiếp tục mua sữa cho con. Một thương hiệu như vậy có một lợi thế mà không phải doanh nghiệp nào cũng có: sự hiện diện trong ký ức của nhiều thế hệ.

Toàn bộ logo từng quen thuộc với nhiều thế hệ tiêu dùng đã được thay đồng loạt, những cửa hàng giới thiệu sản phẩm khoác lên mình một bộ áo mới: trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần “phụng sự” mà hãng sữa cam kết hàng chục năm qua. Đến cuối năm 2025, Vinamilk đã hoàn thành việc tung mới và tái tung hơn 300 sản phẩm thuộc 15 ngành hàng.

Vinamilk liên tục 16 năm được vinh danh Thương hiệu Quốc gia. Theo báo cáo Brand Finance Vietnam 100 năm 2026, Vinamilk giữ vững vị trí thứ 2 và là đại diện duy nhất của ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) trong top 10 suốt 4 năm qua; là thương hiệu thực phẩm giá trị nhất 12 năm qua, với điểm sức mạnh thương hiệu ở mức cao nhất AAA+. Vinamilk đang là doanh nghiệp sữa duy nhất của Việt Nam có mặt trong Top 500 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á của Fortune (Fortune Southeast Asia 500) liên tục 3 năm (2024, 2025, 2026) và Top 36 doanh nghiệp sữa có doanh thu lớn nhất thế giới.

Đây là sự thay đổi đáng chú ý nếu đặt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày nay không còn chỉ tìm kiếm một sản phẩm “ngon và bổ”. Người dùng đã quan tâm nhiều hơn đến dinh dưỡng chuyên biệt, sản phẩm cao cấp, thành phần, trải nghiệm cá nhân hóa và những giá trị liên quan đến sức khỏe lâu dài.

Thông qua việc phát triển các công nghệ mới như công nghệ kép hút chân không, siêu vi lọc, xay nguyên hạt và công thức 6 HMO, nhiều sản phẩm được doanh nghiệp giới thiệu là lần đầu tiên tại Việt Nam và nhanh chóng được người dùng đón nhận. Đằng sau những thay đổi về sản phẩm là một sự dịch chuyển lớn hơn về tư duy: thị trường tương lai không thể chỉ dựa vào những sản phẩm từng thành công trong quá khứ.

Theo bà Mai Kiều Liên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk, từ một doanh nghiệp phục vụ nhu cầu trong nước, Vinamilk hôm nay đã trở thành một doanh nghiệp xuất siêu, mang nguồn ngoại tệ về đóng góp vào sự thịnh vượng chung của dân tộc. Sữa sẽ luôn là nguồn dinh dưỡng thiết yếu và Vinamilk sẽ tiếp tục sứ mệnh phụng sự để giúp người Việt Nam khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn.