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Xe

Mitsubishi Pajero đời mới tiếp tục hút khách, vượt chỉ tiêu năm

Lê Tuấn

TPO - Chỉ sau khoảng 2 tuần mở đặt mua sớm tại Nhật Bản, mẫu Mitsubishi Pajero thế hệ mới đã thu về lượng đơn hàng vượt mục tiêu mà hãng đề ra trong năm tài chính 2026.

Theo tờ Nikkan Jidosha Shimbun, Mitsubishi Motors cho biết mẫu SUV địa hình Pajero thế hệ mới đã nhận được 4.000 đơn đặt hàng tại quê nhà Nhật Bản.

Đáng chú ý, kết quả này đạt được chỉ khoảng 2 tuần sau khi chương trình nhận đặt hàng bắt đầu từ ngày 1/10. Mẫu xe này cũng chưa có giá bán chính thức tại Nhật Bản, nhưng số người quan tâm vẫn rất đông đảo phản ánh sức hút của mẫu Mitsubishi Pajero đời mới tại thị trường nội địa.

Con số 4.000 đơn đặt trước cũng vượt mục tiêu doanh số nội địa của Mitsubishi với dòng Pajero trong năm tài chính 2026. Điều này khiến Mitsubishi cân nhắc tăng sản lượng tại nhà máy ở Thái Lan, nơi sản xuất mẫu SUV mới.

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Mitsubishi Pajero thế hệ mới được sản xuất tại Thái Lan.

Theo tạp chí Best Car, Mitsubishi Pajero mới dự kiến công bố giá bán chính thức tại Nhật Bản vào ngày 29/10 và bắt đầu bán từ ngày 17/12. Động thái đánh dấu sự trở lại của dòng SUV đình đám sau 7 năm vắng bóng ở thị trường quê nhà.

Trước đó, Mitsubishi Pajero thế hệ mới cũng gây chú ý tại thị trường Australia khi thu về hơn 3.000 lượt đăng ký mua chỉ sau khoảng một tuần xe được giới thiệu, chưa có chương trình lái thử.

Tại Thái Lan, mẫu SUV này có giá dự kiến hơn 1,6 triệu baht, tương đương khoảng 1,25 tỷ đồng. Bản cao nhất sử dụng hệ dẫn động 4WD có mức giá dự kiến hơn 1,9 triệu baht, tương đương khoảng 1,46 tỷ đồng. Mức giá chính thức của Pajero mới tại quốc gia này sẽ được công bố vào ngày 19/10.

Sau thị trường Thái Lan, Nhật Bản và Australia, dòng Mitsubishi Pajero sẽ được mở rộng ra khoảng 100 quốc gia thuộc Đông Nam Á, Mỹ Latin và Trung Đông.

Nếu được đưa về Việt Nam, đây sẽ là một tân binh đáng chú ý, hứa hẹn khuấy động nhóm SUV cỡ D. Phân khúc này hiện đang được xem như “sân chơi riêng” của Ford Everest khi mẫu xe Mỹ có doanh số áp đảo mọi đối thủ còn lại.

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