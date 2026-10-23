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Doanh nghiệp tăng tốc, xuất nhập khẩu tiến sát nghìn tỷ USD

Dương Hưng

TPO - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 945 tỷ USD, đưa Việt Nam tiến gần dấu mốc nghìn tỷ USD. Những tháng cuối năm, doanh nghiệp đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, điều chỉnh sản xuất để đáp ứng yêu cầu cao hơn, đồng thời kiểm soát chi phí và giữ đà tăng trưởng.

Chạy đua đơn hàng cuối năm

Theo số liệu Cục Hải quan, tính đến ngày 15/10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 945,07 tỷ USD; bằng tổng kim ngạch của cả năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu đạt khoảng 463,7 tỷ USD, nhập khẩu khoảng 481,37 tỷ USD.
Ước tính của Cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay đạt 1.110 tỷ USD, đưa thương mại của Việt Nam lần đầu vượt ngưỡng nghìn tỷ USD.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - cho biết, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 10 ước đạt khoảng 1 tỷ USD, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp đạt mức này, đưa kim ngạch lũy kế lên khoảng 8,3 tỷ USD.

Theo ông Nguyên, kết quả tích cực đến từ nhu cầu nhập khẩu tăng tại nhiều thị trường. Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam.

Những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tại Trung Quốc và các thị trường châu Á, châu Âu, châu Mỹ được dự báo tiếp tục tích cực, tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu.

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Xuất khẩu rau quả được dự báo có thể cán mốc kỷ lục 10 tỷ USD trong năm nay.

Ông Nguyên cho biết ngành rau quả cần xuất khẩu thêm khoảng 1,7 tỷ USD trong hai tháng cuối năm để cán mốc 10 tỷ USD. Với đà tăng hiện nay và triển vọng nhu cầu tại các thị trường, hiệp hội đánh giá mục tiêu kim ngạch cao nhất này có khả năng đạt được.

Ở ngành dệt may, việc chuẩn bị đơn hàng đi cùng yêu cầu thay đổi cách tổ chức sản xuất.

Ông Bạch Thăng Long - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 - cho biết, doanh nghiệp đã ký đơn hàng cho các nhóm sản phẩm chủ lực đến hết năm, bảo đảm việc làm cho người lao động đến hết tháng 11 tới.

Theo ông Long, cơ cấu đơn hàng có sự thay đổi đáng kể. Khách hàng chuyển sang đặt đơn quy mô nhỏ và vừa, trong khi yêu cầu kỹ thuật cao hơn, kết cấu sản phẩm phức tạp hơn. Doanh nghiệp phải nâng năng lực tổ chức sản xuất, tối ưu các công đoạn và giữ ổn định lực lượng lao động để đáp ứng.

Giữ thị trường, gỡ khó cho doanh nghiệp

Với mặt hàng tôm, thị trường cuối năm cũng đang phân hóa. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), 9 tháng năm nay, xuất khẩu tôm đạt 3,7 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tốc độ này đã chậm lại so với mức tăng 14% trong nửa đầu năm.

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Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp, xử lý vướng mắc để duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu từ nay đến cuối năm.

Trung Quốc và Hồng Kông - Trung Quốc là điểm tựa tăng trưởng xuất khẩu thủy sản Việt Nam, với kim ngạch khoảng 1,3 tỷ USD, tăng 35%. Ngược lại, xuất khẩu sang Mỹ giảm 15%, sang EU giảm 4,9%.

VASEP nhận định áp lực thuế quan, cạnh tranh quốc tế và khó khăn về nguyên liệu đang đặt doanh nghiệp trước nhiều thách thức trong những tháng cuối năm. Việc giữ nhịp xuất khẩu vì vậy cần gắn với theo sát nhu cầu, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm và cân đối nguồn nguyên liệu.

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#xuất khẩu #nhập khẩu #thương mại #doanh nghiệp #Việt Nam #xuất nhập khẩu #đầu tư

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