Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nam sinh 16 tuổi chạy xe máy hơn 80km/h, quay đầu khi gặp CSGT

Lê Tuấn

TPO - Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa lập biên bản xử lý một nam sinh sinh năm 2010 lái xe máy vi phạm 5 lỗi giao thông, trong đó có hành vi điều khiển xe máy chạy quá tốc độ trên 20km/h.

Cụ thể, vào khoảng 7h05 ngày 16/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Âu Cơ, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện một nam học sinh điều khiển xe máy với tốc độ 82 km/h tại đoạn đường có tốc độ tối đa cho phép 40 km/h, vượt quá giới hạn 42 km/h.

Khi được lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, người điều khiển không chấp hành mà quay đầu xe bỏ chạy, đi ngược chiều trên đường có biển báo “Cấm đi ngược chiều”, gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã dừng được phương tiện, tiến hành kiểm tra, xác minh người điều khiển là B.N.G. (sinh ngày 05/01/2010, trú tại phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai).

xu-phat-nam-sinh.png
B.N.G. điều khiển xe máy với vận tốc hơn 80 km/h. Ảnh: Cục CSGT

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng lập biên bản đối với 5 hành vi vi phạm, gồm: chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h; xe không có gương chiếu hậu bên trái; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; không có chứng nhận đăng ký xe và đi ngược chiều trên đường có biển báo cấm.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, tổng mức phạt tiền trung bình đối với 5 hành vi trên, tính theo mức áp dụng cho người thành niên là 20 triệu đồng.

Tại thời điểm vi phạm, B.N.G. đã đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi. Theo khoản 3 Điều 134 Luật Xử lý vi phạm hành chính, mức phạt tiền đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi không quá 1/2 mức phạt tiền áp dụng đối với người thành niên có cùng hành vi vi phạm.

xu-phat-nam-sinh-8148.png
Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt với B.N.G. Ảnh: Cục CSGT

Do đó, việc xác định mức xử phạt đối với B.N.G. phải căn cứ vào độ tuổi, từng hành vi vi phạm và các quy định pháp luật có liên quan. Mức tiền phạt cụ thể được xác định trong quá trình giải quyết vụ việc theo quy định.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo các phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển; đồng thời nhắc nhở học sinh tuân thủ quy định về tốc độ, biển báo và hiệu lệnh của người điều khiển, kiểm soát giao thông.

#xử phạt #vi phạm #cục CSGT #Lào Cai #xe máy #học sinh lái xe máy #lái xe máy quá tốc độ

Cùng chuyên mục

Green SM và Elife hợp tác thúc đẩy giao thông xanh trong lĩnh vực du lịch

Green SM và Elife hợp tác thúc đẩy giao thông xanh trong lĩnh vực du lịch

Green SM và Elife, nền tảng hỗ trợ các siêu ứng dụng B2B toàn cầu trong lĩnh vực di chuyển và giao hàng, vừa ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hướng tới phát triển các giải pháp du lịch và giao thông xanh cho du khách quốc tế. Thỏa thuận đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng toàn cầu của Green SM, đồng thời khẳng định định hướng tăng cường hợp tác với các đối tác uy tín nhằm mang đến những trải nghiệm chất lượng cao cho người dùng.

Khám phá taxi không người lái Cybercab của tỷ phú Elon Musk

TPO - Taxi tự hành không người lái, không vô lăng mang tên Cybercab của Tesla được đưa vào vận hành thử nghiệm trên đường từ tháng 9. Mẫu xe này được cho là có giá bán chưa tới 30.000 USD, tương đương khoảng 777 triệu đồng.

Hé lộ hậu trường thử nghiệm xe điện bay của Tesla

TPO - Sau màn trình diễn gây kinh ngạc hôm 15/10 tại Texas (Mỹ), Tesla lần đầu hé lộ hình ảnh hậu trường thử nghiệm Roadster thế hệ mới, mẫu xe điện tích hợp động cơ đẩy lấy cảm hứng từ công nghệ tên lửa.

Clip: Xe ben chuyển làn ẩu, 'xô' ô tô con vào dải phân cách

TPO - Chiếc xe ben đang đi ở làn trái bất ngờ đánh lái vào giữa hai làn khi phía trước đang có xe sedan lưu thông. Đầu xe ben va chạm từ phía sau khiến ô tô con mất lái, bị đẩy xoay ngang va vào dải phân cách. Vụ tai nạn xảy ra tại Ninh Bình.

Nâng cao hiệu suất khai thác với xe bus ghế THACO Cruizer phiên bản kinh tế

Nâng cao hiệu suất khai thác với xe bus ghế THACO Cruizer phiên bản kinh tế

Trong kinh doanh vận tải hành khách, hiệu quả đầu tư phương tiện không chỉ ở chi phí sở hữu ban đầu mà còn ở khả năng vận hành ổn định, mức tiêu hao nhiên liệu và thời gian duy trì hoạt động khai thác. Vì vậy, lựa chọn phương tiện có cấu hình phù hợp với nhu cầu sử dụng là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp chủ động cân đối chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Xe Trung Quốc mới 'ồ ạt' ra mắt tại Việt Nam

Xe Trung Quốc mới 'ồ ạt' ra mắt tại Việt Nam

TPO - Nối tiếp xu hướng của 9 tháng đầu năm, tháng 10 tiếp tục chứng kiến các hãng Trung Quốc gia tăng sự hiện diện tại Việt Nam thông qua loạt sản phẩm ô tô mới, bao gồm cả xe điện và hybrid.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe