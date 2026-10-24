Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Doanh nghiệp 'trắng' lợi nhuận nếu lãi suất vay vốn hơn 10%/năm

Uyên Phương

TPO - Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp (DN) sản xuất tối đa chỉ đạt 15-17%, trong khi chu kỳ quay vòng của các dự án kéo dài từ 6 tháng đến vài năm. Nếu lãi suất cho vay duy trì trên 10%/năm, DN gần như không còn lợi nhuận và mất động lực sản xuất.

Chiều 23/10, tại Hội nghị “Ngành Ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026-2030”, đại diện các DN đã nêu những khó khăn trong tiếp cận tín dụng, từ áp lực lãi suất đến vướng mắc về thủ tục đất đai và tài sản bảo đảm.

Nếu lãi suất cho vay hơn 10%/năm...

Ông Trần Thành Trọng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sáng Ban Mai - cho biết biên lợi nhuận gộp của DN sản xuất tối đa chỉ đạt 15-17%, trong khi chu kỳ quay vòng của các dự án kéo dài từ 6 tháng đến vài năm. Nếu lãi suất cho vay duy trì hơn 10%/năm, DN gần như không còn lợi nhuận và mất động lực sản xuất.

1792743076972-6994442421400078960-6994442421400078960-9289d0d407e75c1957c880c149ffb775.jpg
NHNN và TPHCM bàn cách khơi thông nguồn vốn cho Đông Nam Bộ

Ông Trần Văn Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP Chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết, do vướng thủ tục đất đai tại địa phương, 8 năm qua DN vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dù UBND tỉnh đã có quyết định. Việc này khiến công trình không thể trích khấu hao, DN không có tài sản để thế chấp vay vốn ngân hàng.

Ông Nguyễn Văn Toàn Cơ - đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM - cũng chỉ ra những điểm nghẽn trong tiếp cận tín dụng. Nhiều DN có phần mềm, tài sản trí tuệ và năng lực công nghệ nhưng khó sử dụng các tài sản này làm cơ sở vay vốn; cơ chế bảo lãnh tín dụng cũng cần hỗ trợ hiệu quả hơn đối với những đơn vị thiếu tài sản thế chấp...

Ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tín dụng (NHNN) - cho biết, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 20,7 triệu tỷ đồng, tăng 11,7%. Riêng khu vực Đông Nam Bộ, dư nợ tín dụng ước đạt gần 6,8 triệu tỷ đồng, chiếm gần 35% tổng dư nợ toàn quốc, tăng 10,93% so với cuối năm 2025.

Để tạo thêm dư địa vốn cho các dự án trọng điểm, NHNN đã áp dụng cơ chế loại trừ hoặc cấp bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng thương mại tham gia tài trợ 35 công trình, dự án quy mô lớn trên cả nước với tổng nhu cầu vay vốn khoảng 1,7 triệu tỷ đồng. Trong đó vùng Đông Nam Bộ có 15 dự án, với tổng nhu cầu vốn vay khoảng 757.000 tỷ đồng.

Xử lý vướng mắc để khơi thông dòng vốn

Trao đổi với các DN, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, TPHCM sẽ tiếp tục tháo gỡ các dự án tồn đọng, vướng mắc, với mục tiêu xử lý trong năm nay nhằm khơi thông dòng vốn ra thị trường. Đồng thời công bố công khai danh mục các dự án trọng tâm, trọng điểm cần kêu gọi vốn để nhà đầu tư quan tâm, theo dõi.

1792743076928-6994442421400078960-6994442421400078960-367ce5ccf5abdc6df3c1837347898544.jpg
Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn đề nghị các tổ chức tín dụng tập trung cân đối nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu tín dụng của nền kinh tế; hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng. Các ngân hàng cần chủ động xây dựng chương trình, gói sản phẩm tín dụng với lãi suất hợp lý, đồng thời tăng cường kết nối ngân hàng - DN.

Thống đốc cũng đề nghị các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ chỉ đạo các sở, ban ngành và chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với ngành ngân hàng trong triển khai chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để DN tiếp cận vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tại hội nghị, các ngân hàng và DN đã trao 18 thỏa thuận hợp tác cho các dự án, phương án kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp chế tạo, năng lượng, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, nhà ở xã hội và các lĩnh vực khác có vai trò quan trọng đối với kinh tế vùng Đông Nam Bộ.

Xem thêm

#ngân hàng #vay vốn #doanh nghiệp #TPHCM

Cùng chuyên mục

Lịch trình hoạt động Sóng Festival

Săn quà, mua sắm ưu đãi tại Sóng Festival 2026

TP - Đồ uống Starbucks đồng giá 30.000 đồng, trò chơi tương tác nhận quà và gần 70 gian hàng trải nghiệm công nghệ là những điểm hút khách tại Sóng Festival 2026, diễn ra ngày 24-25/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội). Các phiên livestream cùng KOL cũng mở rộng cơ hội khám phá sản phẩm, ưu đãi và tiện ích thanh toán số.

