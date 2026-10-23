Sẵn sàng cho Ngày hội Sóng Festival 2026

TPO - Vũ Thị Khánh Vi cho biết cô từng đắn đo và không nghĩ sẽ đi thi hoa hậu vì không có chiều cao nổi bật. Sau khi tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại thương, Khánh Vi tự tin hơn với nền tảng tri thức và kỹ năng nên đã quyết định thử sức tại cuộc thi nhan sắc lâu đời, uy tín nhất Việt Nam.