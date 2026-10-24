Sóng Festival 2026: Nô nức nhận 'mưa quà tặng' trên phố Trần Nhân Tông - Hà Nội

TPO - Từ sáng sớm 24/10, các bạn sinh viên, người dân Thủ đô Hà Nội đổ dồn về phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) để trải nghiệm thanh toán và mua sắm với 70 gian hàng tại chương trình Sóng Festival 2026. 5.000 phần quà miễn phí dành tặng khách đến chương trình.
TPO - Đối với gói thầu 4.8, công trường ghi nhận tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng khi chỉ huy động được khoảng 1.440 lao động trên tổng số hơn 2.500 nhân sự theo yêu cầu.
TPO - Với 70 đơn vị đăng ký tham gia, Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 hứa hẹn mang đến không gian trải nghiệm công nghệ, thanh toán hiện đại kết hợp văn hóa ẩm thực Hà Nội. Đặc biệt, 25 thí sinh xuất sắc nhất của Hoa hậu Việt Nam sẽ lần đầu xuất hiện tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 tạo điểm nhấn cho chuỗi sự kiện diễn ra ngày 24-25/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.
TPO - Sáng sớm, ngư dân Cửa Lò (Nghệ An) lại ngâm mình dưới nước biển, kéo lưới bắt ruốc. Những hôm trúng luồng, mỗi gia đình có thể thu về vài triệu đồng chỉ sau vài giờ lao động.
TPO - Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn đề nghị các tổ chức tín dụng tập trung cân đối nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu tín dụng của nền kinh tế; hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng.
83% nhà tuyển dụng Việt Nam sẵn sàng trả lương cao hơn cho ứng viên có kỹ năng AI. Dù vậy, công nghệ vẫn khó thay thế nền tảng chuyên môn của người lao động.
TPO - Nhiều vườn hồng trăm tuổi ở Nghệ An năm nay khan quả, sản lượng giảm mạnh, có hộ gần như mất trắng. Giá bán tăng gấp 2-3 lần so với năm ngoái vẫn khó bù đắp thiệt hại sau những cơn bão liên tiếp.
Ngày 23/10/2026, VRG tổ chức họp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng – Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2026) và 20 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (30/10/2006 – 30/10/2026).
Ngày 23/10/2026, tại Hội nghị giải pháp tài chính ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026 - 2030, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược và Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thu xếp vốn và cung cấp các giải pháp tài chính ngân hàng cho 2 dự án trọng điểm tại TPHCM gồm Dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc và Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng tại TPHCM.
TPO - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 945 tỷ USD, đưa Việt Nam tiến gần dấu mốc nghìn tỷ USD. Những tháng cuối năm, doanh nghiệp đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, điều chỉnh sản xuất để đáp ứng yêu cầu cao hơn, đồng thời kiểm soát chi phí và giữ đà tăng trưởng.
TPO - Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra một số sai phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex), chuyển hồ sơ sang cơ quan công an đề nghị khởi tố điều tra. Petimex là doanh nghiệp nhà nước, do UBND tỉnh Đồng Tháp nắm cổ phần chi phối.
Tại sự kiện Kỷ niệm 97 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2026) diễn ra tại TP. Đồng Nai sáng 23/10, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã công bố Nhận diện thương hiệu mới.
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Air Liquide của Pháp sẽ nghiên cứu nâng cấp hệ thống sản xuất tại các cơ sở phân đạm, tối ưu sử dụng năng lượng, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác về hydro, amoniac và tái chế pin.
Với 200 triệu đồng và chưa có kinh nghiệm kinh doanh, anh Nam ở Hà Nội đang cân nhắc mở quán cà phê hay bán đồ ăn sáng. Theo chuyên gia, lựa chọn mô hình phù hợp cần dựa trên chi phí đầu tư, khả năng vận hành và mức vốn dự phòng.
TPO - Thị trường chứng khoán ngày 23/10 ghi nhận tăng phiên thứ ba liên tiếp nhưng dòng tiền vẫn phân hóa, khối ngoại bán ròng gần 470 tỷ đồng tại ACB.
TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết sẽ chỉ đạo rà soát, làm rõ đề xuất quy định về thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, bảo đảm xác định rõ đối tượng, thời điểm áp dụng và tránh chồng chéo với các quy định thuế hiện hành.
TPO - Ngày 23/10, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre công bố quyết định bổ nhiệm bà Trần Ngô Minh Anh giữ chức tổng giám đốc. Bà Minh Anh tốt nghiệp chuyên ngành tài chính tại Mỹ, có gần 3 năm kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng New Omni Bank (NOB).