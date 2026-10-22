Clip: Xe tải phóng nhanh rồi phải ‘oằn mình’ tránh ô tô con

TPO - Chiếc xe tải nhỏ di chuyển trong khu vực dân cư nhưng phóng nhất nhanh, sau đó gặp một ô tô con đi hướng ngược chiều rẽ trái nên buộc phải đánh lái gấp để tránh va chạm.

Tình huống đánh lái gấp khiến chiếc xe tải nghiêng ngả trong khi khoảng cách với ô tô con là rất nhỏ. May mắn sau đó xe tải không mất thăng bẳng dẫn tới tai nạn. Vụ việc xảy ra tại Hải Phòng.