Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Doanh nghiệp

BIDV Contact Center kết hợp AI và EI mang trải nghiệm mới cho khách hàng

Quyền Thành

BIDV Contact Center đang từng bước hiện thực hóa mô hình kết hợp Intelligence của máy tính (AI) với Emotional Intelligence (EI) thông qua ứng dụng AI để hỗ trợ con người, thay vì thay thế con người. Hướng đi mới này đang tạo ra những trải nghiệm trọn vẹn và tối ưu cho khách hàng.

Tại BIDV Contact Center, AI được ứng dụng triển khai trước hết để tự động hóa các tác vụ lặp lại: như hỗ trợ tư vấn, giải đáp yêu cầu đơn giản của khách hàng (GenAI Chatbot), tự động gọi ra khảo sát, chăm sóc khách hàng và truyền thông sản phẩm dịch vụ BIDV (GenAI Voicebot), tự động tổng hợp và tra cứu nhanh thông tin nghiệp vụ (GenAI Search).

anh-3.jpg
Sự tận tâm, trách nhiệm và chuyên nghiệp phục vụ khách hàng thể hiện đẳng cấp của BIDV

Đồng thời, AI đóng vai trò là “trợ lý” đắc lực nâng cao hiệu quả công việc thông qua các tính năng chuyển giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text), tự động nhận diện cảm xúc (Sentiment Analysis), khả năng chấm điểm chất lượng cuộc gọi với khối lượng lớn; đồng thời đang nghiên cứu, phát triển các tính năng tóm tắt nội dung hội thoại, cảnh báo near-realtime trong AI Quản lý chất lượng (AI QA), chủ động nhận diện painpoint của khách hàng (Customer 360) và tự động đề xuất sản phẩm, dịch vụ dựa trên dữ liệu cá nhân hóa (Next-Best-Offer).

BIDV Contact Center xác định phát triển con người là mục tiêu trọng yếu trong mô hình hoạt động hiện tại. Đơn vị đã tổ chức thành công khóa học “Nghệ thuật Quản trị cảm xúc và Xử lý khiếu nại” kết hợp chương trình đồng hành trong 28 ngày sau đào tạo nhằm giúp tư vấn viên rèn luyện kỹ năng mềm, làm chủ cảm xúc và xử lý hiệu quả các tình huống thực tế.

Hơn hết, BIDV Contact Center xác định phát triển con người là mục tiêu trọng yếu trong mô hình hoạt động hiện tại. Đơn vị đã tổ chức thành công khóa học “Nghệ thuật Quản trị cảm xúc và Xử lý khiếu nại” kết hợp chương trình đồng hành trong 28 ngày sau đào tạo nhằm giúp tư vấn viên rèn luyện kỹ năng mềm, làm chủ cảm xúc và xử lý hiệu quả các tình huống thực tế.

anh.jpg
Đại diện Trung tâm chăm sóc khách hàng BIDV nhận giải thưởng ngày 25/6 tại Malaysia

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã tổ chức tổng 39 khóa đào tạo nội bộ với gần 1.750 giờ đào tạo, thu hút hơn 1.200 lượt học viên tham gia, nhằm đào tạo liên tục đội ngũ về kỹ năng giao tiếp, đồng cảm, xử lý khiếu nại và các tình huống phức tạp mà AI chưa thể thay thế.

BIDV Contact Center kết hợp nghiên cứu mô hình hỗ trợ hai tuyến tư vấn viên, trong đó tuyến 1 tập trung tiếp nhận, xử lý và tư vấn giải pháp tối ưu cho khách hàng, tuyến 2 đảm nhiệm các nghiệp vụ chuyên sâu như xử lý khiếu nại, theo dõi phản hồi yêu cầu tra soát và các trường hợp ngoại lệ khác.

Đơn vị cũng đồng thời rà soát, điều chỉnh KPI và cơ chế đánh giá theo hướng ghi nhận vai trò phối hợp giữa con người và AI, khuyến khích tư vấn viên khai thác hiệu quả các công cụ AI thay vì chỉ đánh giá dựa trên khối lượng xử lý thủ công.

Việc tập trung tối ưu hiệu quả của sự kết hợp AI và EI đã từng bước mang lại những kết quả tích cực trong hoạt động của BIDV Contact Center.

Điểm hài lòng khách hàng (CSAT) bình quân đạt 9,2 điểm, tăng 0,1 so với năm 2025, phản ánh những cải thiện trong chất lượng phục vụ và trải nghiệm khách hàng.

Những nỗ lực chuyển đổi này cũng được cộng đồng Contact Center quốc tế ghi nhận khi BIDV Contact Center hai năm liên tiếp được vinh danh với Giải thưởng “Best Contact Center khu vực Asia-Pacific” do tổ chức Contact Center World trao tặng.

Trong dài hạn, việc AI đảm nhiệm các tác vụ lặp lại đã tạo điều kiện để BIDV Contact Center tập trung nhiều hơn vào các hoạt động có giá trị cao, từng bước hiện thực hóa định hướng chuyển đổi của BIDV Contact Center từ đơn vị chăm sóc khách hàng thành đơn vị kinh doanh (business platform) – nơi mỗi tương tác sẽ góp phần tạo ra giá trị kinh doanh cho toàn hệ thống.

Có thể nói, trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, Contact Center không chỉ là điểm chạm với khách hàng mà đang trở thành điểm giao giữa AI và EI – nơi công nghệ tạo nên hiệu quả, con người tạo nên niềm tin và sự kết hợp giữa hai yếu tố này tạo nên giá trị bền vững cho khách hàng cũng như cho toàn hệ thống BIDV.

Kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) tái định nghĩa ngành Contact Center

Ngành Contact Center đang chuyển đổi sâu sắc nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence).

anh-6421.jpg
BIDV nhiều năm liên tục nhận giải thưởng trung tâm chăm sóc khách hàng xuất sắc

Contact Center hiện đại đang dần chuyển dịch thành trung tâm điều phối trải nghiệm khách hàng, hỗ trợ bán hàng, duy trì lòng trung thành và tạo ra giá trị kinh doanh cho tổ chức. Nghiên cứu của DMG Consulting đã chỉ ra rằng, mỗi doanh nghiệp đều cơ bản phải trải qua các giai đoạn trong Mô hình trưởng thành của Contact Center[1], từ mô hình Phản ứng khi khách hàng chủ động liên hệ (Reactive/Responsive) đến Chủ động tiếp cận (Pre-emptive) và Dự báo (Predictive).

Ngày 25/6/2026, tại Malaysia, BIDV đã vinh dự được xướng tên với Giải Vàng - danh hiệu cao nhất dành cho các trung tâm chăm sóc khách hàng xuất sắc nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thành quả này là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình không ngừng đổi mới của BIDV Contact Center từ chuyển đổi mô hình hoạt động linh hoạt, phát triển đội ngũ nhân sự tận tâm, cho đến tiên phong ứng dụng công nghệ và AI với triết lý “lấy con người làm trung tâm”. Giải thưởng này một lần nữa khẳng định cho những nỗ lực của BIDV trong việc kiến tạo những giá trị thiết thực cho khách hàng và cộng đồng. Trước đó, năm 2025, tại Indonesia, Hiệp hội toàn cầu về Trung tâm chăm sóc khách hàng và Trải nghiệm khách hàng - Contact Center World (CCW) cũng đã trao giải thưởng cho BIDV. Trung tâm chăm sóc khách hàng BIDV (BCC) đã chiến thắng giải thưởng dành cho trung tâm từ 51–249 tư vấn viên. Giải thưởng năm 2025 đánh dấu hành trình 10 năm tận tâm, trách nhiệm và chuyên nghiệp phục vụ khách hàng của BCC nói riêng và BIDV nói chung.

Mục tiêu dài hạn của nhiều doanh nghiệp là xây dựng Contact Center theo hướng Dự báo nhu cầu kết hợp hành động phù hợp trước cả khi khách hàng nhận ra mình cần hỗ trợ (Predictive) – cũng là xu hướng tất yếu – trong đó mọi hoạt động được điều phối bởi AI (AI Hub/AI Brain) đóng vai trò “bộ não” điều phối agent, chatbot, voicebot, CRM, knowledge base và các hệ thống nghiệp vụ của đơn vị.

Có thể thấy, AI không đơn thuần là một công nghệ bổ trợ mà đang dần trở thành nền tảng vận hành cần thiết của một Contact Center thế hệ mới.

#BIDV #Contact Center #AI #EI #Chăm sóc khách hàng #Trải nghiệm khách hàng #Chuyển đổi số

Cùng chuyên mục

Động thái đáng chú ý tại CII

Động thái đáng chú ý tại CII

TPO - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường, trình cổ đông thông qua định hướng phát triển cơ sở hạ tầng giai đoạn 2027-2037, các giải pháp huy động, bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án và một số vấn đề khác phù hợp với tình hình thực tế.

PV GAS tiên phong dẫn dắt ngành công nghiệp khí

PV GAS tiên phong dẫn dắt ngành công nghiệp khí

là một trong những đơn vị đóng vai trò chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), trải qua 36 năm hình thành và phát triển (1990-2026), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã đặt nền móng, dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam phát triển vững mạnh, tự tin bước vào kỷ nguyên năng lượng mới.

TPHCM sắp thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp

TPHCM sắp thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp

TPO - UBND TPHCM sẽ thực hiện chuyển giao 4 công ty về Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn gồm Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn, Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin, Tổng công ty Văn hoá Sài Gòn, Công ty TNHH MTV 27/7.

Quốc Cường Gia Lai gây chú ý sau tái bổ nhiệm CEO

Quốc Cường Gia Lai gây chú ý sau tái bổ nhiệm CEO

TPO - Quốc Cường Gia Lai chấp thuận thế chấp, cầm cố tài sản của doanh nghiệp hoặc bên thứ ba để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ. Doanh nghiệp ủy quyền cho tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Như Loan trực tiếp chỉ đạo đàm phán lãi suất, hoàn thiện hồ sơ và ký kết các hợp đồng tín dụng.

Chủ tịch Mavin David John Whitehead: 'Việt Nam là nơi chúng tôi đặt niềm tin dài hạn'

Chủ tịch Mavin David John Whitehead: 'Việt Nam là nơi chúng tôi đặt niềm tin dài hạn'

“Sau hơn 22 năm đầu tư tại Việt Nam, Mavin từ một doanh nghiệp sản xuất đơn ngành đã phát triển thành tập đoàn nông nghiệp – thực phẩm hoạt động theo chuỗi giá trị tích hợp”, ông David John Whitehead, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mavin nói với Tiền Phong. Ông cũng nhận định rằng: Việt Nam là nơi chúng tôi đã xây dựng doanh nghiệp và tiếp tục đặt niềm tin vào sự phát triển dài hạn.

Yêu cầu giảm lãi suất: Vốn rẻ vẫn chưa đủ, doanh nghiệp cần thêm gì?

Yêu cầu giảm lãi suất: Vốn rẻ vẫn chưa đủ, doanh nghiệp cần thêm gì?

TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2% đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Theo chuyên gia, để chính sách phát huy hiệu quả, bên cạnh giảm chi phí vốn, cần khơi thông đầu ra, củng cố niềm tin thị trường và nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp.

Thủ tướng: Thương hiệu Việt phải chinh phục thế giới bằng chất lượng và chữ tín

Thủ tướng: Thương hiệu Việt phải chinh phục thế giới bằng chất lượng và chữ tín

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ cần sản xuất sản phẩm tốt mà phải xây dựng thương hiệu mạnh, làm chủ giá trị và thị trường. Để vươn ra thế giới, doanh nghiệp phải chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang chinh phục khách hàng bằng chất lượng, công nghệ và uy tín.

Phó Thủ tướng: 'Đường sắt phải trở thành trục hạ tầng chiến lược quốc gia'

Phó Thủ tướng: 'Đường sắt phải trở thành trục hạ tầng chiến lược quốc gia'

TPO - Tại lễ kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống ngành đường sắt chiều 16/10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đổi mới mô hình hoạt động, làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp đường sắt và khai thác hiệu quả nguồn lực từ hệ thống nhà ga.

Lộ diện 8 ngân hàng muốn huy động 5,4 tỷ USD

Lộ diện 8 ngân hàng muốn huy động 5,4 tỷ USD

TPO - SSI Research dự báo 8 ngân hàng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu từ quý IV/2026 đến năm 2027, với tổng giá trị ước tính 143.830 tỷ đồng. Động thái này nhằm củng cố năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tín dụng gia tăng, song cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Nguồn điện sẵn sàng đón dòng vốn vào các khu công nghiệp phía Nam

Nguồn điện sẵn sàng đón dòng vốn vào các khu công nghiệp phía Nam

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết nguồn điện tại khu vực phía Nam đang được chuẩn bị theo hướng chủ động, với tổng công suất nguồn lắp đặt gần 37.000 MW, trong khi công suất cực đại năm 2026 khoảng 22.000 MW. Cùng với việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, EVNSPC đang đẩy nhanh đầu tư lưới điện, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp và các dự án quy mô lớn.

Casa de Mother: Đột phá mô hình 'ở cữ' chuẩn 5 sao kết hợp y khoa hiện đại và công nghệ 4.0

Casa de Mother: Đột phá mô hình 'ở cữ' chuẩn 5 sao kết hợp y khoa hiện đại và công nghệ 4.0

Thương hiệu Casa de Mother vừa chính thức ra mắt Trung tâm chăm sóc sau sinh cao cấp tại khu căn hộ dịch vụ Sedona Suites (TP.HCM). Mang thông điệp “Ở cữ Xưa và Nay”, mô hình này kết hợp hài hòa giữa sự ấm áp của truyền thống với tiêu chuẩn y khoa quốc tế, đánh dấu bước tiến mới trong ngành chăm sóc hậu sản tại Việt Nam.

Cách Bảo hiểm PVI giải bài toán bảo hiểm cho nhóm lao động 'thứ ba'

Cách Bảo hiểm PVI giải bài toán bảo hiểm cho nhóm lao động 'thứ ba'

Sự bùng nổ của nền kinh tế chia sẻ đang tạo ra một lực lượng lao động khổng lồ nhưng lại nằm ngoài các khung an sinh xã hội truyền thống. Thay vì chờ đợi sự hoàn thiện của các hành lang pháp lý, Bảo hiểm PVI đã chủ động bước vào “vùng trống” này bằng những mô hình tiếp cận thực tiễn. Năng lực triển khai tại cơ sở và tư duy kinh doanh nhạy bén đã đưa doanh nghiệp này trở thành điểm tựa dữ liệu quan trọng, được Ngân hàng Thế giới (World Bank) lựa chọn để trao đổi, tham vấn trong quá trình tư vấn chính sách bảo hiểm quốc gia tại Việt Nam.

App ngân hàng ngày nay tinh tế và thấu hiểu trong từng điểm chạm nhỏ

App ngân hàng ngày nay tinh tế và thấu hiểu trong từng điểm chạm nhỏ

Với TPBank, 2.000+ tiện ích ĐỈNH – Sống ĐỈNH trên App TPBank không chỉ là câu chuyện về số lượng. Đó là cách ngân hàng đưa công nghệ vào những nhu cầu rất đời thường một cách tinh tế trong những nhu cầu rất riêng của mỗi khách hàng: biết lúc nào cần xuất hiện, lúc nào nên lùi lại, điều gì nên hiển thị và điều gì nên được giữ kín.

FDI thế hệ mới: Từ nhà máy Unilever đến 'mạch ngầm' hệ sinh thái xanh, số

FDI thế hệ mới: Từ nhà máy Unilever đến 'mạch ngầm' hệ sinh thái xanh, số

Sau hơn ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Unilever Việt Nam không chỉ mở rộng sản xuất mà đang đẩy mạnh tự động hóa, ứng dụng AI, phát triển chuỗi cung ứng và kinh tế tuần hoàn. Câu chuyện của doanh nghiệp này cho thấy một lát cắt về FDI thế hệ mới: giá trị không chỉ nằm ở vốn đầu tư, mà ở công nghệ, năng lực vận hành và những tiêu chuẩn được lan tỏa thành “mạch ngầm” trong nền kinh tế.

BIDV Contact Center kết hợp AI và EI mang trải nghiệm mới cho khách hàng

BIDV Contact Center kết hợp AI và EI mang trải nghiệm mới cho khách hàng

BIDV Contact Center đang từng bước hiện thực hóa mô hình kết hợp Intelligence của máy tính (AI) với Emotional Intelligence (EI) thông qua ứng dụng AI để hỗ trợ con người, thay vì thay thế con người. Hướng đi mới này đang tạo ra những trải nghiệm trọn vẹn và tối ưu cho khách hàng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe