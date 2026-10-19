Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Mercedes tung SUV mạnh nhất, cạnh tranh Porsche Cayenne Electric

Lê Tuấn

TPO - Mercedes-AMG vừa giới thiệu GT SUV 2028 - mẫu SUV điện cỡ lớn với nền tảng mới cho công suất hơn 1.150 mã lực. Theo Autocar, đây là chiếc SUV sản xuất hàng loạt mạnh mẽ nhất thế giới hiện tại.

Mercedes-AMG GT SUV là mẫu xe thứ hai sử dụng nền tảng xe điện hiệu năng cao AMG.EA, sau AMG GT 4-Door Coupe. Xe có ba phiên bản cấu hình lần lượt là GT53, GT55 và GT63.

94155de2-7969-4308-8610-5873ad75d8df.jpg

Hai phiên bản GT55 và GT63 sử dụng ba mô-tơ điện, gồm một mô-tơ phía trước và hai mô-tơ phía sau. Mô-tơ trước có thể ngắt khi không cần thiết để tiết kiệm năng lượng.

3a5f2f56-ad38-43c2-bb13-b436b42c46c9.jpg

Trong khi đó, GT53 sử dụng hai mô-tơ điện, mỗi trục một mô-tơ, kết hợp hộp số hai cấp phía sau nhằm tối ưu khả năng tăng tốc và hiệu quả vận hành trên đường trường.

b638e26f-3431-4339-9f8b-da350e33ecc3.jpg

Cả ba phiên bản đều được trang bị hệ dẫn động bốn bánh AMG Performance 4MATIC+. Riêng GT55 và GT63 có khả năng phân bổ mô-men xoắn độc lập tới từng bánh sau, cải thiện độ bám đường và khả năng xử lý.

e0eae202-f6c6-4732-991b-10bd8e6588b3.jpg

GT53 có công suất duy trì 362 mã lực, công suất cực đại 536 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Xe tăng tốc 0-96 km/h trong 4,1 giây, tốc độ tối đa 230 km/h.

GT55 đạt công suất duy trì 711 mã lực, công suất cực đại 805 mã lực, mô-men xoắn 1.860 Nm. Thời gian tăng tốc 0-96 km/h là 3 giây và tốc độ tối đa 270 km/h.

Bản mạnh nhất là GT63 có công suất duy trì 711 mã lực, công suất cực đại 1.153 mã lực, mô-men xoắn 2.000 Nm. Xe có thể tăng tốc 0-96 km/h trong 2,6 giây và đạt tốc độ tối đa 270 km/h.

8fb875cb-ddbe-4eb6-b88f-514e217d9e76.jpg

Theo Autocar, với mức công suất tối đa hơn 1.150 mã lực, SUV Mercedes-AMG GT63 mới là chiếc SUV sản xuất hàng loạt mạnh mẽ nhất thế giới. Mẫu xe Đức này vượt trội hơn cả Lotus Eletre và Porsche Cayenne Electric.

3cae752f-e175-42b1-b687-8147e09bee0e.jpg

Hệ thống điện 800 V đi kèm bộ pin dung lượng 106 kWh trên GT53 và 128 kWh trên GT55, GT63. Hai phiên bản cao cấp hỗ trợ sạc nhanh công suất tối đa 710 kW, trong khi GT53 đạt 600 kW.

Theo Mercedes-AMG, GT53 có thể bổ sung phạm vi hoạt động tương đương khoảng 380 km theo chuẩn WLTP sau 10 phút sạc; con số này ở GT55 và GT63 lên tới khoảng 450 km. Riêng GT63 có phạm vi hoạt động dự kiến khoảng 620-700 km, tùy cấu hình.

1f9fedc7-0466-4f43-82e1-fec764a4c230.jpg

GT SUV được trang bị hệ thống treo AMG Active Ride Control+ mới, tiêu chuẩn trên GT63 và tùy chọn trên GT55. Hệ thống sử dụng giảm chấn thủy lực cùng lò xo khí có thể điều chỉnh, kiểm soát độ nghiêng thân xe khi vào cua, hạn chế chúi đầu khi phanh và ngẩng đầu khi tăng tốc.

Mercedes-AMG cho biết cấu hình này vừa cải thiện khả năng vận hành thể thao, vừa tăng sự thoải mái trên những hành trình dài và đường gồ ghề.

ece56095-0632-4d65-bc05-200ec9611f5f.jpg

Gói AMG Dynamic Plus là trang bị tiêu chuẩn trên GT63 và tùy chọn trên GT55, bổ sung bộ điều khiển AMG Race Engineer cho phép người lái tùy chỉnh phản ứng mô-tơ, khả năng xử lý và độ bám đường thông qua ba núm xoay.

Đáng chú ý, hệ thống AMGForce Sport+ mô phỏng âm thanh động cơ đốt trong nhằm tăng cảm giác phấn khích khi lái xe điện. GT53 mô phỏng âm thanh động cơ 6 xi-lanh, trong khi GT55 và GT63 có âm thanh động cơ V8.

2323382b-ac8b-4d2e-b9e6-f36016ec62d6-9570.jpg

Âm thanh thay đổi theo mức tăng tốc và phong cách lái, kết hợp hiệu ứng chuyển số giả lập, lẫy chuyển số trên vô-lăng, rung ghế và giao diện hiển thị riêng.

