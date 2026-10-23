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Multimedia

Sẵn sàng cho Ngày hội Sóng Festival 2026

Duy Phạm - Hoàng Tuyên - Diễm Linh

TPO - Tối nay (23/10), phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) nóng lên từng phút với buổi tổng duyệt Sóng Festival 2026. Sân khấu lên đèn, dàn nghệ sĩ tập duyệt cùng gần 70 gian hàng gấp rút hoàn thiện, tất cả đã sẵn sàng bùng nổ cho ngày hội “Chạm số - Sống xanh” vào cuối tuần này.

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Sân khấu Sóng Festival 2026 đã hoàn thiện, sẵn sàng cho những màn trình diễn âm nhạc và các hoạt động nghệ thuật đặc sắc.
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Các nhóm nhảy cực cháy trên sân khấu tổng duyệt.
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Đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 (tối 25/10) hứa hẹn quy tụ dàn lineup cực chất: Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương, Quinzel, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Chris V, Xệ Xệ cùng DJ Thảo Bebe.
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Chương trình tổng duyệt góp phần khuấy động không khí phố Trần Nhân Tông, Hà Nội trước
ngày hội chính thức.
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Bên cạnh các hoạt động âm nhạc, gần 70 gian hàng tại Sóng Festival 2026 cũng đang khẩn trương hoàn thiện. Hàng ngàn phần quà hấp dẫn, voucher ưu đãi mua sắm và quà tặng check-in đang chờ đón những vị khách đầu tiên ghé thăm Sóng Festival 2026 vào sáng mai (24/10).
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Sóng Festival 2026 diễn ra trong hai ngày 24-25/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội, với chủ đề “Chạm số - Sống xanh”. Các gian hàng ngân hàng, doanh nghiệp và khu vực giới thiệu đặc sản, sản phẩm OCOP sẽ tạo nên không gian lễ hội kết hợp mua sắm, giải trí và trải nghiệm công nghệ.

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#Sóng Festival 2026 #Hà Nội #Chương trình âm nhạc #Trần Nhân Tông #Chương trình lễ hội

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