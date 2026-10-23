'Bùng nổ' Sóng Festival 2026 tại Hà Nội ngày cuối tuần

TPO - Ngày mai (24/10), Sóng Festival 2026 chính thức diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội, mở ra không gian trải nghiệm thanh toán số, mua sắm, ẩm thực và giải trí với gần 70 gian hàng cùng nhiều hoạt động tương tác dành cho người tham dự, đặc biệt là giới trẻ.

Sóng Festival 2026 diễn ra trong hai ngày 24-25/10, là hoạt động điểm nhấn thuộc Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 với chủ đề “Chạm số - Sống xanh”. Chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sau 5 mùa tổ chức với tên gọi Ngày Thẻ Việt Nam, chương trình năm nay đổi tên và mở rộng quy mô thành Ngày Thanh toán số Việt Nam, hướng đến hệ sinh thái thanh toán đa dạng hơn, không chỉ giới hạn ở thẻ ngân hàng mà còn bao gồm mã QR, thanh toán không tiếp xúc và các giải pháp công nghệ mới.

Fest “Chạm Việt Nam 2” sẽ diễn ra trong khuôn khổ Sóng Festival 2026. Ảnh: Xuân Tùng.

Tại Sóng Festival, gần 70 gian hàng của các ngân hàng, tổ chức thanh toán và doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực sẽ mang đến cơ hội trải nghiệm công nghệ trong những hoạt động gần gũi như mua sắm, ăn uống, vui chơi. Các tổ chức tài chính, ngân hàng như NAPAS, Vietcombank, Agribank, MB, BIDV, Mastercard, VietinBank, HDBank, Techcombank... góp mặt tại sự kiện.

Bên cạnh khu vực tài chính - ngân hàng, lễ hội còn có các gian hàng đặc sản, sản phẩm tiêu dùng, ẩm thực và thủ công mỹ nghệ. Hơn 20 gian hàng OCOP giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của Hà Nội như trà sen, sữa Ba Vì, ô mai, cốm Mễ Trì cùng nhiều sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến và hàng thủ công.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm trực tiếp, khách tham quan có thể tiếp cận những phương thức thanh toán hiện đại ngay trong quá trình mua sắm, sử dụng dịch vụ. Đây cũng là cách đưa thông điệp “Chạm số - Sống xanh” đến gần hơn với đời sống thường ngày, khuyến khích thói quen thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo lịch trình các hoạt động trải nghiệm thanh toán số diễn ra từ 8h30, Lễ khai mạc Sóng Festival 2026 diễn ra từ 17h-19h ngày 24/10. Tiếp đó, cuộc thi “Bắt Sóng Đam Mê” diễn ra từ 19h-21h, tạo sân chơi cho sinh viên thể hiện tài năng và đam mê nghệ thuật.

Dàn nghệ sĩ biểu diễn và khách mời tại Fest Chạm Việt Nam 2.

Ngày 25/10, tâm điểm là đêm nhạc “Chạm Việt Nam 2”, dự kiến diễn ra từ 19h-22h, với sự góp mặt của các nghệ sĩ như Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương, Quinzel, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Chris V và Xệ Xệ.

Chương trình còn kết hợp trình diễn thời trang với các thiết kế của nhà thiết kế Cao Minh Tiến, cùng sự tham gia của Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi và Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Với sự kết hợp giữa công nghệ, mua sắm, ẩm thực và nghệ thuật, Sóng Festival 2026 hướng tới không gian trải nghiệm đa dạng cho người dân và du khách trong dịp cuối tuần. Không chỉ giới thiệu các giải pháp thanh toán mới, sự kiện còn tạo cơ hội để công nghệ hiện diện trực tiếp trong các hoạt động tiêu dùng, giải trí hằng ngày.