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Xe

Giá hơn 182 triệu sau ưu đãi: Cơ hội vàng để chị em tự chủ tay lái

P.V

Thiết kế gọn, dễ xoay trở, động cơ điện phản hồi mượt mà cùng mức giá chỉ hơn 182 triệu đồng sau ưu đãi đang biến giấc mơ tự lái ô tô của nhiều chị em thành hiện thực.

Chiếc ô tô “chiều chuộng” người mới cầm vô-lăng

Chị Trần Hải Yến (Hà Nội) có bằng lái đã lâu nhưng chưa thường xuyên sử dụng ô tô, nên xe máy vẫn là phương tiện đi lại chính. Khi tìm mua chiếc xe đầu tiên, chị ưu tiên thiết kế gọn gàng, dễ điều khiển và thuận tiện khi di chuyển trong phố.

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Sau khi cầm lái VF 2, những lo lắng lâu năm của chị Yến gần như được gỡ bỏ hoàn toàn. Kích thước dài 3.090 mm, rộng 1.496 mm cùng vị trí ngồi cao giúp chị quan sát xung quanh rõ hơn, dễ ước lượng thân xe và tự tin xử lý các tình huống trên đường.

“Lúc mới ngồi vào xe, tôi vẫn sợ không căn được đầu xe. Nhưng chỉ sau vài lượt đi thẳng và vào cua, tôi đã cảm nhận được thân xe nằm ở đâu, không còn căng thẳng như lúc đầu”, chị Yến chia sẻ.

Cần số được bố trí phía sau vô lăng, giúp người lái thao tác ngay gần tay mà không phải tìm vị trí trên bệ trung tâm. Khoang lái nhờ đó gọn hơn, đồng thời giảm bớt một động tác với người mới làm quen.

Hệ truyền động điện giúp xe di chuyển ngay khi người lái nhấn ga, không có quá trình chuyển số như ô tô sử dụng động cơ đốt trong. Cách sử dụng này theo chị là “thật tay” giúp chị nhanh chóng làm quen với VF 2.

“Xe đi êm và phản hồi dễ đoán. Sau vòng đầu, tôi đã thấy khá quen thuộc với xe”, chị kể.

Giá hơn 182 triệu sau ưu đãi: Cơ hội vàng để chị em tự chủ tay lái

Phần chị Yến quan tâm nhất là đưa xe vào ô đỗ. Đây cũng là thao tác khiến nhiều người có bằng lái nhưng ít thực hành thiếu tự tin khi phải tự điều khiển ô tô.

Trong ô đỗ, thân xe dài 3.090 mm của VF 2 để lại gần 2 m khoảng trống theo chiều dọc. Chiều rộng 1.496 mm cũng tạo thêm không gian hai bên, giúp người mới lái có dư địa căn chỉnh khi tiến hoặc lùi xe.

Bán kính quay đầu tối thiểu 4,45 m hỗ trợ VF 2 đổi hướng trong phạm vi gọn. Khi vào ô đỗ hoặc xoay xe tại khu vực hẹp, người lái giảm được số lần phải tiến, lùi để chỉnh hướng.

“Tôi từng nghĩ đỗ xe sẽ là phần khó nhất. Nhưng xe ngắn và quay đầu gọn nên tôi có nhiều khoảng trống để sửa. Sau ít phút, tôi đã tự đưa xe vào đúng ô một cách ngay ngắn”, chị Yến nói.

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Chiều dài cơ sở 2.065 mm tạo tỷ lệ cân đối trong thân xe nhỏ, vừa duy trì bốn chỗ ngồi vừa giúp phương tiện ổn định khi di chuyển ở tốc độ thấp. VF 2 còn có ABS hỗ trợ hạn chế bó cứng bánh xe khi phanh, EBD phân bổ lực phanh và TCS kiểm soát lực kéo.

Ngoài khả năng vận hành, theo chị Yến, bài toán sở hữu cũng thuyết phục chị xuống tiền sớm. Xe có giá niêm yết 188 triệu đồng. Chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 hỗ trợ 3% giá niêm yết, đưa giá xe còn hơn 182 triệu đồng.

Chủ sở hữu VF 2 còn được sạc miễn phí tối đa 10 lượt mỗi tháng tại hệ thống V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029.

“Giá xe sau hỗ trợ vừa với khoản tiền gia đình tôi đã chuẩn bị, còn chính sách sạc miễn phí giúp giảm thêm chi phí sử dụng hằng tháng. Kế hoạch chuyển từ xe máy lên ô tô trở nên dễ dàng hơn nhiều”, vị khách hàng nhận xét.

Khách hàng có thể lái thử VinFast VF 2 và các dòng ô tô điện VinFast tại chuỗi sự kiện “Lên đời xe điện – Chọn xe chọn VinFast”, diễn ra từ ngày 10/10 đến 1/11/2026 tại 10 tỉnh, thành trên cả nước. Tại sự kiện, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm không gian, trang bị và cầm lái các dòng xe, đồng thời được tư vấn về chính sách ưu đãi lên tới 9% từ chương trình "Vì tương lai xanh" lần 2. Khách hàng có thể xem chi tiết lịch trình và địa điểm tổ chức tại website VinFast.

#VF 2 #ô tô điện #tự lái #xe nhỏ gọn #chương trình ưu đãi #xe mới #lái thử

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