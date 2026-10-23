Sẵn sàng cho Ngày hội Sóng Festival 2026

TPO - Tối nay (23/10), phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) nóng lên từng phút với buổi tổng duyệt Sóng Festival 2026. Sân khấu lên đèn, dàn nghệ sĩ tập duyệt cùng gần 70 gian hàng gấp rút hoàn thiện, tất cả đã sẵn sàng bùng nổ cho ngày hội “Chạm số - Sống xanh” vào cuối tuần này.
TPO - Trong vụ án Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”) cùng đồng phạm thực hiện 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 1.560 tỷ đồng, Viện kiểm sát xác định, Nguyễn Hòa Bình (tức “Shark” Bình) đã hợp tác với Mr Pips rửa tiền hơn 318 tỷ đồng.
TPO - Vũ Thị Khánh Vi cho biết cô từng đắn đo và không nghĩ sẽ đi thi hoa hậu vì không có chiều cao nổi bật. Sau khi tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại thương, Khánh Vi tự tin hơn với nền tảng tri thức và kỹ năng nên đã quyết định thử sức tại cuộc thi nhan sắc lâu đời, uy tín nhất Việt Nam.
TPO - Hoàng hậu Suthida trực tiếp điều khiển buồng lái chuyến bay đưa đoàn công tác Thái Lan từ Nhật Bản về Bangkok. Chuyến bay dài 8 tiếng.
TPO - Khi những dòng nước mùa lũ đổ về cuối nguồn sông Mê Kông, những cánh đồng ở khu vực đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp trở thành những hồ nước mênh mông, đi kèm với cá, tôm giúp người dân địa phương mưu sinh với nghề giăng câu, thả lưới.
TPO - “Chức vụ Đảng, Nhà nước trao cho anh như thế, nguồn lực như thế, tài chính như thế, đầu tư như thế mà cuối cùng sản phẩm làm ra bé tí tẹo, không tương xứng thì phải thay. Nếu không sẽ mất thời gian, lãng phí cơ hội phát triển”, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.
TPO - Các thành viên của nhóm nhạc Big Bang đã có mặt tại sân bay để sang Việt Nam biểu diễn, trong 2 đêm đặc biệt, kỷ niệm 20 năm ra mắt.
TPO - Chỉ 13 tuổi, 9 cô gái của nhóm A2O Lite trải qua thời gian khắc nghiệt để tập luyện và được "debut". Một số khán giả lo ngại có sự bóc lột sức lao động từ công ty quản lý. Song, với Kpop, đây là chuyện bình thường.
TPO - Trận động đất mạnh 7 độ xảy ra tại khu vực Tây Nam Tây Tạng, Trung Quốc hôm 22/10, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 65 người bị thương. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu dốc toàn lực tìm kiếm người sống sót, cứu chữa người bị thương và bảo đảm nơi ăn chốn ở cho người dân trong điều kiện thời tiết giá rét.
TPO - Người dân và du khách có cơ hội trải nghiệm hàng loạt các gian hàng công nghệ, ẩm thực, thanh toán số trong sự kiện Sóng Festival và tận hưởng đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 với hàng loạt tên tuổi ca sĩ nổi tiếng ngay cổng công viên Thống Nhất trong hai ngày 24-25/10.
TPO - Bùi Mai Linh là một trong bốn thí sinh đến từ Hải Phòng tham dự vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước đó, cô gây chú ý khi mặc váy dạ hội do mẹ may tại đêm chung khảo.
TPO - Nhiều khán giả di chuyển từ TPHCM ra Hà Nội, chi hàng chục triệu đồng để tham gia concert Big Bang tối 24 và 25/10. Nắng nóng ở Thủ đô Hà Nội những ngày này không cản được dòng người đổ về sân vận động Mỹ Đình trước hai đêm diễn của nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc.
TPO - Chính thức mở bán từ 17/10, cửa hàng merchandise (vật phẩm lưu niệm của tour diễn) Big Bang tại Hà Nội nhanh chóng chật kín người.
TPO - Thể Công Viettel bước vào trận gặp Bắc Ninh với hành trang khiêm tốn là 3 bàn thắng từ đầu chiến dịch LPBank V.League 1 2026/27, sở hữu hàng công cùn mòn thứ 2 giải đấu. Nguyên nhân khiến họ rơi vào tình cảnh này có lẽ là sự thiếu vắng Lucao, chân sút đã rời đội trong mùa Hè vừa qua.
TPO - Dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, Đất Phương Nam trở thành bộ phim truyền hình kinh điển, làm lay động hàng triệu trái tim khán giả suốt 30 năm.
TPO - Không còn chỉ là nơi tham quan động vật, Công viên Thủ Lệ được đề xuất chuyển đổi theo mô hình vườn thú sinh thái, kết hợp không gian xanh mở cửa 24/7 và khu bảo tồn có kiểm soát.
TPO - Mặt đường bị thu hẹp để lắp đặt trạm cân và sửa chữa khiến giao thông qua cầu Thăng Long gặp khó khăn vào giờ cao điểm. Các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công trạm cân, dự kiến hoàn thành ngày 31/10/2026.