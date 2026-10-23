Dược phẩm Bến Tre bổ nhiệm nữ tổng giám đốc

TPO - Ngày 23/10, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre công bố quyết định bổ nhiệm bà Trần Ngô Minh Anh giữ chức tổng giám đốc. Bà Minh Anh tốt nghiệp chuyên ngành tài chính tại Mỹ, có gần 3 năm kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng New Omni Bank (NOB).

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco), bà Trần Ngô Minh Anh (24 tuổi) được bổ nhiệm giữ chức tổng giám đốc theo quyết định ngày 23/10/2026, có hiệu lực từ ngày 1/11/2026. Trước đó, bà Minh Anh đã tham gia công tác quản trị, điều hành tại doanh nghiệp từ tháng 8.

Sinh năm 2002, bà Minh Anh theo học chuyên ngành tài chính tại University of Central Florida (Mỹ) nhờ học bổng dành cho thành tích học tập xuất sắc. Quá trình đào tạo tại Mỹ giúp bà xây dựng nền tảng kiến thức về tài chính, quản trị và phân tích hoạt động kinh doanh.

Bà Trần Ngô Minh Anh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Bepharco từ ngày 1/11/2026.

Sau khi tốt nghiệp, bà làm việc tại New Omni Bank (NOB) - ngân hàng có trụ sở tại California, Mỹ. Trong giai đoạn 2024-2026, bà tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và tiếp cận môi trường hoạt động của các tổ chức tài chính tại Mỹ.

Hồi tháng 8, bà Minh Anh trở về Việt Nam và gia nhập Bepharco. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, bà Minh Anh được bầu vào hội đồng quản trị, sau đó được bổ nhiệm giữ chức phó tổng giám đốc. Việc đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc đánh dấu bước chuyển tiếp trong vai trò quản lý, điều hành của bà tại doanh nghiệp dược phẩm này.

Bepharco được thành lập năm 1963, tiền thân là Phòng Bào chế thuốc của Ban Dân Y Bến Tre. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phân phối và cung ứng dược phẩm. Cổ phiếu của doanh nghiệp được giao dịch trên thị trường chứng khoán với mã DBT.

Việc bổ nhiệm bà Trần Ngô Minh Anh vào vị trí tổng giám đốc là thay đổi nhân sự cấp cao trong bộ máy điều hành của Bepharco. Với nền tảng chuyên môn về tài chính và kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng ở Mỹ, bà Minh Anh sẽ đảm nhiệm vai trò điều hành hoạt động của Bepharco trong giai đoạn tiếp theo, trong đó có các nhiệm vụ liên quan đến quản trị và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.