Về thiết kế, AMG-GT SUV có nhiều nét tương đồng với mẫu sedan cùng dòng, nổi bật với mui xe vuốt thấp, thân xe rộng, vòm bánh cơ bắp và cửa kính không khung. Cụm đèn hậu gồm sáu đèn tròn tạo dấu ấn riêng.

7a5ab4e2-84e3-4cd1-9dcc-edae6156004b.jpg

Hệ thống khí động học chủ động Aerokinetics Airpanel sử dụng các nan gió di động ở cản trước để điều tiết luồng khí làm mát, đồng thời giảm lực cản. Cánh gió sau chủ động trên GT55 và GT63 tự điều chỉnh nhằm cải thiện độ ổn định.

0146a0ff-afd0-4358-a161-569725e71575.jpg

Khoang lái tập trung vào người điều khiển, với màn hình đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình giải trí trung tâm 14 inch. Màn hình 14 inch dành cho hành khách phía trước là trang bị tùy chọn.

45e0c5cd-7323-444b-94f9-0a6247a5e47d.jpg
1b94a6fa-7ea3-4e0d-aafc-1769d71a241c.jpg
d8ddbdd7-5d1f-4c4a-8356-4dc5044a0e0d.jpg

Xe có hàng ghế sau ba chỗ, tựa lưng gập được và cửa sổ trời toàn cảnh có thể chuyển đổi giữa trạng thái trong suốt và mờ đục. Khách hàng cũng có thể cá nhân hóa nội và ngoại thất thông qua chương trình Manufaktur của Mercedes-Benz.

758dca9b-b48a-4f18-b3b7-9d5fd693124c.jpg
875eb977-2a39-40c0-9073-dcc7e7bec7af.jpg

Khoang hành lý phía sau có dung tích khoảng 606 lít, ngoài ra xe còn có cốp trước dung tích khoảng 79 lít.

9d5db730-da2d-4048-af9f-96f9745e0b0b.jpg
74fc7383-b17c-4657-a2ed-8f23e1b1fe1c.jpg

Thông tin về giá bán của Mercedes-AMG GT SUV dự kiến được hãng xe Đức công bố trước thời điểm mở bán vào hè 2027. Hiện tại, Porsche Cayenne EV là đối thủ duy nhất của mẫu xe này trong phân khúc SUV điện hạng sang cỡ trung hiệu năng cao.

#suv mạnh nhất thế giới #Mercedes-AMG GT SUV #mercedes #AMG #suv điện #GT63 #Porsche Cayenne electric #xe hiệu năng cao #xe điện #suv điện

Cùng chuyên mục

Green SM và Elife hợp tác thúc đẩy giao thông xanh trong lĩnh vực du lịch

Green SM và Elife hợp tác thúc đẩy giao thông xanh trong lĩnh vực du lịch

Green SM và Elife, nền tảng hỗ trợ các siêu ứng dụng B2B toàn cầu trong lĩnh vực di chuyển và giao hàng, vừa ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hướng tới phát triển các giải pháp du lịch và giao thông xanh cho du khách quốc tế. Thỏa thuận đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng toàn cầu của Green SM, đồng thời khẳng định định hướng tăng cường hợp tác với các đối tác uy tín nhằm mang đến những trải nghiệm chất lượng cao cho người dùng.

Khám phá taxi không người lái Cybercab của tỷ phú Elon Musk

TPO - Taxi tự hành không người lái, không vô lăng mang tên Cybercab của Tesla được đưa vào vận hành thử nghiệm trên đường từ tháng 9. Mẫu xe này được cho là có giá bán chưa tới 30.000 USD, tương đương khoảng 777 triệu đồng.

Hé lộ hậu trường thử nghiệm xe điện bay của Tesla

TPO - Sau màn trình diễn gây kinh ngạc hôm 15/10 tại Texas (Mỹ), Tesla lần đầu hé lộ hình ảnh hậu trường thử nghiệm Roadster thế hệ mới, mẫu xe điện tích hợp động cơ đẩy lấy cảm hứng từ công nghệ tên lửa.

Clip: Xe ben chuyển làn ẩu, 'xô' ô tô con vào dải phân cách

TPO - Chiếc xe ben đang đi ở làn trái bất ngờ đánh lái vào giữa hai làn khi phía trước đang có xe sedan lưu thông. Đầu xe ben va chạm từ phía sau khiến ô tô con mất lái, bị đẩy xoay ngang va vào dải phân cách. Vụ tai nạn xảy ra tại Ninh Bình.

Nâng cao hiệu suất khai thác với xe bus ghế THACO Cruizer phiên bản kinh tế

Nâng cao hiệu suất khai thác với xe bus ghế THACO Cruizer phiên bản kinh tế

Trong kinh doanh vận tải hành khách, hiệu quả đầu tư phương tiện không chỉ ở chi phí sở hữu ban đầu mà còn ở khả năng vận hành ổn định, mức tiêu hao nhiên liệu và thời gian duy trì hoạt động khai thác. Vì vậy, lựa chọn phương tiện có cấu hình phù hợp với nhu cầu sử dụng là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp chủ động cân đối chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Xe Trung Quốc mới 'ồ ạt' ra mắt tại Việt Nam

Xe Trung Quốc mới 'ồ ạt' ra mắt tại Việt Nam

TPO - Nối tiếp xu hướng của 9 tháng đầu năm, tháng 10 tiếp tục chứng kiến các hãng Trung Quốc gia tăng sự hiện diện tại Việt Nam thông qua loạt sản phẩm ô tô mới, bao gồm cả xe điện và hybrid.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe