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Không ai mua bất động sản liên quan bà Trương Mỹ Lan

Tân Châu

TPO - Do không có người đăng ký tham gia, cả 4 tài sản đều chưa thể đấu giá thành công, dù nằm tại các tuyến đường trung tâm TPHCM và có giá khởi điểm lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 23/10, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM dự kiến tổ chức đấu giá 4 bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Tuy nhiên, do không có người đăng ký mua, các cuộc đấu giá không được tổ chức.

Trong số này, căn biệt thự tại số 22B Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa, TPHCM có giá khởi điểm hơn 202,5 tỷ đồng. Khu đất có diện tích gần 300m², thuộc loại đất ở đô thị, được sử dụng riêng và có thời hạn sử dụng lâu dài.

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Tài sản số 142 Võ Văn Tần.

Tài sản thứ hai là nhà đất tại số 142 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, với giá khởi điểm hơn 94 tỷ đồng. Khu đất có diện tích 115,9m², mục đích sử dụng là đất ở đô thị.

Tài sản thứ ba là nhà đất tại số 151 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, có diện tích đất 26,4m², giá khởi điểm hơn 37,3 tỷ đồng.

Tài sản còn lại là căn hộ tại tầng 2, số 25 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, với giá khởi điểm hơn 41 tỷ đồng.

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Tài sản 22B Nguyễn Thị Diệu.

Do không có người đăng ký tham gia, cả 4 tài sản đều chưa thể đấu giá thành công, dù nằm tại các tuyến đường trung tâm TPHCM và có giá khởi điểm lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng.

Bà Trương Mỹ Lan hiện chấp hành án tù chung thân trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Ở giai đoạn 2 của vụ án, bà bị buộc bồi hoàn hơn 30.081 tỷ đồng cho 43.108 bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Đến nay, THADS TPHCM đã thực hiện 10 đợt chi trả, với tổng số tiền hơn 12.358 tỷ đồng. Riêng đợt chi trả thứ 10, cơ quan thi hành án thanh toán hơn 318 tỷ đồng từ nguồn tiền thu được qua xử lý tài sản và các khoản hoàn trả.

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#Trương Mỹ Lan #Vạn Thịnh Phát #Đấu gái tài sản #Thi hành án #Bất động sản #Tài sản

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