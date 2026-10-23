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Kinh tế

NCB tài trợ và thu xếp vốn cho 02 dự án trọng điểm, góp phần kiến tạo diện mạo mới của TPHCM

P.V

Ngày 23/10/2026, tại Hội nghị giải pháp tài chính ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026 - 2030, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược và Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thu xếp vốn và cung cấp các giải pháp tài chính ngân hàng cho 2 dự án trọng điểm tại TPHCM gồm Dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc và Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng tại TPHCM.

Đồng hành kiến tạo không gian văn hóa - thể thao hiện đại

Tại Hội nghị, ngân hàng NCB đã ký Thoả thuận hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Bến Nhà Rồng (BNR) nhằm hợp tác tài trợ và thu xếp vốn phục vụ Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng tại TPHCM. Đồng thời, NCB sẽ cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng toàn diện như bảo lãnh, tài trợ thương mại, các dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế, quản lý dòng tiền và các dịch vụ tài chính phù hợp khác... cho Chủ đầu tư BNR và các nhà thầu trong quá trình triển khai Dự án.

Cùng với đó, NCB cũng ký Biên bản ghi nhớ hợp tác 3 bên với Ngân hàng Vietinbank và Công ty TNHH Mặt trời Vũng Tàu, theo đó 2 ngân hàng sẽ phối hợp thu xếp vốn triển khai Dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, đồng thời cung cấp các giải pháp tài chính ngân hàng phù hợp với nhu cầu về dịch vụ của Mặt trời Vũng Tàu.

Các bên sẽ phối hợp triển khai các nội dung hợp tác theo tiến độ và nhu cầu thực tế, phù hợp với từng giai đoạn của 2 Dự án, từ chuẩn bị đầu tư, thu xếp vốn, triển khai xây dựng, nghiệm thu đến vận hành công trình.

Lãnh đạo NCB cùng các ngân hàng trao thoả thuận hợp tác với các đối tác tại sự kiện
Lãnh đạo NCB cùng các ngân hàng trao thoả thuận hợp tác với các đối tác tại sự kiện

Sự tham gia của NCB và các ngân hàng sẽ góp phần khơi thông nguồn lực tài chính cho những dự án trọng điểm của TP.HCM giai đoạn 2026 – 2030, có ý nghĩa đặc biệt đối với việc phát triển không gian công cộng, bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, thể thao và chỉnh trang đô thị.

Được biết, Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng tại TPHCM có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 29.317 tỷ đồng và quy mô khoảng 73,3 ha bao gồm khu vực đất liền và mặt nước, được thực hiện tại khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và khu vực Bến Bạch Đằng, hướng tới hình thành một không gian văn hóa, lịch sử, cảnh quan và công cộng liên hoàn ven sông Sài Gòn. Ngoài ra, dự án còn hứa hẹn mở ra một trục không gian công cộng - văn hóa - sinh thái liên tục dọc sông Sài Gòn, kết nối khu trung tâm hiện hữu với Thủ Thiêm, góp phần tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị ven sông.

Ảnh phối cảnh dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng tại TPHCM
Ảnh phối cảnh dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng tại TPHCM

Trong khi đó, Dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc tọa lạc tại phường Bình Trưng, TPHCM, trên diện tích hơn 186 ha với tổng vốn đầu tư hơn 145.600 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch như một quần thể thể thao đa chức năng, có khả năng đáp ứng nhu cầu tổ chức thi đấu, huấn luyện và biểu diễn cho khoảng 90% các môn thể thao Olympic. Thiết kế và hệ thống trang thiết bị hiện đại cho phép SVĐ không chỉ tổ chức được các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế, mà còn tự chuyển đổi thành sân khấu đa chức năng, phục vụ các chương trình đại nhạc hội quy mô lớn, chương trình giải trí tầm vóc khu vực và thế giới.

Ảnh phối cảnh Khu liên hợp thể thao Quốc gia Rạch Chiếc
Ảnh phối cảnh Khu liên hợp thể thao Quốc gia Rạch Chiếc

Chia sẻ tại sự kiện, ông Tạ Kiều Hưng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc NCB cho biết: “Việc tham gia tài trợ và thu xếp vốn để triển khai các dự án lớn của TPHCM nói riêng và nhiều dự án trọng điểm trên cả nước trong thời gian qua là niềm tự hào đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của NCB. Chúng tôi mong muốn đóng góp thiết thực vào quá trình chuyển mình của các đô thị, tạo nên tầm vóc mới cho nền kinh tế và quốc gia, góp sức mình trên hành trình kiến thiết một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường trong kỷ nguyên mới của đất nước”.

Từ những công trình trọng điểm đến năng lực đồng hành được nâng tầm vượt trội

Việc ký kết hợp tác tài trợ và thu xếp vốn cho 2 dự án lớn của TPHCM dịp này tiếp tục nối dài sự hiện diện của NCB tại những công trình hạ tầng, đô thị và dịch vụ quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của các địa phương và đất nước.

Ngay tại TP.HCM, NCB còn tham gia cung cấp giải pháp tài chính cho các nhà thầu triển khai Dự án Quảng trường Trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính TP.HCM tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là những công trình góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại, mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng hạ tầng của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

NCB tài trợ và thu xếp vốn cho 02 dự án trọng điểm, góp phần kiến tạo diện mạo mới của TPHCM ảnh 4

Ngân hàng NCB ngày càng chứng minh năng lực và gây dựng uy tín khi tham gia đồng hành cùng hàng loạt dự án trọng điểm trên cả nước.

Tại Hà Nội, NCB đã đồng hành toàn diện với các chủ đầu tư và nhà thầu triển khai xây dựng cầu Trần Hưng Đạo và dự án đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, tạo điểm tựa vững chắc giúp các chủ đầu tư và nhà thầu chủ động về dòng tiền và đáp ứng tiến độ thách thức của công trình trọng điểm của Thủ đô.

Đặc biệt, tại Phú Quốc, với vai trò là đối tác chiến lược của Tập đoàn Sun Group, NCB đang tiếp sức cho các tổng thầu, nhà thầu xây lắp tham gia 5 dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027. Nổi bật là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, cùng các công trình hạ tầng mang tính chiến lược như Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và các khu đô thị mới. Bên cạnh nguồn vốn trung, dài hạn, NCB còn triển khai các giải pháp tài chính toàn diện như bảo lãnh, L/C và bao thanh toán, giúp doanh nghiệp chủ động dòng tiền và duy trì nguồn lực thi công xuyên suốt.

Được biết, NCB mới đây đã được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 33.000 tỷ đồng bằng việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến đạt gần 62.280 tỷ đồng, tương đương mức tăng 112,7% so với vốn điều lệ hiện tại, đưa NCB vào top 10 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để NCB tiếp tục mở rộng năng lực cung ứng vốn, đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp và góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước.

Việc tham gia đồng hành cùng nhiều công trình quy mô lớn trên cả nước cho thấy năng lực và vị thế ngày càng được nâng cao của NCB trong giai đoạn phát triển mới. Với nguồn lực ngày càng được củng cố, NCB định hướng tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp đầu ngành trong những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như hạ tầng, xây dựng, du lịch, xăng dầu, hàng không...

#NCB #dự án trọng điểm #TPHCM #đô thị #đầu tư #tài chính #phát triển

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