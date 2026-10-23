Lào Cai: Dân đăng ký quyết tâm thoát nghèo, xã kêu gọi doanh nghiệp tặng 'đầu cơ nghiệp'

Xã Nghĩa Đô vừa tổ chức tiếp nhận và bàn giao 7 con trâu giống sinh sản với tổng kinh phí hỗ trợ 105,4 triệu đồng cho các hộ nghèo đăng ký quyết tâm thoát nghèo vào năm 2026 trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo sinh kế lâu dài, giúp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chủ động nguồn tư liệu sản xuất, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống và thúc đẩy công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Vừa qua, Công ty TNHH NN một thành viên Xổ số kiến thiết (XSKT) Yên Bái phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Yên Bái đã tổ chức chương trình trao hỗ trợ kinh phí mua con giống cho các hộ nghèo tại xã Nghĩa Đô. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo sinh kế bền vững, tiếp sức cho người dân địa phương từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Tại chương trình, đại diện Công ty XSKT Yên Bái và Vietcombank Yên Bái đã trao kinh phí hỗ trợ mua 7 con trâu sinh sản cho 7 hộ nghèo đăng ký quyết tâm thoát nghèo vào năm 2026 trên địa bàn xã. Tổng nguồn kinh phí hỗ trợ đợt này là 105,4 triệu đồng.

Trao kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình

Trong đó, Công ty XSKT Yên Bái đóng góp 75,4 triệu đồng và Vietcombank Yên Bái đồng hành với 30 triệu đồng. Sự hỗ trợ kịp thời này đã hiện thực hóa ước mơ có tư liệu sản xuất của nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Để nguồn vốn hỗ trợ phát huy tối đa hiệu quả, công tác rà soát và bình xét hộ thụ hưởng đã được chính quyền xã Nghĩa Đô thực hiện một cách công khai, minh bạch. Xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ nghèo tham gia trên tinh thần tự nguyện và có cam kết nỗ lực chăm sóc, phát triển nguồn vốn để thoát nghèo.

Các hộ dân nhận hỗ trợ trâu sinh sản từ chương trình.

Bên cạnh đó, khâu lựa chọn và bàn giao con giống được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt. Toàn bộ số trâu giống bàn giao cho bà con đều đạt từ 12 tháng tuổi trở lên, có thể trạng khỏe mạnh, tăng trưởng tốt và đã qua kiểm định dịch bệnh chặt chẽ. Đặc biệt, 100% con giống trước khi về với chủ mới đều được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin bắt buộc như lở mồm long móng và tụ huyết trùng.

Không chỉ dừng lại ở việc trao con giống, các cán bộ chuyên môn của xã đã trực tiếp hướng dẫn các hộ dân kỹ thuật làm chuồng trại khoa học theo tiêu chuẩn "ấm về mùa đông, thoáng về mùa hè". Bà con cũng được hướng dẫn phương pháp trồng cỏ năng suất cao, kỹ thuật ủ chua thức ăn dự trữ cho mùa rét, cùng các biện pháp phòng trừ bệnh thường gặp ở gia súc.

Sự đồng hành, chung tay đầy trách nhiệm của các đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương không chỉ mở ra cơ hội sinh kế lâu dài, mà còn tiếp thêm động lực mạnh mẽ để các hộ nghèo tại xã Nghĩa Đô tự tin vươn lên làm chủ cuộc sống, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.