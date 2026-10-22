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Xe

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Dàn SUV cỡ C khuấy động thị trường ô tô cuối năm

Lê Tuấn

TPO - Làn sóng xe mới rục rịch đổ bộ hứa hẹn làm sôi động phân khúc SUV cỡ C giai đoạn cuối năm. Trong số này có nhiều mẫu xe, phiên bản được trang bị công nghệ hybrid như Hyundai Tucson, Subaru Forester và dự kiến có cả Mazda CX-5 đời mới.

Thị trường ô tô Việt Nam có xu hướng sôi động hơn vào những tháng cuối năm, khi nhu cầu mua sắm tăng cao và các hãng xe đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm mới.

Với phân khúc SUV cỡ C, nhiều mẫu xe và phiên bản mới đáng chú ý đã và đang rục rịch gia nhập thị trường. Mới đây nhất, BYD Sealion 5 chính thức công bố giá bán tại Việt Nam từ 739-789 triệu đồng cho hai phiên bản.

Đây là mẫu SUV hybrid cắm sạc (PHEV) cỡ C, được định vị dưới mẫu Sealion 6 trong danh mục sản phẩm của hãng. Trong tháng đầu mở bán, Sealion 5 được áp dụng giá ưu đãi còn 659-709 triệu đồng. Mức giá này có thể cạnh tranh với cả một số mẫu SUV cỡ B, tức phân khúc dưới.

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BYD Sealion 5 muốn tiếp cận khách Việt bằng giá bán dễ tiếp cận.

Bên cạnh BYD Sealion 5, thị trường sẽ đón thêm một số mẫu SUV cỡ C trang bị hệ truyền động hybrid, gồm Hyundai Tucson Hybrid, Subaru Forester Hybrid và Mitsubishi Outlander thế hệ mới.

Trong số này, Hyundai Tucson Hybrid đã có mặt ở Việt Nam để trưng bày và phục vụ lái thử từ tháng 7, nhưng chưa mở bán chính thức. Tại thời điểm đó, Hyundai Thành Công cho biết giá xe dự kiến dưới 999 triệu đồng.

Tucson Hybrid sẽ bổ sung vào danh mục xe hybrid của Hyundai Thành Công, bên cạnh Santa Fe Hybrid và Palisade Hybrid. Ngoài hệ truyền động, mẫu xe này có thiết kế ngoại thất và cấu hình trang bị gần như tương đồng với phiên bản Turbo 1.6 T-GDi đang phân phối tại Việt Nam.

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Tucson Hybrid sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Honda CR-V e:HEV (giá 1,17-1,25 tỷ đồng) và Kia Sportage HEV (999-1.099 triệu đồng).

Subaru Forester cũng chuẩn bị có thêm phiên bản hybrid bên cạnh các bản động cơ xăng hiện hành. Xe sử dụng động cơ boxer 2.5L kết hợp mô-tơ điện và bộ pin lithium dung lượng 1,1 kWh. Hệ truyền động đi kèm hộp số e-CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD.

Theo giới tư vấn bán hàng đại lý, giá của Subaru Forester Hybrid dự kiến khoảng 1,5 tỷ đồng, cao hơn các phiên bản máy xăng hiện có giá 1,3-1,4 tỷ đồng. Nếu chốt mức giá trên, Forester Hybrid sẽ có giá cao hơn đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V và Mazda CX-5.

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Subaru Forester bản mới nhập Nhật vốn có mức giá cao bậc nhất phân khúc.

Mẫu xe có doanh số cao nhất phân khúc SUV cỡ C là Mazda CX-5 cũng sẽ có phiên bản thế hệ mới, dự kiến ra mắt tháng 11. Hiện chưa rõ xe sẽ tiếp tục được lắp ráp trong nước hay chuyển sang nhập khẩu.

Ở thế hệ mới, Mazda CX-5 được tân trang ngoại thất, nâng cấp nội thất và gia tăng kích thước. Tại một số thị trường quốc tế, xe có các tùy chọn động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên và máy 2.5L bổ sung công nghệ mild-hybrid.

Theo giới chuyên gia, Mazda CX-5 thế hệ mới khó có thể khó giữ mức giá dễ tiếp cận như phiên bản hiện hành (từ 699 triệu đồng), nếu sử dụng cấu hình động cơ như xe tại thị trường quốc tế. Đây vốn là lợi thế cạnh tranh lớn của mẫu xe Nhật này so với các đối thủ cùng phân khúc.

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Mazda CX-5 thế hệ mới được dự đoán khó có giá rẻ như bản cũ.

Cuối cùng, cái tên Mitsubishi Outlander dự kiến sẽ trở lại Việt Nam với phiên bản thế hệ mới sau thời gian ngừng kinh doanh từ cuối năm 2025. Ở lần tái xuất này, mẫu SUV cỡ C được cho là chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản thay vì lắp ráp trong nước.

Phiên bản dành cho Việt Nam dự kiến sử dụng hệ truyền động mild-hybrid và cấu hình 7 chỗ ngồi. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Mitsubishi Outlander thế hệ mới sẽ là Honda CR-V phiên bản máy xăng.

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Mitsubishi Outlander thế hệ thứ tư đã ra mắt thị trường quốc tế từ lâu.

Nhìn chung, công nghệ hybrid đang trở thành điểm nhấn trong danh sách SUV cỡ C dự kiến ra mắt Việt Nam vào cuối năm. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đối với phân khúc tiếp tục tăng trưởng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh số SUV cỡ C tại Việt Nam đạt hơn 50.000 xe, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Mazda CX-5 dẫn đầu với doanh số cộng dồn gần 12.000 xe, trong khi Honda CR-V e:HEV là mẫu SUV hybrid cỡ C bán chạy nhất, đạt 2.417 chiếc.

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