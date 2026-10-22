Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xe Lexus từng đấu giá 'ế' của bà Trương Mỹ Lan có chủ mới

Lê Tuấn

TPO - Sau nhiều lần đấu giá không thành công rồi giảm giá, chiếc xe sang Lexus của bà Trương Mỹ Lan sắp được bàn giao cho chủ mới là ông P.V.T (ngụ tại TP.HCM).

Thi hành án dân sự TP.HCM vừa thông báo chấm dứt áp dụng biện pháp tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng và thay đổi hiện trạng đối với ô tô Lexus liên quan bà Trương Mỹ Lan, sau khi chiếc xe được đấu giá thành công.

Theo cơ quan thi hành án, căn cứ kết quả đấu giá thành công chiếc xe do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức, việc tiếp tục áp dụng biện pháp ngăn chặn nhằm tránh chuyển quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán, hủy hoại hoặc thay đổi hiện trạng tài sản là không còn cần thiết.

lexus-truong-my-lan.jpg
Chiếc Lexus của bà Trương Mỹ Lan tìm được chủ mới sau 4 lần giảm giá (Ảnh: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM).

Vào tháng 9, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM đã đấu giá thành công chiếc xe sang Lexus 5 chỗ, màu đen, biển số 51A-942.85, với giá 600 triệu đồng. Người trúng đấu giá là ông P.V.T, cư trú tại TP.HCM.

Chiếc xe từng được đưa ra đấu giá lần đầu vào tháng 5 với giá khởi điểm hơn 767 triệu đồng. Sau nhiều lần đấu giá không thành rồi giảm giá, tài sản được bán đấu giá thành công ở mức 600 triệu đồng.

Theo hồ sơ hiện trạng được công bố trước đó, chiếc Lexus đã qua sử dụng và đang bị hỏng pin nên không thể di chuyển dù vẫn có thể nổ máy. Tình trạng kỹ thuật này được cho là một trong những yếu tố khiến chiếc xe chưa được bán thành công trong các lần đấu giá trước.

Dự kiến vào ngày 23/10 tới, Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ tổ chức bàn giao chiếc ô tô Lexus cho người trúng đấu giá.

Ngoài chiếc Lexus nói trên, Thi hành án dân sự TP.HCM trước đó đã đấu giá thành công một số tài sản khác liên quan bà Trương Mỹ Lan. Trong đó, một chiếc Maybach 4 chỗ màu trắng, mang biển số tứ quý 9, được bán với giá 16,6 tỷ đồng; một chiếc BMW khác có giá trúng đấu giá 879 triệu đồng.

#lexus #đấu giá #xe lexus trương mỹ lan #xe của trương mỹ lan #xe sang #đấu giá ô tô #đấu giá tài sản

Cùng chuyên mục

Toyota Fortuner đời mới chốt ngày ra mắt

Toyota Fortuner đời mới chốt ngày ra mắt

TPO - Theo tạp chí Car Mag, dẫn nguồn từ Toyota Nam Phi, Toyota Fortuner phiên bản mới dự kiến ra mắt toàn cầu vào ngày 1/12 tới. Mẫu SUV thương hiệu Nhật này sau đó có thể được giới thiệu tại thị trường Ấn Độ trong năm 2027.

Dàn SUV cỡ C khuấy động thị trường ô tô cuối năm

Dàn SUV cỡ C khuấy động thị trường ô tô cuối năm

TPO - Làn sóng xe mới rục rịch đổ bộ hứa hẹn làm sôi động phân khúc SUV cỡ C giai đoạn cuối năm. Trong số này có nhiều mẫu xe, phiên bản được trang bị công nghệ hybrid như Hyundai Tucson, Subaru Forester và dự kiến có cả Mazda CX-5 đời mới.

Clip: Xe taxi tông trực diện ô tô đi ngược chiều

TPO - Ở làn đường sát dải phân cách, chiếc taxi màu xanh đang đi nhanh thì gặp một chiếc ôtô màu trắng đi ngược chiều. Cả hai xe đều không có dấu hiệu giảm tốc để tránh trước đi đâm trực diện vào nhau. Tình huống xảy ra tại Quảng Ninh.

Những mẫu xe hybrid ăn khách nhất tại Việt Nam

Những mẫu xe hybrid ăn khách nhất tại Việt Nam

TPO - Thị trường xe hybrid ngày càng được mở rộng cả về thương hiệu lẫn mẫu mã, nhưng các hãng xe Nhật như Toyota và Honda vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong nước.

20/10: Bestune Xiaoma 222 – Món quà thiết thực dành tặng phái đẹp

20/10: Bestune Xiaoma 222 – Món quà thiết thực dành tặng phái đẹp

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp để gửi trao yêu thương và sự trân trọng đến những người phụ nữ quan trọng trong cuộc sống. Bên cạnh hoa tươi hay những món quà tinh thần, một món quà có giá trị sử dụng lâu dài cũng là cách thể hiện sự quan tâm qua những điều thiết thực mỗi ngày.

Clip: Xe máy phóng nhanh lao thẳng vào đuôi ô tô tải

TPO - Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc chiếc xe máy chở hai người không đội mũ bảo hiểm, lao nhanh đâm vào phần thùng của một ô tô tải đang đỗ bên lề đường. Va chạm mạnh khiến cả hai người trên xe ngã xuống đường, hiện chưa rõ tình trạng chấn thương.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe