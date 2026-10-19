Mercedes tung SUV mạnh nhất, cạnh tranh Porsche Cayenne Electric

TPO - Mercedes-AMG vừa giới thiệu GT SUV 2028 - mẫu SUV điện cỡ lớn với nền tảng mới cho công suất hơn 1.150 mã lực. Theo Autocar, đây là chiếc SUV sản xuất hàng loạt mạnh mẽ nhất thế giới hiện tại.

Mercedes-AMG GT SUV là mẫu xe thứ hai sử dụng nền tảng xe điện hiệu năng cao AMG.EA, sau AMG GT 4-Door Coupe. Xe có ba phiên bản cấu hình lần lượt là GT53, GT55 và GT63.

Hai phiên bản GT55 và GT63 sử dụng ba mô-tơ điện, gồm một mô-tơ phía trước và hai mô-tơ phía sau. Mô-tơ trước có thể ngắt khi không cần thiết để tiết kiệm năng lượng.

Trong khi đó, GT53 sử dụng hai mô-tơ điện, mỗi trục một mô-tơ, kết hợp hộp số hai cấp phía sau nhằm tối ưu khả năng tăng tốc và hiệu quả vận hành trên đường trường.

Cả ba phiên bản đều được trang bị hệ dẫn động bốn bánh AMG Performance 4MATIC+. Riêng GT55 và GT63 có khả năng phân bổ mô-men xoắn độc lập tới từng bánh sau, cải thiện độ bám đường và khả năng xử lý.

GT53 có công suất duy trì 362 mã lực, công suất cực đại 536 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Xe tăng tốc 0-96 km/h trong 4,1 giây, tốc độ tối đa 230 km/h.

GT55 đạt công suất duy trì 711 mã lực, công suất cực đại 805 mã lực, mô-men xoắn 1.860 Nm. Thời gian tăng tốc 0-96 km/h là 3 giây và tốc độ tối đa 270 km/h.

Bản mạnh nhất là GT63 có công suất duy trì 711 mã lực, công suất cực đại 1.153 mã lực, mô-men xoắn 2.000 Nm. Xe có thể tăng tốc 0-96 km/h trong 2,6 giây và đạt tốc độ tối đa 270 km/h.

Theo Autocar, với mức công suất tối đa hơn 1.150 mã lực, SUV Mercedes-AMG GT63 mới là chiếc SUV sản xuất hàng loạt mạnh mẽ nhất thế giới. Mẫu xe Đức này vượt trội hơn cả Lotus Eletre và Porsche Cayenne Electric.

Hệ thống điện 800 V đi kèm bộ pin dung lượng 106 kWh trên GT53 và 128 kWh trên GT55, GT63. Hai phiên bản cao cấp hỗ trợ sạc nhanh công suất tối đa 710 kW, trong khi GT53 đạt 600 kW.

Theo Mercedes-AMG, GT53 có thể bổ sung phạm vi hoạt động tương đương khoảng 380 km theo chuẩn WLTP sau 10 phút sạc; con số này ở GT55 và GT63 lên tới khoảng 450 km. Riêng GT63 có phạm vi hoạt động dự kiến khoảng 620-700 km, tùy cấu hình.

GT SUV được trang bị hệ thống treo AMG Active Ride Control+ mới, tiêu chuẩn trên GT63 và tùy chọn trên GT55. Hệ thống sử dụng giảm chấn thủy lực cùng lò xo khí có thể điều chỉnh, kiểm soát độ nghiêng thân xe khi vào cua, hạn chế chúi đầu khi phanh và ngẩng đầu khi tăng tốc.

Mercedes-AMG cho biết cấu hình này vừa cải thiện khả năng vận hành thể thao, vừa tăng sự thoải mái trên những hành trình dài và đường gồ ghề.

Gói AMG Dynamic Plus là trang bị tiêu chuẩn trên GT63 và tùy chọn trên GT55, bổ sung bộ điều khiển AMG Race Engineer cho phép người lái tùy chỉnh phản ứng mô-tơ, khả năng xử lý và độ bám đường thông qua ba núm xoay.

Đáng chú ý, hệ thống AMGForce Sport+ mô phỏng âm thanh động cơ đốt trong nhằm tăng cảm giác phấn khích khi lái xe điện. GT53 mô phỏng âm thanh động cơ 6 xi-lanh, trong khi GT55 và GT63 có âm thanh động cơ V8.

Âm thanh thay đổi theo mức tăng tốc và phong cách lái, kết hợp hiệu ứng chuyển số giả lập, lẫy chuyển số trên vô-lăng, rung ghế và giao diện hiển thị riêng.

Về thiết kế, AMG-GT SUV có nhiều nét tương đồng với mẫu sedan cùng dòng, nổi bật với mui xe vuốt thấp, thân xe rộng, vòm bánh cơ bắp và cửa kính không khung. Cụm đèn hậu gồm sáu đèn tròn tạo dấu ấn riêng.

Hệ thống khí động học chủ động Aerokinetics Airpanel sử dụng các nan gió di động ở cản trước để điều tiết luồng khí làm mát, đồng thời giảm lực cản. Cánh gió sau chủ động trên GT55 và GT63 tự điều chỉnh nhằm cải thiện độ ổn định.

Khoang lái tập trung vào người điều khiển, với màn hình đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình giải trí trung tâm 14 inch. Màn hình 14 inch dành cho hành khách phía trước là trang bị tùy chọn.

Xe có hàng ghế sau ba chỗ, tựa lưng gập được và cửa sổ trời toàn cảnh có thể chuyển đổi giữa trạng thái trong suốt và mờ đục. Khách hàng cũng có thể cá nhân hóa nội và ngoại thất thông qua chương trình Manufaktur của Mercedes-Benz.

Khoang hành lý phía sau có dung tích khoảng 606 lít, ngoài ra xe còn có cốp trước dung tích khoảng 79 lít.

Thông tin về giá bán của Mercedes-AMG GT SUV dự kiến được hãng xe Đức công bố trước thời điểm mở bán vào hè 2027. Hiện tại, Porsche Cayenne EV là đối thủ duy nhất của mẫu xe này trong phân khúc SUV điện hạng sang cỡ trung hiệu năng cao.