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Chứng khoán tăng 3 phiên, khối ngoại bán mạnh một mã ngân hàng

Việt Linh

TPO - Thị trường chứng khoán ngày 23/10 ghi nhận tăng phiên thứ ba liên tiếp nhưng dòng tiền vẫn phân hóa, khối ngoại bán ròng gần 470 tỷ đồng tại ACB.

Sau ba phiên tăng liên tiếp, VN-Index đã lấy lại hơn 82 điểm, tương đương mức giảm của chỉ số trong cả tháng 10. Tuy nhiên, đà hồi phục vẫn có sự phân hóa khi dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng gần 470 tỷ đồng, chủ yếu tại một cổ phiếu ngân hàng.

Kết phiên, VN-Index tăng 13,52 điểm, tương đương 0,77%, lên 1.774 điểm. Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp, đưa chỉ số vượt mốc 1.770 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE đạt hơn 16.330 tỷ đồng, với khoảng 763,8 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng.

Đáng chú ý, lực cầu gia tăng rõ rệt trong phiên chiều, giúp thị trường đảo chiều tích cực sau những nhịp rung lắc và chốt lời.

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VIC tiếp tục đóng góp chủ lực vào đà tăng của chỉ số.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. VIC là mã đóng góp tích cực nhất, mang lại gần 6 điểm cho VN-Index. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng giao dịch khởi sắc, trong đó STB tăng kịch trần, đóng góp khoảng 1,8 điểm cho chỉ số. ACB, LPB, VCB, BID và CTG cũng góp phần củng cố đà tăng.

Diễn biến tại STB thu hút sự chú ý khi cổ phiếu này tăng trần trong phiên xuất hiện thông tin ông Nguyễn Đức Thụy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Sacombank được đề cử vào vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa X. Tuy nhiên, diễn biến giá cổ phiếu trong phiên không đồng nghĩa với việc thông tin này là nguyên nhân trực tiếp khiến STB tăng trần.

Dù chỉ số tăng khá mạnh, độ rộng thị trường chưa thực sự đồng thuận. Trên HoSE, có 144 mã tăng giá, trong khi 156 mã giảm. Điều này cho thấy đà hồi phục vẫn tập trung ở một số cổ phiếu trụ, chưa lan tỏa đồng đều toàn thị trường.

ACB là cổ phiếu chịu áp lực bán ròng lớn nhất, với giá trị khoảng 470 tỷ đồng. Theo sau là FPT bị bán ròng khoảng 147 tỷ đồng, PNJ gần 110 tỷ đồng, STB khoảng 84 tỷ đồng và VPL gần 77 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, TCB dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với khoảng 152 tỷ đồng; MSN được mua khoảng 92 tỷ đồng, CTG gần 62 tỷ đồng, HDB khoảng 55 tỷ đồng và VPB gần 40 tỷ đồng.

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#Chứng khoán #VN-Index #Ngân hàng #ACB #Thị trường

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