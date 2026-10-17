Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Doanh nghiệp

Chủ tịch Mavin David John Whitehead: 'Việt Nam là nơi chúng tôi đặt niềm tin dài hạn'

Quyền Thành

“Sau hơn 22 năm đầu tư tại Việt Nam, Mavin từ một doanh nghiệp sản xuất đơn ngành đã phát triển thành tập đoàn nông nghiệp – thực phẩm hoạt động theo chuỗi giá trị tích hợp”, ông David John Whitehead, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mavin nói với Tiền Phong. Ông cũng nhận định rằng: Việt Nam là nơi chúng tôi đã xây dựng doanh nghiệp và tiếp tục đặt niềm tin vào sự phát triển dài hạn.

Thưa ông, những thay đổi nào của nền kinh tế Việt Nam đang tác động lớn nhất đến cách ông lãnh đạo, định hướng Mavin?

Sau nhiều năm gắn bó với Việt Nam, điều tôi cảm nhận rõ nhất là môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng cởi mở và thuận lợi hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong khoảng một thập niên trở lại đây.

1-chu-tich-david-john-whitehead-mavin-group.jpg
Chủ tịch David John Whitehead

Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm các quy trình không cần thiết đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, nguồn lực và tự tin hơn khi đưa ra những quyết định đầu tư dài hạn. Những thay đổi gần đây trong tổ chức bộ máy chính quyền, cùng việc sắp xếp, hợp nhất một số bộ, ngành, cũng đang giúp quá trình phối hợp và phản hồi với doanh nghiệp nhanh chóng, hiệu quả hơn. Đây là những thay đổi mà chúng tôi đánh giá rất tích cực.

Từ góc nhìn của một nhà đầu tư nước ngoài đã hoạt động lâu năm tại Việt Nam, tôi cho rằng, một môi trường kinh doanh tốt không chỉ nằm ở chính sách mà còn ở tốc độ và sự nhất quán trong thực thi. Những chuyển biến đó củng cố niềm tin của chúng tôi vào triển vọng dài hạn của Việt Nam.

3-he-thong-pin-tren-mai-nha-xuong-du-an-dien-nang-luong-mat-troi-nha-may-duoc-thu-y-cai-lay.jpg
Hệ thống pin trên mái nhà xưởng - Dự án điện năng lượng mặt trời nhà máy Dược Thú y Cai Lậy

Tập đoàn Mavin bắt đầu tại Việt Nam từ năm 2004 với một dự án liên doanh trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. Hơn hai thập kỷ sau, chúng tôi đã phát triển từ một doanh nghiệp sản xuất đơn ngành thành một tập đoàn nông nghiệp – thực phẩm hoạt động theo chuỗi giá trị tích hợp. Vì vậy, với Mavin, Việt Nam không chỉ là một thị trường đầu tư. Đây là nơi chúng tôi đã xây dựng doanh nghiệp và tiếp tục đặt niềm tin vào sự phát triển dài hạn.

Theo ông, khi ngành nông nghiệp Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, đâu là những cơ hội và thách thức đáng chú ý nhất?

Tôi cho rằng, một trong những thay đổi quan trọng nhất đến từ chính người tiêu dùng. Người Việt ngày càng quan tâm đến chất lượng, an toàn và nguồn gốc sản phẩm, đồng thời sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho những sản phẩm đáp ứng tốt các yêu cầu đó.

Điều này đang làm thay đổi cuộc chơi. Trong quá khứ, lợi thế cạnh tranh có thể chủ yếu đến từ sản lượng và giá thành. Trong giai đoạn mới, doanh nghiệp còn phải cạnh tranh bằng chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc, an toàn, tính minh bạch và niềm tin của người tiêu dùng.

Cùng với đó, các yêu cầu về môi trường (E), trách nhiệm xã hội (S) và Quản trị (G) doanh nghiệp cũng ngày càng cao. Đây vừa là áp lực, vừa là động lực thúc đẩy doanh nghiệp nông nghiệp Việt nâng chuẩn để có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong “cuộc chơi mới” đó, theo ông, điều gì sẽ quyết định khả năng đi đường dài của một doanh nghiệp nông nghiệp?

Theo tôi, có ba yếu tố rất quan trọng: khả năng kiểm soát chất lượng và chuỗi sản xuất; năng lực công nghệ và quản trị và khả năng thích ứng với những tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng cao.

Doanh nghiệp cần hiểu những tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến lĩnh vực mình hoạt động và xây dựng hệ thống đủ tốt để đáp ứng các tiêu chuẩn đó, đồng thời vẫn phải vận hành hiệu quả và luôn hướng đến nhu cầu thực sự của khách hàng. Chuyển đổi số, quản lý năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và các giải pháp sản xuất hiệu quả hơn cũng sẽ ngày càng quan trọng. Đó cũng là hướng Mavin đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm.

Từ một nhà máy thức ăn chăn nuôi đầu tiên năm 2004, chúng tôi từng bước phát triển các lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, con giống và chăn nuôi, dược thú y và chế biến thực phẩm, hình thành chuỗi giá trị “Từ Nông trại tới Bàn ăn”.

2-trang-trai-heo-mavin-tai-tinh-gia-lai-dat-tieu-chuan-toan-cau-global-slp.jpg
Trang trại lợn (heo) Mavin tại tỉnh Gia Lai đạt tiêu chuẩn toàn cầu Global S.L.P

Việc xây dựng chuỗi không đơn thuần nhằm mở rộng quy mô. Giá trị lớn hơn là giúp chúng tôi kiểm soát chất lượng và rủi ro trong toàn bộ quá trình sản xuất. Mavin đồng thời đầu tư vào công nghệ, chuyển đổi số và hệ thống quản trị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Trong những năm gần đây, chúng tôi cũng đặt ESG vào chiến lược phát triển dài hạn. Với tôi, phát triển bền vững không nên được hiểu đơn giản là yêu cầu tuân thủ hay một hoạt động truyền thông. Nó phải trở thành một phần trong cách doanh nghiệp đầu tư, sản xuất và quản trị.

Nhìn lại hành trình kinh doanh của mình, ông có tiếc nuối khi đã ra quyết định nào đó mà nếu được làm lại, ông sẽ lựa chọn khác?

Nhìn lại quá khứ với những gì chúng ta biết ngày hôm nay, chắc chắn ai cũng có thể nghĩ rằng mình đã có thể làm một số việc khác đi. Nhưng kinh doanh luôn diễn ra trong một môi trường thay đổi rất nhanh. Điều quan trọng là doanh nghiệp phải có khả năng thích ứng, linh hoạt và đủ sức chống chịu trước những biến động.

Tôi không có quyết định nào thực sự khiến mình tiếc nuối. Nếu có, điều mà nếu được làm lại, tôi nghĩ chúng tôi có thể làm khác, có lẽ là Mavin đã quá thận trọng trong một số thời điểm.

Chúng tôi thường lựa chọn cách tiếp cận khá an toàn, kiểm soát rủi ro kỹ trước khi mở rộng. Điều đó giúp Mavin xây dựng được một nền tảng tương đối vững chắc, nhưng điều đó cũng khiến chúng tôi có thể đã bỏ lỡ một số cơ hội để tăng trưởng nhanh hơn.

Tất nhiên, kinh doanh luôn là câu chuyện của sự đánh đổi. Chấp nhận nhiều rủi ro hơn
có thể tạo ra tốc độ tăng trưởng cao hơn, nhưng cũng có thể dẫn đến những khó khăn lớn hơn.

Điều gì ông cho là quan trọng hơn doanh thu và lợi nhuận?

Doanh thu và lợi nhuận chắc chắn rất quan trọng. Chúng tôi có trách nhiệm với các cổ đông, phải sử dụng hiệu quả nguồn vốn và đảm bảo doanh nghiệp có sức khỏe tài chính tốt.

Nhưng một doanh nghiệp không thể chỉ được đánh giá qua kết quả tài chính của một vài năm.

Điều tôi luôn mong muốn là xây dựng một công ty tạo ra môi trường làm việc lành mạnh, tích cực và có tinh thần học hỏi, nơi nhân viên có cơ hội phát triển. Đây là một điều rất quan trọng đối với tôi. Đồng thời, doanh nghiệp phải có trách nhiệm với môi trường, xã hội và hoạt động một cách có đạo đức.

Sau hơn hai thập kỷ gắn bó với Mavin và ngành nông nghiệp Việt Nam, ông kỳ vọng Mavin sẽ trở thành một doanh nghiệp như thế nào trong giai đoạn phát triển tiếp theo?

Điều tôi mong muốn là Mavin tiếp tục là một doanh nghiệp được quản trị tốt, hoạt động có đạo đức và trách nhiệm, đồng thời có khả năng phát triển bền vững trong dài hạn.

Giai đoạn tiếp theo không chỉ là câu chuyện Mavin sẽ lớn đến đâu, mà quan trọng hơn là Mavin sẽ trở thành một doanh nghiệp như thế nào.

Mavin sẽ tiếp tục nâng cao các tiêu chuẩn về công nghệ, chất lượng, quản trị và phát triển bền vững; tạo ra cơ hội cho nhân viên; mang lại giá trị cho khách hàng, đối tác và cổ đông; đồng thời đóng góp tích cực cho cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.

Cảm ơn ông!

#Mavin #Việt Nam #đầu tư #nông nghiệp #phát triển bền vững #chất lượng #chuỗi giá trị

Cùng chuyên mục

Yêu cầu giảm lãi suất: Vốn rẻ vẫn chưa đủ, doanh nghiệp cần thêm gì?

Yêu cầu giảm lãi suất: Vốn rẻ vẫn chưa đủ, doanh nghiệp cần thêm gì?

TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2% đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Theo chuyên gia, để chính sách phát huy hiệu quả, bên cạnh giảm chi phí vốn, cần khơi thông đầu ra, củng cố niềm tin thị trường và nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp.

Thủ tướng: Thương hiệu Việt phải chinh phục thế giới bằng chất lượng và chữ tín

Thủ tướng: Thương hiệu Việt phải chinh phục thế giới bằng chất lượng và chữ tín

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ cần sản xuất sản phẩm tốt mà phải xây dựng thương hiệu mạnh, làm chủ giá trị và thị trường. Để vươn ra thế giới, doanh nghiệp phải chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang chinh phục khách hàng bằng chất lượng, công nghệ và uy tín.

Phó Thủ tướng: 'Đường sắt phải trở thành trục hạ tầng chiến lược quốc gia'

Phó Thủ tướng: 'Đường sắt phải trở thành trục hạ tầng chiến lược quốc gia'

TPO - Tại lễ kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống ngành đường sắt chiều 16/10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đổi mới mô hình hoạt động, làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp đường sắt và khai thác hiệu quả nguồn lực từ hệ thống nhà ga.

Lộ diện 8 ngân hàng muốn huy động 5,4 tỷ USD

Lộ diện 8 ngân hàng muốn huy động 5,4 tỷ USD

TPO - SSI Research dự báo 8 ngân hàng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu từ quý IV/2026 đến năm 2027, với tổng giá trị ước tính 143.830 tỷ đồng. Động thái này nhằm củng cố năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tín dụng gia tăng, song cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Tái cơ cấu EVN: Tách truyền tải điện lúc này có cần thiết?

Tái cơ cấu EVN: Tách truyền tải điện lúc này có cần thiết?

TPO - Trước những quan điểm khác nhau về phương án tách Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) khỏi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các chuyên gia cho rằng, cần cân nhắc thận trọng giữa yêu cầu phát triển thị trường điện cạnh tranh và nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng.

Hỗ trợ doanh nghiệp: Không chỉ ưu đãi, phải đúng nhu cầu

Hỗ trợ doanh nghiệp: Không chỉ ưu đãi, phải đúng nhu cầu

TPO - Từ đề xuất cấp phiếu hỗ trợ (voucher) để doanh nghiệp tự chọn dịch vụ, nâng ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản đến mở rộng kênh huy động vốn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp. Các chính sách mới đặt ra bài toán làm sao giảm được chi phí và giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng nguồn lực cần thiết để phát triển.

Mẹ trở lại ghế tổng giám đốc, Cường 'đô la' có động thái gây chú ý

Mẹ trở lại ghế tổng giám đốc, Cường 'đô la' có động thái gây chú ý

TPO - Vừa chấp hành xong hình phạt trong vụ án chuyển nhượng trái pháp luật khu đất vàng rộng 6.000 m2 tại số 39-39B Bến Vân Đồn, bà Nguyễn Thị Như Loan được Công ty CP Quốc Cường Gia Lai giới thiệu là Tổng Giám đốc QCG. Trên trang cá nhân, Cường "đô la" vừa chia sẻ nhiều điều trong hành trình 2 năm thay mẹ điều hành công ty.

Cần cẩu 1.200 tấn phục vụ công trình thủy điện Sơn La do Tập đoàn Công nghiệp Cơ khí Quang Trung chế tạo

Việt Nam làm được, sao lại để thế giới làm?

TP - Từng chế tạo những thiết bị trước đây Việt Nam phải nhập khẩu, nâng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm lên hơn 90%, với giá thành chỉ bằng khoảng 40-50% sản phẩm Tây Âu và 60-70% sản phẩm Trung Quốc, ông Nguyễn Tăng Cường, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cơ khí Quang Trung, vẫn trăn trở trước câu hỏi: “Việt Nam làm được nhiều sản phẩm tốt, sao vẫn nhập khẩu tràn lan mà chưa có cơ chế kiểm soát phù hợp?”.

Doanh nhân trong kỷ nguyên mới: Khẳng định bản lĩnh, lan tỏa giá trị cộng đồng

Doanh nhân trong kỷ nguyên mới: Khẳng định bản lĩnh, lan tỏa giá trị cộng đồng

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), nhìn lại hành trình cống hiến của đội ngũ doanh nhân trong cả nước, có thể thấy rõ sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy và hành động. Không chỉ khẳng định bản lĩnh trên thương trường, nhiều doanh nhân còn lặng lẽ ghi dấu ấn bằng những việc làm giàu tính nhân văn, lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Tập đoàn Vingroup đang triển khai thêm 11.000 tỷ đồng cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với cách mạng

Chung tay thắp sáng ước mơ

TP - Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nhân, doanh nghiệp đã đóng góp hàng tỷ USD xây trường học, xây nhà cho hộ nghèo, trao hàng vạn suất học bổng, túi quà giúp đỡ hộ nghèo. Từ sự giúp đỡ ấy, nhiều em học sinh đã có thể vững bước tới trường, thắp sáng tương lai...

Công ty May mặc Dony đến trực tiếp các quốc gia gặp đối tác, tham gia nhiều hội chợ xúc tiến thương mại để tìm đơn hàng

Tuyệt chiêu giữ lửa sản xuất

TP - Không chịu lùi bước trước “tứ diện thụ địch”, nhiều doanh nghiệp (DN) TPHCM chọn cách tiến từng bước chắc chắn: chấp nhận bỏ đơn hàng rủi ro, tối ưu hóa chuỗi vận hành và đưa công nghệ vào giữ chân khách. Bản lĩnh thép cùng quyết tâm “vượt bão” ấy, đang giúp ngọn lửa sản xuất tiếp tục cháy sáng giữa vùng áp thấp kinh tế.

Bà con trồng sắn vùng cao Quảng Trị nhiều người tham gia Câu lạc bộ Sắn 100 triệu ảnh: PXD

Bà đỡ Câu lạc bộ sắn 100 triệu

TP - Lần ấy, tôi lên vùng Lìa, thuộc miền biên viễn phía tây nam của tỉnh Quảng Trị để dự một hội nghị khá đặc biệt. Hội nghị tôn vinh những điển hình tiên tiến, kết nạp thêm 33 hội viên mới tham gia Câu lạc bộ 100 triệu nhờ trồng sắn mà hầu hết là bà con dân tộc Vân Kiều mang họ Bác Hồ.

Anh Bùi Thế Quyền (bên trái) dẫn khách tham quan nhà máy sản xuất Wepac Ảnh: NVCC

Bước ra khỏi vùng an toàn, xây dựng doanh nghiệp nghìn tỷ

TP - Khởi nghiệp với 10 nhân sự và 10 tháng đầu trắng đơn hàng, anh Bùi Thế Quyền, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Trường Long Phát, đã bước ra khỏi vùng an toàn để gây dựng doanh nghiệp từ con số 0. Sau gần một thập kỷ, những chiếc túi tái sử dụng nhiều lần “made in Vietnam” đã hiện diện trong các chuỗi siêu thị lớn trên thế giới, đưa doanh nghiệp cán mốc doanh thu nghìn tỷ đồng, góp phần lan tỏa lối sống xanh.

Nguyễn Mỹ Linh (bìa trái) giới thiệu sản phẩm với Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng Ảnh: Hà Hằng

Giữ hồn chè cổ Tủa Chùa

TP - Trên những sườn núi cao hơn 1.000m ở Tủa Chùa (Điện Biên), những gốc chè Shan tuyết hàng trăm năm tuổi vẫn bám rễ giữa mây ngàn. Có lúc, vì khó khăn, người dân tính chuyện chặt chè để trồng ngô, lúa. Nhưng cô chủ nhỏ Nguyễn Mỹ Linh đã tìm cách giữ lại những gốc chè cổ và sinh kế của người dân. Câu chuyện bắt đầu từ một chiếc lá chè được ép trong trang nhật ký.

ALEX - AI trưởng ban Chiến lược Novaon “đứng nghe” đọc quyết định nhậm chức

Khi AI bước vào phòng điều hành doanh nghiệp

TP - Mới đây, tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, Tập đoàn Novaon công bố một quyết định đặc biệt: bổ nhiệm ALEX – một nhân sự số được xây dựng trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) giữ chức AI Trưởng Ban Chiến lược Novaon.

Những cột điện gió cao vút mọc lên giữa ngút ngàn màu xanh, tạo nên những cánh đồng điện gió đẹp hút hồn ở Quảng Trị

'Gặt điện' trên miền nắng gió

TP - Từ miền gió Lào phía biên viễn, đến dải cát ven biển, Quảng Trị đang biến khắc nghiệt thành lợi thế phát triển năng lượng. Dưới chân những tua-bin, hay tấm pin mặt trời, sinh kế của nhiều gia đình đã đổi khác, một trung tâm năng lượng xanh của miền Trung đang dần hiện hữu.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe