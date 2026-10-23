Orion và hành trình 5 năm xây dựng 'Bao Bì Hiền Lành'

Chỉ khoảng 3 giây là thời gian một chiếc bao bì được cầm lên, xé mở và hoàn tất vai trò bảo vệ sản phẩm. Nhưng hành trình của nó chưa kết thúc ở đó. Chiếc bao bì sẽ đi đâu tiếp theo và làm thế nào để giảm thiểu tác động của nó đến môi trường? Từ năm 2021, Orion Việt Nam bắt đầu tìm lời giải cho câu hỏi này bằng dự án Bao Bì Hiền Lành, với sản phẩm áp dụng đầu tiên Custas và Goute.

Từ thay đổi nhỏ đến tiêu chuẩn “Bao Bì Hiền Lành”

“Bao Bì Hiền Lành” không bắt đầu từ ý tưởng làm cho bao bì trông “xanh” hơn.

Nền tảng của sáng kiến này đã được Orion Hàn Quốc triển khai từ năm 2014, với những thay đổi trực tiếp trong thiết kế và sản xuất bao bì như giảm số màu mực, giảm lượng mực sử dụng và tối ưu kích thước đóng gói. Đến năm 2018, 12 bao bì sản phẩm của Orion tại Hàn Quốc đã được Bộ Môi trường Hàn Quốc cấp chứng nhận xanh, tạo tiền đề để cách tiếp cận này tiếp tục được phát triển tại các thị trường khác.

Tại Việt Nam, tháng 9/2021 đánh dấu lần đầu tiên nhãn “Bao Bì Hiền Lành” xuất hiện trên sản phẩm Orion, khởi đầu với Custas và sau đó được áp dụng trên Gouté. Thay đổi từ những yếu tố rất cơ bản: giữ lại hình dáng và nhận diện quen thuộc của sản phẩm nhưng giảm số lượng màu mực và diện tích in không cần thiết. Trên bao bì, Orion đồng thời đưa thêm thông tin để người tiêu dùng hiểu vì sao một gói bánh vốn nhiều màu sắc lại được giản lược hơn trước.

Từ những cải tiến ban đầu ấy, một câu hỏi lớn hơn dần hình thành: thế nào mới thực sự là một Bao Bì Hiền Lành? Nếu chỉ giảm vài màu in thì chưa đủ. Để có thể áp dụng nhất quán trên nhiều loại bao bì và nhiều dòng sản phẩm, đến năm 2024 Orion Việt Nam bắt đầu cụ thể hóa khái niệm này thành một hệ tiêu chuẩn được ban hành và thực thi rõ ràng.

Theo đó, Bao Bì Hiền Lành được xây dựng trên 03 nguyên tắc chính. Thứ nhất là giảm lượng vật liệu sử dụng, bằng cách tinh gọn kích thước, giảm số lớp cấu tạo bao bì hoặc giảm số lượng bao bì. Thứ hai là thiết kế để thuận tiện hơn cho tái chế và tái sử dụng, ưu tiên vật liệu đơn lẻ, dễ tái chế, sử dụng mực in gốc nước thay vì gốc dầu, giảm lượng mực in và kích thước in trên bao bì. Thứ ba là sử dụng vật liệu bền vững hơn, bao gồm tăng việc sử dụng vật liệu tái chế hoặc vật liệu có nguồn gốc phù hợp hơn với mục tiêu tuần hoàn.

Nói một cách đơn giản, “hiền lành” không nằm ở việc chiếc bao bì “xanh” đến đâu khi quan sát bằng mắt thường, mà “hiền lành” ở những tác động của đến với môi trường đã được Orion thực hiện ngay từ khi thiết kế như dùng ít tài nguyên hơn và tạo điều kiện tốt hơn cho vòng đời tiếp theo của vật liệu.

Hành trình 5 năm giải bài toán đa dạng danh mục

Từ Custas năm 2021, Bao Bì Hiền Lành được Orion mở rộng sang nhiều dòng sản phẩm hơn. Nhưng quá trình này không đơn giản là áp dụng cùng một quy cách cho mọi bao bì bánh.

Mỗi nhóm sản phẩm của Orion từ bánh bông lan, bánh quy, snack đến kẹo hay bánh gạo…đều có những yêu cầu nghiêm ngặt về bảo quản thực phẩm và quy cách đóng gói với cấu trúc bao bì khác nhau như màng nhựa, hộp giấy, thùng carton hay các lớp đóng gói đi kèm. … Một giải pháp phù hợp với Custas chưa chắc có thể áp dụng cho Chocopie hay Bánh gạo nướng An. Mỗi lần mở rộng sang một dòng sản phẩm mới đều đòi hỏi các bộ phận của Orion Việt Nam từ R&D, Packaging Innovation, Marketing đến Design cùng xem xét những yếu tố có thể thay thế, cắt giảm hoặc tái thiết kế, nhưng vẫn phải đảm bảo chức năng bảo vệ và chất lượng sản phẩm.

Sau những sản phẩm đầu tiên năm 2021, trong giai đoạn 2022–2023, Bao Bì Hiền Lành tiếp tục được mở rộng sang bánh quy ăn sáng Miz dành cho trẻ em. Năm 2024 đánh dấu bước phát triển rõ hơn khi Bao Bì Hiền Lành xuất hiện nhiều hơn ở các sản phẩm như Bánh gạo nướng An, Bánh ăn sáng C’est Bon, Bánh quy Marine Boy, Jungle Boy… Phạm vi cải tiến cũng không còn giới hạn ở bao bì trực tiếp chứa sản phẩm, mà được mở rộng sang thùng carton, túi giấy và các vật liệu đóng gói đi kèm.

Các cải tiến cũng dần đi xa hơn việc chỉ “giảm”, hướng tới thay đổi cả vật liệu và cấu trúc bao bì. Từ năm 2024, Orion bắt đầu thay thế một số túi giấy Ivory bằng túi giấy Kraft, là loại chất liệu thân thiện với môi trường hơn.

Đến năm 2026, đã có gần 40% danh mục sản phẩm của Orion mang nhãn Bao bì hiền lành. Khi số lượng sản phẩm tăng lên, dự án cũng đồng thời phải giải quyết ngày càng nhiều bài toán bao bì khác nhau. Và khi phạm vi chuyển đổi đã đủ rộng, câu chuyện bắt đầu được nhìn bằng một thước đo khác: Những thay đổi từ mỗi túi bánh nhỏ xíu đã tạo kết quả cụ thể như thế nào?

Chuyển đổi bắt đầu được đo bằng số liệu

Sau 5 năm, Bao Bì Hiền Lành đã hiện diện trên 10 nhãn hiệu bánh kẹo của Orion Việt Nam, từ bánh bông lan, bánh quy đến kẹo và bánh gạo, trải rộng từ bánh bông lan, bánh quy đến kẹo và bánh gạo. Một số nhãn hiệu như Bánh gạo An, C’est Bon, Gouté, kẹo cứng… đã hoàn tất chuyển đổi trên toàn bộ sản phẩm.

Những thay đổi này được thể hiện rõ hơn qua lượng vật liệu sử dụng trên từng bao bì. Tùy sản phẩm, Orion tinh gọn kích thước gói từ 2–10 mm. Chỉ vài milimet trên một chiếc bao bì, nhưng khi nhân với sản lượng lớn, tổng diện tích vật liệu tiết giảm trong năm 2026 được ước tính tương đương khoảng 120 sân bóng đá theo tiêu chuẩn FIFA. Cùng với đó, số lớp vật liệu và quy cách đóng gói cũng được rà soát để loại bỏ những phần không thực sự cần thiết.

Trong khâu thiết kế, số màu trên một số bao bì được tinh giảm từ 8–9 màu còn 2–4 màu. Việc giảm số màu và diện tích phủ mực giúp giảm trực tiếp lượng mực sử dụng.

Việc tối ưu cũng được thực hiện với chính cấu trúc và vật liệu bao bì. Orion ước tính các giải pháp đang triển khai có thể giúp giảm hơn 50 tấn màng bao bì nhựa mềm và hơn 215 tấn giấy trong năm 2026. Nguyên tắc xuyên suốt là cắt giảm những phần có thể cắt giảm, thay thế vật liệu khi có giải pháp phù hợp, nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu về chất lượng và bảo quản thực phẩm

Sau 5 năm, Bao Bì Hiền Lành vì vậy không còn chỉ được nhận biết qua sự thay đổi trên từng mẫu bao bì. Mức độ chuyển đổi, lượng vật liệu tiết giảm và hiệu quả khi áp dụng trên quy mô sản xuất đã trở thành những thước đo cụ thể cho hành trình này.

Trách nhiệm doanh nghiệp đi xa hơn cánh cửa nhà máy

Với Orion Việt Nam, bước chuyển này được thể hiện rõ hơn từ năm 2025, khi doanh nghiệp chính thức trở thành thành viên của Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Vietnam). Thông qua cơ chế hợp tác với PRO Vietnam, Orion thực hiện trách nhiệm thu gom và tái chế đối với 100% lượng bao bì thuộc phạm vi trách nhiệm của doanh nghiệp theo quy định. Đồng thời, Orion tiếp tục tham gia các chương trình, hoạt động của Liên minh, đóng góp vào các sáng kiến thúc đẩy thu gom, tái chế bao bì cũng như quá trình trao đổi, hoàn thiện chính sách liên quan đến kinh tế tuần hoàn và trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất tại Việt Nam. Qua đó, hành trình Bao Bì Hiền Lành được mở rộng từ những cải tiến ngay trong khâu thiết kế và sản xuất đến trách nhiệm đối với bao bì sau tiêu dùng, từng bước kết nối với hệ sinh thái phân loại, thu gom và tái chế tại Việt Nam.

Từ năm 2026, Orion cũng định hướng đưa logo PRO Vietnam lên bao bì sản phẩm, giúp người tiêu dùng nhận diện rõ hơn trách nhiệm tái chế và sự tham gia của doanh nghiệp trong hệ thống tuần hoàn.

Một chiếc bao bì “hiền lành” không chỉ cần sử dụng ít vật liệu hơn khi được tạo ra, mà còn được thiết kế với định hướng về khả năng phân loại, thu gom và tái chế sau khi hoàn thành chức năng ban đầu. Với người tiêu dùng, thông tin về trách nhiệm tái chế cũng trở nên rõ ràng hơn; còn với doanh nghiệp, đây là bước chuyển từ cải tiến bao bì riêng lẻ sang quản lý trách nhiệm trên toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Bao Bì Hiền Lành đến nay đã được mở rộng trên nhiều nhóm sản phẩm, với tiêu chuẩn và những chỉ số đo lường ngày càng cụ thể. Hành trình cũng đang đi xa hơn mục tiêu giảm vật liệu, hướng tới trách nhiệm với toàn bộ vòng đời bao bì.

“Bao Bì Hiền Lành được Orion xác định là một quá trình cải tiến dài hạn. Sau 5 năm, chúng tôi đã từng bước xây dựng hệ tiêu chuẩn để xem xét bao bì từ lượng vật liệu sử dụng, khả năng tái chế đến trách nhiệm sau tiêu dùng. Đây sẽ tiếp tục là cơ sở để Orion mở rộng cải tiến trên nhiều sản phẩm hơn trong thời gian tới,” đại diện Orion Việt Nam chia sẻ.

(Hình ảnh minh họa được thực hiện với sự hỗ trợ từ AI)