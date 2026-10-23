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Kinh tế

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam công bố nhận diện thương hiệu mới

P.V

Tại sự kiện Kỷ niệm 97 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2026) diễn ra tại TP. Đồng Nai sáng 23/10, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã công bố Nhận diện thương hiệu mới.

Sự kiện là dịp nhìn lại chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển của ngành cao su Việt Nam, khẳng định những thành tựu nổi bật của Tập đoàn sau 20 năm thành lập, đồng thời giới thiệu diện mạo thương hiệu mới, thể hiện khát vọng đổi mới, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

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Với chủ đề “Kế thừa giá trị – Kiến tạo tương lai”, bộ nhận diện mới được xây dựng trên nền tảng lịch sử gần một thế kỷ của ngành cao su Việt Nam, phản ánh sự thay đổi về quy mô, lĩnh vực hoạt động, tư duy phát triển và khát vọng vươn xa của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Việc đổi mới nhận diện không nhằm thay thế hay phủ nhận những giá trị đã làm nên thương hiệu Cao su Việt Nam, mà là sự tiếp nối những thành quả được vun đắp qua nhiều thế hệ, đồng thời thể hiện rõ hơn hình ảnh một VRG đa ngành, hiện đại, đổi mới và phát triển theo định hướng xanh, bền vững.

Biểu tượng thương hiệu mới được hình thành từ sự giao thoa giữa truyền thống và tinh thần đổi mới, giữa cội nguồn cao su và khát vọng kiến tạo một hệ sinh thái kinh tế xanh. Ba dải cong cách điệu kết nối thành một hình khối thống nhất, gợi lên dòng chảy liên tục của các giá trị, sự liên kết giữa các lĩnh vực và sức mạnh cộng hưởng của toàn hệ thống. Hình khối vươn lên còn gợi hình ảnh chiếc lá, sức sống và tinh thần phát triển không ngừng.

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Bộ nhận diện thương hiệu mới của VRG chính thức được công bố tại chương trình họp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam và 20 năm thành lập Tập đoàn

Sắc xanh VRG Green được lựa chọn làm màu sắc chủ đạo, gợi nhắc cội nguồn thiên nhiên của ngành cao su, đồng thời thể hiện trách nhiệm với môi trường và định hướng tăng trưởng xanh. Cùng với hệ thống kiểu chữ, màu sắc và các yếu tố đồ họa được chuẩn hóa, bộ nhận diện hướng đến hình ảnh chuyên nghiệp, hiện đại, nhất quán trên toàn hệ thống.

Tinh thần thương hiệu được cô đọng trong ba giá trị “Vision. Resilience. Green.” – Tầm nhìn, Bền bỉ và Xanh. Đây là thông điệp thể hiện khát vọng phát triển dài hạn, sức mạnh được hun đúc từ truyền thống và lựa chọn tăng trưởng hài hòa với thiên nhiên, gắn hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội.

Bộ nhận diện mới không chỉ đại diện cho thương hiệu Tập đoàn mà còn đặt nền tảng cho hệ thống thương hiệu thống nhất trên các lĩnh vực hoạt động, từ cao su, gỗ, sản phẩm công nghiệp cao su đến hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng và nông nghiệp công nghệ cao. Việc triển khai đồng bộ trên các nền tảng truyền thông, tài liệu, ấn phẩm, cơ sở vật chất và môi trường số sẽ góp phần nâng cao tính nhận diện, củng cố hình ảnh doanh nghiệp và tăng cường sự kết nối giữa các đơn vị thành viên.

Sự kiện kỷ niệm 97 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam, 20 năm thành lập Tập đoàn và công bố nhận diện thương hiệu mới là dấu mốc có ý nghĩa đối với hành trình phát triển của VRG. Đây không chỉ là dịp tri ân các thế hệ cán bộ, công nhân viên và người lao động đã đóng góp cho ngành cao su, mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động thích ứng với những yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

#Tập đoàn Cao su #VRG #thương hiệu mới #ngành cao su #phát triển bền vững #đổi mới #xanh

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