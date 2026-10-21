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Xe

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Tài xế ứng phó thế nào cho an toàn khi bị chặn đầu xe, bị uy hiếp?

Lê Tuấn

TPO - Khi bị kẻ gian chặn đầu xe uy hiếp hoặc dùng hung khí đe dọa, người dân cần tìm cách báo công an gần nhất nhờ hỗ trợ, đồng thời tìm cách thoát thân nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.

Mới đây, cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi phạm trong vụ việc nam tài xế ô tô bị sát hại ngay trên ghế lái tại đường Bắc Cầu (Bồ Đề, Hà Nội).

Vụ việc khiến không ít người quan ngại và đặt câu hỏi: Khi bất ngờ rơi vào tình huống bị chặn đầu xe như trên, người dân cần ứng phó thế nào để bảo vệ tài sản và tính mạng?

Theo lực lượng công an, khi bị người lạ chặn đầu xe, uy hiếp hoặc dùng hung khí đe dọa, việc đầu tiên người dân cần làm là báo ngay cho lực lượng công an gần nhất để được hỗ trợ.

Người dân được khuyến cáo lưu sẵn số điện thoại của công an địa phương trong điện thoại để sử dụng khi cần thiết. Khi xảy ra sự việc, cần giữ bình tĩnh, cung cấp chính xác vị trí, đặc điểm nhận dạng của đối tượng và diễn biến tình huống để lực lượng chức năng kịp thời có mặt, xử lý.

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Hình ảnh đối tượng chặn xe ô tô để tranh cãi trước khi ra tay khiến tài xế tử vong. (Ảnh cắt từ clip).

Đối với người điều khiển ô tô, nếu bị chặn đường, đặc biệt khi đối tượng có hung khí hoặc biểu hiện manh động, không được tự ý hạ kính hay mở cửa xe. Hành động này có thể tạo điều kiện để đối tượng tiếp cận, thậm chí xông vào xe và khống chế người bên trong.

Trong hoàn cảnh ở lại trong xe an toàn hơn, tài xế không nên vội xuống xe đối đầu; cần khóa cửa, tìm cơ hội rời khỏi khu vực nguy hiểm và báo công an. Cần lưu ý, không vì hoảng loạn mà điều khiển xe theo cách có thể gây nguy hiểm cho người đe dọa cũng như những người vô can trên đường.

Nếu điều kiện an toàn cho phép, người dân có thể ghi hình đối tượng, phương tiện và diễn biến vụ việc làm căn cứ cung cấp cho cơ quan công an. Khi có cơ hội an toàn, cần chủ động rời khỏi hiện trường, tránh để đối tượng tiếp cận hoặc gây nguy hiểm.

Với người đi xe máy, nếu bị chặn đường và đối tượng có hung khí, lực lượng công an khuyến cáo không nên cố chống trả hoặc giằng co nếu hành động này có thể khiến tình huống trở nên nguy hiểm hơn. Thay vào đó, cần ưu tiên tìm cách giữ an toàn cho bản thân, nhanh chóng tìm nơi đông người hoặc vị trí an toàn để báo công an.

Theo nhận định của một luật sư tại TP.HCM, nguyên tắc quan trọng nhất trong những tình huống này là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của bản thân, người đi cùng và người đi đường; không hơn thua, thách thức hay đối đầu nếu còn khả năng thoát khỏi nguy hiểm.

Tuy vậy, luật sư này cũng cho biết pháp luật không buộc một người phải thụ động chịu sự tấn công. Điều 22 Bộ luật Hình sự (Phòng vệ chính đáng) cho phép chống trả một cách "cần thiết" đối với người đang có hành vi xâm phạm; đó là phòng vệ chính đáng và không phải tội phạm.

Trong trường hợp nguy hiểm thực tế đang đe dọa người điều khiển phương tiện hoặc những người xung quanh mà không còn cách nào khác, người lái ô tô hoặc xe máy có thể rồ ga hoặc dùng còi xe để báo động cho người đi đường.

Việc di chuyển phương tiện để thoát hiểm cũng cần được cân nhắc dựa trên tình hình thực tế, tránh gây nguy hiểm cho người khác. Mọi biện pháp ứng phó phải được thực hiện vì mục đích thoát hiểm và bảo vệ an toàn tính mạng, không nên truy đuổi hay trả đũa đối tượng khi nguy hiểm đã qua.

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