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Kinh tế

Doanh nghiệp

Sunshine Group Dấu ấn doanh nghiệp tư nhân trong đóng góp ngân sách Nhà nước

P.V

Không chỉ phát triển những dự án bất động sản quy mô lớn, Sunshine Group đang từng bước khẳng định vai trò của một doanh nghiệp tư nhân có đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước, qua đó thể hiện trách nhiệm của khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Trong bức tranh kinh tế Việt Nam, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, thúc đẩy đầu tư, phát triển đô thị và đóng góp nguồn lực cho ngân sách Nhà nước. Trong dòng chảy đó, Sunshine Group nổi lên với quy mô hoạt động ngày càng lớn và mức đóng góp ngân sách đáng chú ý.

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Phối cảnh dự án sắp ra mắt của liên danh Sunshine Group với kỳ vọng tái thiết Hà Nội mới, hạ giá nhà theo định hướng đô thị XHCN

Trong bức tranh kinh tế Việt Nam, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, thúc đẩy đầu tư, phát triển đô thị và đóng góp nguồn lực cho ngân sách Nhà nước. Trong dòng chảy đó, Sunshine Group nổi lên với quy mô hoạt động ngày càng lớn và mức đóng góp ngân sách đáng chú ý.

Theo số liệu vừa công bố, Sunshine Group nằm trong nhóm doanh nghiệp tư nhân có mức đóng góp ngân sách hàng đầu, đứng thứ hai trong khối doanh nghiệp tư nhân. Kết quả này không chỉ phản ánh quy mô hoạt động của doanh nghiệp mà còn cho thấy sự chuyển dịch từ một doanh nghiệp phát triển bất động sản sang một tập đoàn kinh tế tư nhân có năng lực triển khai các dự án quy mô lớn, tạo giá trị kinh tế và đóng góp trở lại cho xã hội.

Từ phát triển dự án đến đóng góp cho nền kinh tế

Bất động sản là một ngành có sức lan tỏa lớn tới nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Một dự án quy mô lớn không chỉ tạo ra nguồn thu trực tiếp cho ngân sách mà còn kéo theo hoạt động của xây dựng, vật liệu, tài chính, dịch vụ, thương mại, vận tải và hàng loạt ngành nghề liên quan.

Với định hướng phát triển các đại đô thị và những dự án có quy mô lớn, Sunshine Group đang tham gia vào quá trình hình thành những không gian đô thị mới, đồng thời tạo ra hệ sinh thái kinh tế – dịch vụ đi kèm. Ở góc độ này, đóng góp ngân sách không đơn thuần là một con số tài chính. Đó còn là thước đo cho năng lực tạo ra giá trị của doanh nghiệp đối với nền kinh tế.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, vai trò của doanh nghiệp tư nhân đang được đặt ở vị trí ngày càng quan trọng. Chủ trương thúc đẩy kinh tế tư nhân không chỉ đặt ra yêu cầu về quy mô và năng lực cạnh tranh, mà còn đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao trách nhiệm xã hội, tuân thủ pháp luật và đóng góp thực chất cho đất nước.

Với Sunshine Group, việc nằm trong nhóm doanh nghiệp tư nhân đóng góp ngân sách lớn là một dấu mốc đáng chú ý. Điều này cho thấy khu vực tư nhân hoàn toàn có thể trở thành một trong những lực lượng tạo nguồn thu quan trọng cho Nhà nước khi doanh nghiệp phát triển tới quy mô đủ lớn.

Làm thật, đầu tư thật, tạo giá trị thật và đóng góp thật đang trở thành những tiêu chí ngày càng quan trọng để đánh giá vai trò của doanh nghiệp trong nền kinh tế.

Không chỉ là câu chuyện của một tập đoàn

Sự phát triển của những doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn có ý nghĩa rộng hơn phạm vi của từng doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp mở rộng đầu tư, ngân sách có thêm nguồn thu; người lao động có thêm việc làm; các ngành công nghiệp phụ trợ có thêm thị trường; các đô thị có thêm hạ tầng và dịch vụ.

Đó cũng là lý do đóng góp ngân sách ngày càng trở thành một trong những chỉ dấu quan trọng để nhìn nhận sức khỏe và vai trò của cộng đồng doanh nghiệp.

Với vị trí trong nhóm dẫn đầu khu vực tư nhân về đóng góp ngân sách, Sunshine Group đang cho thấy một hướng đi đáng chú ý: Phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm đóng góp cho nền kinh tế và xã hội.

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Trong giai đoạn Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển với nền kinh tế có sức cạnh tranh cao, sự lớn mạnh của những doanh nghiệp tư nhân trong nước, cùng khả năng đóng góp ngày càng lớn cho ngân sách, sẽ là một trong những nguồn lực quan trọng để hiện thực hóa những mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước.

Từ một doanh nghiệp tư nhân đến một tập đoàn có quy mô lớn, hành trình của Sunshine Group vì thế không chỉ được đo bằng những dự án đã triển khai, mà còn bằng những giá trị kinh tế mà doanh nghiệp tạo ra và phần đóng góp trở lại cho đất nước.

#Sunshine Group #doanh nghiệp tư nhân #đóng góp ngân sách #phát triển kinh tế #đô thị

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