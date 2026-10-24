Doanh nghiệp 'trắng' lợi nhuận nếu lãi suất vay vốn hơn 10%/năm

TPO - Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp (DN) sản xuất tối đa chỉ đạt 15-17%, trong khi chu kỳ quay vòng của các dự án kéo dài từ 6 tháng đến vài năm. Nếu lãi suất cho vay duy trì trên 10%/năm, DN gần như không còn lợi nhuận và mất động lực sản xuất.

Chiều 23/10, tại Hội nghị “Ngành Ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026-2030”, đại diện các DN đã nêu những khó khăn trong tiếp cận tín dụng, từ áp lực lãi suất đến vướng mắc về thủ tục đất đai và tài sản bảo đảm.

Nếu lãi suất cho vay hơn 10%/năm...

Ông Trần Thành Trọng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sáng Ban Mai - cho biết biên lợi nhuận gộp của DN sản xuất tối đa chỉ đạt 15-17%, trong khi chu kỳ quay vòng của các dự án kéo dài từ 6 tháng đến vài năm. Nếu lãi suất cho vay duy trì hơn 10%/năm, DN gần như không còn lợi nhuận và mất động lực sản xuất.

NHNN và TPHCM bàn cách khơi thông nguồn vốn cho Đông Nam Bộ

Ông Trần Văn Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP Chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết, do vướng thủ tục đất đai tại địa phương, 8 năm qua DN vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dù UBND tỉnh đã có quyết định. Việc này khiến công trình không thể trích khấu hao, DN không có tài sản để thế chấp vay vốn ngân hàng.

Ông Nguyễn Văn Toàn Cơ - đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM - cũng chỉ ra những điểm nghẽn trong tiếp cận tín dụng. Nhiều DN có phần mềm, tài sản trí tuệ và năng lực công nghệ nhưng khó sử dụng các tài sản này làm cơ sở vay vốn; cơ chế bảo lãnh tín dụng cũng cần hỗ trợ hiệu quả hơn đối với những đơn vị thiếu tài sản thế chấp...

Ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tín dụng (NHNN) - cho biết, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 20,7 triệu tỷ đồng, tăng 11,7%. Riêng khu vực Đông Nam Bộ, dư nợ tín dụng ước đạt gần 6,8 triệu tỷ đồng, chiếm gần 35% tổng dư nợ toàn quốc, tăng 10,93% so với cuối năm 2025.

Để tạo thêm dư địa vốn cho các dự án trọng điểm, NHNN đã áp dụng cơ chế loại trừ hoặc cấp bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng thương mại tham gia tài trợ 35 công trình, dự án quy mô lớn trên cả nước với tổng nhu cầu vay vốn khoảng 1,7 triệu tỷ đồng. Trong đó vùng Đông Nam Bộ có 15 dự án, với tổng nhu cầu vốn vay khoảng 757.000 tỷ đồng.

Xử lý vướng mắc để khơi thông dòng vốn

Trao đổi với các DN, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, TPHCM sẽ tiếp tục tháo gỡ các dự án tồn đọng, vướng mắc, với mục tiêu xử lý trong năm nay nhằm khơi thông dòng vốn ra thị trường. Đồng thời công bố công khai danh mục các dự án trọng tâm, trọng điểm cần kêu gọi vốn để nhà đầu tư quan tâm, theo dõi.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn đề nghị các tổ chức tín dụng tập trung cân đối nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu tín dụng của nền kinh tế; hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng. Các ngân hàng cần chủ động xây dựng chương trình, gói sản phẩm tín dụng với lãi suất hợp lý, đồng thời tăng cường kết nối ngân hàng - DN.

Thống đốc cũng đề nghị các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ chỉ đạo các sở, ban ngành và chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với ngành ngân hàng trong triển khai chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để DN tiếp cận vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tại hội nghị, các ngân hàng và DN đã trao 18 thỏa thuận hợp tác cho các dự án, phương án kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp chế tạo, năng lượng, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, nhà ở xã hội và các lĩnh vực khác có vai trò quan trọng đối với kinh tế vùng Đông Nam Bộ.