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Kinh tế

Quảng Ngãi tạo đà tăng trưởng, quyết tâm bứt phá những tháng cuối năm

Nguyễn Ngọc

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 9,16%, vượt kế hoạch đề ra, Quảng Ngãi đang ghi nhận những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Kết quả này không chỉ tạo nền tảng để tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 mà còn tiếp thêm động lực hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung trong giai đoạn mới.

Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III/2026 theo giá so sánh năm 2020 ước đạt 42.898 tỷ đồng, tăng 9,34% so với cùng kỳ năm trước, vượt kế hoạch tăng trưởng 9,29%. Lũy kế 9 tháng, GRDP ước đạt 117.629 tỷ đồng, tăng 9,16% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch tăng trưởng 8,82%. Với kết quả này, Quảng Ngãi xếp thứ 3/6 tỉnh trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đứng thứ 17/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

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Trong cơ cấu tăng trưởng, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục đóng góp lớn nhất. Riêng quý III, khu vực này đạt 17.994 tỷ đồng, tăng 15,60%, đóng góp 6,19 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP chung. Trong đó, công nghiệp đạt 15.513 tỷ đồng, tăng 18,18%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý III ước tăng 14,64% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng, khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 46.366 tỷ đồng, tăng 14,41%, đóng góp 5,42 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung. Khu vực dịch vụ đạt 36.738 tỷ đồng, tăng 7,98%; nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 19.542 tỷ đồng, tăng 4,08%.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý III ước đạt 38.347,96 tỷ đồng, tăng 14,73% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động vận tải, không kể vận tải đường sắt, ước đạt 4.080,55 tỷ đồng, tăng 46,24%.

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Thu ngân sách nhà nước đạt 7.974 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương đạt 7.504 tỷ đồng. Quý III năm 2026, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 7 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 1.173 tỷ đồng. Có 264 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 16,5% về số lượng so với cùng kỳ, nhưng tổng vốn đăng ký đạt 2.051 tỷ đồng, tăng 112%.

Đáng chú ý, công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài tiếp tục được triển khai. Trong tổng số 111 dự án được ghi nhận có khó khăn, vướng mắc, tỉnh đã hoàn thành tháo gỡ đối với 101 dự án. Đối với 10 dự án còn lại, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục xử lý.

Công tác sắp xếp, xử lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính cũng được tập trung thực hiện. Trong tổng số 1.227 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý, đã có 1.138 cơ sở được xử lý; trong đó, 724 cơ sở hoàn thành việc xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, hoạt động du lịch tiếp tục tăng trưởng. Quý III, tổng lượt khách ước đạt 1,6 triệu lượt, tăng 37% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 43.000 lượt, tăng 52%. Doanh thu du lịch ước đạt 1.346 tỷ đồng, tăng 36%.

Cùng với đó, tỉnh đã tổ chức khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027 tại 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở thuộc các xã biên giới đất liền. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm được triển khai. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, hiệu quả thu hút đầu tư còn hạn chế và thu tiền sử dụng đất đạt thấp.

Theo báo cáo, tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý III ước đạt 16.078 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Đến ngày 30/9, toàn tỉnh giải ngân khoảng 3.960 tỷ đồng, bằng 49,4% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 51,3% kế hoạch vốn sau khi thực hiện tiết kiệm 5% ngân sách địa phương.

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Trong đó, tập trung thực hiện các chương trình hành động triển khai nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất và ban hành các đề án, cơ chế, chính sách nhằm cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương; tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá đất, nguồn cung vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

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Tỉnh đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao; tiếp tục tập trung xử lý các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Đồng thời, rà soát, xử lý tài sản dôi dư, không để sử dụng sai mục đích, kém hiệu quả, gây lãng phí, thất thoát.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, tỉnh tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 22/6/2026 của Tỉnh ủy về phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện. Đẩy mạnh quảng bá, phát triển du lịch gắn với các dịch vụ du lịch; triển khai hiệu quả Đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh tiếp tục chú trọng công tác quốc phòng, an ninh; nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Với kết quả tăng trưởng 9 tháng vượt kế hoạch, Quảng Ngãi tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, đặc biệt là tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

#Quảng Ngãi #tăng trưởng #kinh tế #du lịch #đầu tư #xã hội #công nghiệp

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