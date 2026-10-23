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Kinh tế

Vinachem hợp tác với tập đoàn Pháp, nghiên cứu nâng cấp nhà máy phân đạm

Dương Hưng

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Air Liquide của Pháp sẽ nghiên cứu nâng cấp hệ thống sản xuất tại các cơ sở phân đạm, tối ưu sử dụng năng lượng, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác về hydro, amoniac và tái chế pin.

Ngày 22/10, tại Brussels (Bỉ), ông Nguyễn Hữu Tú - Tổng Giám đốc Vinachem và ông Gert Jan Ten Cate - Phó Chủ tịch Air Liquide, phụ trách Khối Công nghiệp quy mô lớn thuộc ngành kinh doanh toàn cầu đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp, nhân chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, hai bên thiết lập khuôn khổ hợp tác không độc quyền, trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và tuân thủ pháp luật. Trọng tâm là trao đổi thông tin, đánh giá cơ hội hợp tác và nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, độ tin cậy vận hành, an toàn công nghiệp và hiệu quả kinh doanh.

Trước mắt, Vinachem và Air Liquide ưu tiên rà soát, đánh giá các phương án nâng cao hiệu quả hoạt động tại những cơ sở sản xuất phân đạm. Nội dung dự kiến gồm đánh giá khả năng cải tạo, nâng cấp hệ thống phân tách không khí hiện hữu và nghiên cứu tính khả thi của hạng mục thu hồi khí argon.

Các phương án cụ thể sẽ được xem xét trên cơ sở đánh giá kỹ thuật, hiệu quả đầu tư và những phê duyệt cần thiết. Đây là bước nghiên cứu để xác định khả năng triển khai, làm cơ sở xem xét các dự án hợp tác tiếp theo.

Để thực hiện, hai bên dự kiến tổ chức các hội thảo kỹ thuật chuyên đề, trước mắt tập trung vào những vấn đề ưu tiên tại các cơ sở sản xuất phân đạm. Việc trao đổi dữ liệu kỹ thuật, khảo sát hiện trường, đánh giá chuyên môn và nghiên cứu tiền khả thi sẽ được xem xét khi có nhu cầu và thống nhất được phạm vi công việc.

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Ông Nguyễn Hữu Tú, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và ông M. Gert Jan Ten Cate, Phó Chủ tịch Tập đoàn Air Liquide, phụ trách Khối Công nghiệp quy mô lớn – Ngành kinh doanh toàn cầu (Air Liquide Large Industries – World Business Line) trao Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Bên cạnh phân bón, Vinachem và Air Liquide dự kiến mở rộng trao đổi về ứng dụng khí công nghiệp và các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử, pin và ắc quy; gia công vật liệu; khai thác và chế biến khoáng sản; sản xuất, tái chế pin cùng các chuỗi giá trị liên quan.

Thông qua chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm chuyên môn và thông tin thị trường, hai doanh nghiệp sẽ nhận diện những cơ hội hợp tác phù hợp với định hướng phát triển của mỗi bên.

Một hướng nghiên cứu khác là hydro, amoniac, hydro carbon thấp và hydro tái tạo. Các nội dung này hướng tới những ứng dụng hỗ trợ giảm phát thải trong sản xuất công nghiệp và chuỗi giá trị năng lượng.

Biên bản ghi nhớ cũng đề cập khả năng tổ chức các chuyến thăm, trao đổi kỹ thuật của Vinachem tại những cơ sở nghiên cứu và phát triển phù hợp của Air Liquide ở Pháp. Ngoài ra, hai bên xem xét hoạt động trao đổi tại cơ sở thí điểm phân giải amoniac quy mô công nghiệp và các cơ sở hydro liên quan ở khu vực Antwerp-Bruges của Bỉ.

Những hoạt động này sẽ được triển khai trên cơ sở thống nhất chương trình, điều kiện tiếp cận, yêu cầu an toàn và các phê duyệt cần thiết.

Sau khi trao biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp xác định đầu mối liên hệ, đề xuất kế hoạch công việc và kết nối các đơn vị, chuyên gia liên quan. Những dự án hoặc giao dịch cụ thể được xem xét riêng sau khi hoàn thành đánh giá về kỹ thuật, thương mại, pháp lý, tài chính và đáp ứng yêu cầu phê duyệt theo quy định.

Air Liquide là tập đoàn của Pháp có lịch sử hơn một thế kỷ, hoạt động trong các lĩnh vực khí công nghiệp, khí y tế, công nghệ và dịch vụ liên quan. Theo thông tin từ Vinachem, năm 2025, Air Liquide đạt doanh thu 26,94 tỷ euro, với 65.168 nhân sự hoạt động tại 59 quốc gia, phục vụ hơn 4,3 triệu khách hàng và bệnh nhân.

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#Vinachem #Air Liquide #phân đạm #khí công nghiệp #hợp tác #năng lượng #công nghệ

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