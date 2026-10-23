Cần Thơ: Doanh nghiệp 'siêu nhỏ' tăng mạnh

TPO - Tỷ lệ doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm hơn 75% tổng số doanh nghiệp ở Cần Thơ, tăng hơn 47% so với 5 năm trước, do nhiều hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp.

Ngày 23/10, tại buổi tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2026 TP. Cần Thơ, ông Trần Hồ Bình Tuy - Phó Trưởng Thống kê TP. Cần Thơ - cho hay, đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Tính đến hết năm 2025, Cần Thơ có hơn 17.900 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, tăng gần 45% so với năm 2021 (kỳ điều tra gần nhất).

DN siêu nhỏ chiếm hơn 75% tổng số DN ở Cần Thơ.

Về quy mô DN, Cần Thơ có hơn 13.500 DN siêu nhỏ, chiếm hơn 75% tổng số DN, tăng hơn 47% so với năm 2021, nhờ môi trường đầu tư được cải thiện, DN thành lập mới tăng, nhiều hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình DN.

Tuy nhiên, số DN nhỏ chỉ có hơn 3.600 DN, giảm 6% so với năm trước đó, dù vẫn tăng 37% so với năm 2021. Điều này phản ánh khó khăn trong kinh doanh, thị trường, chi phí, nên dừng hoạt động, hoặc giảm quy mô chuyển xuống nhóm DN siêu nhỏ.

Trong khi đó, nhóm DN vừa chỉ có 474 DN (chiếm hơn 2,6% tổng DN); DN lớn có 345 DN (chiếm gần 2%).

Về thị trường lao động, cuộc điều tra chỉ ra, Cần Thơ có hơn 247.700 người làm tại khu vực DN, tăng 24% so với điều tra 2021, do số DN trên địa bàn tăng và thu hút lao động vào làm việc. Trong khi đó, lao động trong khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục giảm, do chuyển dịch sản xuất và cơ giới hóa nông nghiệp, thu nhập.

Ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - đánh giá, kết quả điều tra đã cung cấp nguồn dữ liệu phản ánh toàn diện thực trạng nền kinh tế thành phố. Số liệu điều tra sẽ là cơ sở quan trọng cho công tác quy hoạch, hoạch định chính sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố thời gian tới.