Giỏi AI có đủ để xin việc?

Giỏi AI có đủ để xin việc?

83% nhà tuyển dụng Việt Nam sẵn sàng trả lương cao hơn cho ứng viên có kỹ năng AI. Dù vậy, công nghệ vẫn khó thay thế nền tảng chuyên môn của người lao động.

Thủ phủ hồng Nghệ An mất mùa

Thủ phủ hồng Nghệ An mất mùa

TPO - Nhiều vườn hồng trăm tuổi ở Nghệ An năm nay khan quả, sản lượng giảm mạnh, có hộ gần như mất trắng. Giá bán tăng gấp 2-3 lần so với năm ngoái vẫn khó bù đắp thiệt hại sau những cơn bão liên tiếp.

NCB tài trợ và thu xếp vốn cho 02 dự án trọng điểm, góp phần kiến tạo diện mạo mới của TPHCM

NCB tài trợ và thu xếp vốn cho 02 dự án trọng điểm, góp phần kiến tạo diện mạo mới của TPHCM

Ngày 23/10/2026, tại Hội nghị giải pháp tài chính ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026 - 2030, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược và Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thu xếp vốn và cung cấp các giải pháp tài chính ngân hàng cho 2 dự án trọng điểm tại TPHCM gồm Dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc và Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng tại TPHCM.

Vì sao Úc dừng nhập bưởi Việt Nam chỉ sau 5 tháng mở cửa?

Doanh nghiệp tăng tốc, xuất nhập khẩu tiến sát nghìn tỷ USD

TPO - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 945 tỷ USD, đưa Việt Nam tiến gần dấu mốc nghìn tỷ USD. Những tháng cuối năm, doanh nghiệp đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, điều chỉnh sản xuất để đáp ứng yêu cầu cao hơn, đồng thời kiểm soát chi phí và giữ đà tăng trưởng.

Có 200 triệu đồng nên mở quán cà phê hay bán đồ ăn sáng?

Có 200 triệu đồng nên mở quán cà phê hay bán đồ ăn sáng?

Với 200 triệu đồng và chưa có kinh nghiệm kinh doanh, anh Nam ở Hà Nội đang cân nhắc mở quán cà phê hay bán đồ ăn sáng. Theo chuyên gia, lựa chọn mô hình phù hợp cần dựa trên chi phí đầu tư, khả năng vận hành và mức vốn dự phòng.

Thủ tướng: Làm rõ đề xuất đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang

Thủ tướng: Làm rõ đề xuất đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết sẽ chỉ đạo rà soát, làm rõ đề xuất quy định về thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, bảo đảm xác định rõ đối tượng, thời điểm áp dụng và tránh chồng chéo với các quy định thuế hiện hành.

Dược phẩm Bến Tre bổ nhiệm nữ tổng giám đốc

Dược phẩm Bến Tre bổ nhiệm nữ tổng giám đốc

TPO - Ngày 23/10, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre công bố quyết định bổ nhiệm bà Trần Ngô Minh Anh giữ chức tổng giám đốc. Bà Minh Anh tốt nghiệp chuyên ngành tài chính tại Mỹ, có gần 3 năm kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng New Omni Bank (NOB).

Ngành điện TPHCM hướng dẫn cách phòng tránh điện giật khi ngập nước

Ngành điện TPHCM hướng dẫn cách phòng tránh điện giật khi ngập nước

TPHCM đang vào cao điểm của mùa mưa bão và thường xuyên xảy ra tình trạng ngập nước, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, nhất là mất an toàn điện. Phó tổng giám đốc EVNHCMC Luân Quốc Hưng đã có những chia sẻ, hướng dẫn cách phòng tránh rủi ro về điện, nhất là khi có nước ngập.

Hành trình phát triển bền vững tại Vinamilk: Từ những thay đổi nhỏ đến tác động lớn hơn cho cộng đồng

Hành trình phát triển bền vững tại Vinamilk: Từ những thay đổi nhỏ đến tác động lớn hơn cho cộng đồng

Không chỉ giảm phát thải hay tiết kiệm tài nguyên trong sản xuất, Vinamilk đang từng bước mở rộng phạm vi của phát triển bền vững ra toàn bộ hệ sinh thái, từ người nông dân, nhà cung cấp, cộng đồng doanh nghiệp đến người tiêu dùng. Hành trình ấy cho thấy, những tác động tích cực chỉ thực sự bền vững khi được lan tỏa và duy trì bởi nhiều bên cùng tham gia.

EVNHCMC ban hành đơn giá ngừng, cấp điện trở lại

EVNHCMC ban hành đơn giá ngừng, cấp điện trở lại

Kể từ ngày 19/10/2026, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) sẽ thực hiện thu phí ngừng, cấp điện trở lại đối với các trường hợp tạm ngừng cấp điện do khách hàng chưa thanh toán tiền điện đúng hạn hoặc có yêu cầu tạm ngừng cấp điện.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe