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Kinh tế

Hanwha Life tự hào vào Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2026

P.V

Ngày 22/10/2026, tại Lễ công bố PROFIT500 do Vietnam Report tổ chức tại Hà Nội, Hanwha Life Việt Nam tự hào được vinh danh trong “Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2026”, đồng thời tiếp tục góp mặt trong “Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam” năm thứ 7 liên tiếp. Hai danh hiệu này ghi dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển bền vững của Hanwha Life Việt Nam, khẳng định năng lực tạo lợi nhuận và duy trì hiệu quả hoạt động trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.

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Đại diện Hanwha Life Việt Nam nhận cúp và chứng nhận “Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2026”

Nền tảng tài chính vững chắc

Trong bối cảnh nền kinh tế liên tục đối mặt với những biến động và thách thức, năng lực tạo lợi nhuận bền vững ngày càng trở thành thước đo quan trọng phản ánh sức cạnh tranh và khả năng thích ứng của doanh nghiệp. Theo Vietnam Report, năng lực này được định hình bởi ba trụ cột chính: vị thế thị trường và quy mô hoạt động; hiệu quả vận hành và quản trị tài chính; cùng năng lực đổi mới thông qua chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, việc Hanwha Life Việt Nam lần đầu góp mặt trong “Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2026”, đồng thời duy trì sự hiện diện trong “Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam”năm thứ 7 liên tiếp (2020-2026) là sự khẳng định rõ nét cho năng lực tạo lợi nhuận, hiệu quả hoạt động và uy tín thương hiệu của Hanwha Life Việt Nam trong nhiều năm, góp phần nâng cao vị thế của công ty trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam nhận chứng nhận “Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2026”
Đại diện Hanwha Life Việt Nam nhận chứng nhận “Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2026”

Đại diện Hanwha Life Việt Nam chia sẻ: “Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, chúng tôi hiểu rằng một trong những yếu tố tiên quyết xây dựng niềm tin với khách hàng là khả năng thực hiện cam kết dài hạn. Vì vậy, việc được vinh danh tại hai bảng xếp hạng về lợi nhuận năm 2026 là sự ghi nhận đáng khích lệ đối với những nỗ lực của Hanwha Life Việt Nam trong việc duy trì hoạt động hiệu quả, củng cố năng lực tài chính và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Trên nền tảng đó, công ty sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh đổi mới để thích ứng với những thay đổi của thị trường và không ngừng mang lại những giá trị tốt hơn cho khách hàng Việt Nam.”

Trong nửa đầu năm 2026, tổng tài sản của Hanwha Life Việt Nam tiến mốc gần 24.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025, nối dài chuỗi tăng trưởng liên tục từ năm 2023.

Các chỉ tiêu tài chính cũng ghi nhận kết quả khả quan. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu từ hoạt động tài chính ghi nhận hơn 825 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt gần 550 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 67% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, năng lực tài chính vững mạnh của Hanwha Life Việt Nam tiếp tục được duy trì, thể hiện qua biên khả năng thanh toán vượt trội so với quy định hiện hành, ở mức 461%. Song song, công ty đã chi trả hơn 794 tỷ đồng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2026, khẳng định sự đồng hành bền chặt cùng khách hàng trong suốt vòng đời hợp đồng, đặc biệt là những thời điểm khó khăn.

Thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng

Cùng với việc củng cố nền tảng tài chính, Hanwha Life Việt Nam tiếp tục đầu tư vào công nghệ và cải tiến quy trình nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, hỗ trợ đội ngũ tư vấn tài chính và mang đến trải nghiệm liền mạch, thuận tiện hơn cho khách hàng từ khâu tư vấn, phát hành và quản lý hợp đồng đến giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Đầu tháng 5/2026, công ty ra mắt ứng dụng H-Planner dành cho đội ngũ tư vấn tài chính, đánh dấu bước tiến trong việc ứng dụng AI vào hoạt động tư vấn bảo hiểm. Được thiết kế như một “trợ lý cá nhân”, H-Planner hỗ trợ tư vấn viên lập kế hoạch, quản lý khách hàng và trực quan hóa các kịch bản tài chính, giúp quá trình tư vấn trở nên rõ ràng, dễ hiểu và chuyên nghiệp hơn, bám sát nhu cầu của mỗi khách hàng.

Ứng dụng H-Planner nâng tầm tư vấn tài chính
Ứng dụng H-Planner nâng tầm tư vấn tài chính

Ở khâu vận hành, quy trình phát hành hợp đồng được tự động hóa 24/7, giúp rút ngắn thời gian phát hành chỉ còn khoảng 30 phút đối với hồ sơ đáp ứng điều kiện. Khách hàng cũng có thể chủ động quản lý, tra cứu hợp đồng điện tử, thực hiện thanh toán và nộp yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trên các nền tảng số của Hanwha Life Việt Nam như ứng dụng Hanwha Life+ hoặc website dịch vụ khách hàng mọi lúc, mọi nơi.

Song song với hoạt động kinh doanh, Hanwha Life Việt Nam cũng chú trọng gắn kết mục tiêu phát triển bền vững với những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Nổi bật là chương trình “Đồng hành bảo vệ - Trao trọn an tâm” được triển khai liên tiếp trong 3 năm qua. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm nay, chương trình đã tổ chức thành công 20 sự kiện, trao hàng trăm phần quà như học bổng, xe đạp, hỗ trợ tài chính,… đến các em học sinh, phụ nữ, người khuyết tật,… có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Trong thời gian tới, Hanwha Life Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững, củng cố nền tảng tài chính và phát triển các giải pháp bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng, qua đó hiện thực hóa mục tiêu trở thành “Công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất” tại Việt Nam.

#Hanwha Life #lợi nhuận #doanh nghiệp #Việt Nam #bảo hiểm

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