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Phát động cuộc thi ‘Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả’ năm 2026

Bảo Lâm
Trọng Quân Trọng Quân

TPO - Cuộc thi năm 2026 kỳ vọng tiếp tục thu hút sự hưởng ứng của các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đưa kiến thức pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến gần hơn với đời sống và lan tỏa văn hóa tiết kiệm năng lượng trong toàn xã hội.

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3), ngày 23/10, Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) phối hợp cùng Tạp chí Công Thương tổ chức lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Tùng - Quyền Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí, Bộ Công Thương cho biết, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và thúc đẩy phát triển bền vững. Với doanh nghiệp, đây là giải pháp giúp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh. Với mỗi gia đình, tiết kiệm năng lượng giúp giảm chi tiêu, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và giảm áp lực lên hệ thống cung ứng năng lượng.

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Ông Trần Thanh Tùng - Quyền Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí chia sẻ về vai trò của tiết kiệm năng lượng trong nền kinh tế

Theo ông Tùng, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có hiệu lực từ 1/1/2026. Cùng với việc hoàn thiện chính sách, yêu cầu đặt ra là giúp các tổ chức, cá nhân hiểu đúng quy định, nhận thức rõ trách nhiệm và biết cách thực hiện trong đời sống, sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần gần gũi, dễ hiểu và gắn với những tình huống thực tế.

Tiếp nối thành công của mùa thi đầu tiên, cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 được Bộ Công Thương tổ chức nhằm khuyến khích tinh thần chủ động tìm hiểu pháp luật, chia sẻ những cách làm thiết thực và từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng. Năm 2025, cuộc thi đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia đến từ gần 900 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

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Phần giao lưu, chia sẻ kiến thức về tiết kiệm năng lượng với những câu hỏi thu hút sự tham gia của các sinh viên

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức chính thức kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và đông đảo người dân trên cả nước tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi, đặc biệt là thanh niên, sinh viên và các đối tượng trẻ. Các thí sinh có thể tham gia Vòng Sơ khảo trực tuyến tại timhieuphapluat.tapchicongthuong.vn, đồng thời thành lập đội thi để tiếp tục tranh tài tại các vòng tiếp theo.

Đáng chú ý, minigame tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã tạo không khí sôi nổi, thu hút sự hưởng ứng trực tiếp của đông đảo sinh viên tham dự. Thông qua các câu hỏi tương tác, sinh viên có cơ hội kiểm tra kiến thức, tìm hiểu thêm các quy định pháp luật và những nội dung thiết thực về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Ban Tổ chức đã trao phần thưởng cho 20 khán giả trả lời đúng các câu hỏi của chương trình.

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Sinh viên tham gia các mini game về tìm hiểu quy định pháp luật liên quan tiết kiệm năng lượng

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng trao Cúp lưu niệm Quán quân mùa thi đầu tiên cho đội thi Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; trình diễn lại tiểu phẩm đạt giải Nhất của Trường tại Vòng Chung kết năm 2025.

Theo PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” được triển khai trong ngành Công Thương là hoạt động thiết thực, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người học và cộng đồng. Với sinh viên, đây còn là cơ hội vận dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm công dân.

PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài cho rằng, ý nghĩa lâu dài của cuộc thi không chỉ nằm ở kết quả hay giải thưởng, mà còn ở những kiến thức, trải nghiệm và ý thức trách nhiệm mà sinh viên có được. Từ việc hiểu đúng các quy định pháp luật đến những việc đơn giản như sử dụng điện hợp lý, tránh lãng phí trong học tập và sinh hoạt đều có thể góp phần lan tỏa lối sống tiết kiệm, văn minh và bền vững.

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 chính thức được phát động từ 23/10/2026, gồm 3 vòng:

Vòng Sơ khảo: Tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến dành cho các cá nhân và tập thể tham gia dự thi thông qua các thiết bị điện tử. Vòng Sơ khảo diễn ra từ ngày 23/10/2026 đến ngày 13/11/2026, gồm 3 tuần thi. Kết thúc 3 tuần thi, Ban Tổ chức công bố các đội đủ điều kiện tham dự Vòng Tập huấn.

Vòng Tập huấn: Ban Tổ chức và các chuyên gia tiến hành tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật, đồng thời trang bị kiến thức và kỹ năng trình diễn, truyền tải thông điệp cho các đội thi. Qua Vòng Tập huấn, Ban Tổ chức lựa chọn từ 3 - 5 đội tham dự Vòng Chung kết.

Vòng Chung kết: Dự kiến diễn ra trong tháng 11/2026 theo hình thức trực tiếp với sự tranh tài của các đội xuất sắc nhất. Các đội sẽ thể hiện kiến thức, hiểu biết pháp luật và tài năng thông qua sân khấu hóa việc áp dụng pháp luật, xử lý tình huống pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

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#Cục Năng lượng - Dầu khí #tiết kiệm năng lượng #cuộc thi #sử dụng năng lượng tiết kiệm

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