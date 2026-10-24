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Kinh tế

Sóng Festival 2026: Nô nức nhận 'mưa quà tặng' trên phố Trần Nhân Tông - Hà Nội

Ngọc Mai - Dương Triều

TPO - Từ sáng sớm 24/10, các bạn sinh viên, người dân Thủ đô Hà Nội đổ dồn về phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) để trải nghiệm thanh toán và mua sắm với 70 gian hàng tại chương trình Sóng Festival 2026. 5.000 phần quà miễn phí dành tặng khách đến chương trình.

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Từ sáng sớm, dù chưa đến giờ mở cửa nhưng nhiều bạn trẻ đã xếp hàng trước gian hàng check in chương trình để nhận ngay 50.000 đồng trong tài khoản.
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Dòng người xếp hàng ngày một đông hơn khi gần đến giờ mở cửa chính thức lúc 9h30 sáng nay. Ban tổ chức dành 5.000 quà cho người dân đến tham quan trải nghiệm miễn phí tại chương trình.
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Bất chấp thời tiết nắng nóng, các bạn trẻ vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình check in nhận quà.
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Chỉ mất 5 - 10 giây, các bạn trẻ nhận ngay 50.000 đồng trong tài khoản để tham quan hoạt động trải nghiệm và mua sắm tại các gian hàng trên phố đi bộ.
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Các bạn trẻ vui vẻ check in và khoe tài khoản được nạp tiền ngay tại Sóng Festival 2026.
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Các nhân viên ngân hàng hướng dẫn người dân trải nghiệm các trò chơi, ứng dụng thanh toán số.
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Dòng người "ùn ùn" đổ về phố đi bộ Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).
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Các bạn trẻ vui vẻ chụp ảnh tại biểu tượng Chạm Việt Nam ngay giữa khu vực chính của sự kiện.
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Khu vực chụp ảnh Photobooth với hình ảnh Thỏ biểu tượng chương trình Ngày Thanh toán số Việt Nam.
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Không chỉ thu hút các bạn sinh viên, người già và bạn trẻ cũng háo hức tham gia sự kiện trong sáng ngày đầu tiên của chương trình Sóng Festival.
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Người dân hào hứng tham gia các trò chơi tại các gian hàng để nhận quà.
﻿Sóng Festival 2026 đón người dân và du khách trong hai ngày 24-25/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

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#Sóng Festival 2026 #Phố đi bộ #Trần Nhân Tông #Trải nghiệm #thanh toán số

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