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Xe

Toyota Fortuner đời mới chốt ngày ra mắt

Trường Vũ

TPO - Theo tạp chí Car Mag, dẫn nguồn từ Toyota Nam Phi, Toyota Fortuner phiên bản mới dự kiến ra mắt toàn cầu vào ngày 1/12 tới. Mẫu SUV thương hiệu Nhật này sau đó có thể được giới thiệu tại thị trường Ấn Độ trong năm 2027.

Dù được gọi là thế hệ hoàn toàn mới, các nguồn tin từ Financial Express cho biết Fortuner sắp ra mắt thực chất là một bản nâng cấp toàn diện dựa trên nền tảng hiện hành. Mẫu SUV này dự kiến tiếp tục sử dụng kiến trúc khung gầm rời IMV cùng cấu trúc thân xe cơ bản, đi kèm ngoại thất được tân trang nhằm tạo diện mạo mới mẻ hơn.

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Một bản dựng phác thảo thiết kế của Toyota Fortuner đời mới.

Cách làm này tương tự Toyota Hilux phiên bản mới, với những điều chỉnh đáng kể về thiết kế ngoại thất và nội thất trong khi vẫn duy trì nền tảng kỹ thuật quen thuộc.

Gần đây, mẫu Toyota Fortuner mới liên tục xuất hiện trên đường thử tại Thái Lan dưới lớp ngụy trang. Những hình ảnh xe chạy thử đã hé lộ một số thay đổi ở ngoại thất, tập trung chủ yếu tại khu vực đầu xe và thân xe.

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Fortuner 2027 sẽ có diện mạo thay đổi đáng kể dù không chuyển sang nền tảng mới hoàn toàn. Ảnh: Kurdistan Automotive Blog

Theo đó, điểm nhấn ở đầu xe là lưới tản nhiệt thiết kế theo phương thẳng đứng, kết hợp cụm đèn phía trên thanh mảnh và nắp ca-pô đặt cao.

Vòm bánh xe mở rộng cùng bậc lên xuống tiếp tục góp phần tạo dáng vẻ khỏe khoắn đặc trưng của dòng SUV này. Tuy nhiên, lớp ngụy trang vẫn che khuất thiết kế cụ thể của cản trước và hình dáng hoàn chỉnh của các cụm đèn.

Ở phía sau, cửa cốp được thiết kế lại, đi kèm dải đèn LED nối liền và đồ họa đèn hậu mới. Một phần cụm đèn hậu đã xuất hiện trong các hình ảnh rò rỉ, song thiết kế tổng thể vẫn chưa được hé lộ đầy đủ.

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Khoang nội thất của Fortuner mới được kỳ vọng có những thay đổi đáng kể theo hướng cao cấp và tiện nghi hơn, tương tự Hilux mới. Kích thước tổng thể của xe được kỳ vọng sẽ tăng nhẹ, có thể cải thiện không gian dành cho hành khách, đặc biệt tại các hàng ghế phía sau.

Về vận hành, động cơ diesel 2.8L nhiều khả năng tiếp tục được duy trì, kết hợp với tùy chọn hộp số sàn hoặc tự động. Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng Toyota sẽ cung cấp cả tùy chọn máy xăng 2.7L.

Tại Việt Nam, Toyota Fortuner cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ sử dụng khung gầm rời với Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport và Isuzu mu-X.

Ở nhóm này, Ford Everest đang dẫn đầu doanh số với 8.716 xe bán ra lũy kế trong năm 2026. Trong khi đó, Toyota Fortuner mới bán được 1.297 xe trong cùng kỳ.

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