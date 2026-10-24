Nghề 'đi giật lùi' kiếm bộn tiền lúc sáng sớm

TPO - Với 70 đơn vị đăng ký tham gia, Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 hứa hẹn mang đến không gian trải nghiệm công nghệ, thanh toán hiện đại kết hợp văn hóa ẩm thực Hà Nội. Đặc biệt, 25 thí sinh xuất sắc nhất của Hoa hậu Việt Nam sẽ lần đầu xuất hiện tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 tạo điểm nhấn cho chuỗi sự kiện diễn ra ngày 24-25/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.